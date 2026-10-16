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16. októbra 2026
Skvelá Kukuľková! Na ME v stolnom tenise má už istotu striebra, v sobotu si zahrá finále štvorhry žien
Tagy: ME v stolnom tenise
Tatiana Kukuľková s Poľkou Nataliou Bajorovou vyradili na ME v Slovinsku páry zo Srbska, Španielska, Ruska aj Rumunska. Slovenská reprezentantka v stolnom tenise Tatiana Kukuľková už má istotu ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Tatiana Kukuľková s Poľkou Nataliou Bajorovou vyradili na ME v Slovinsku páry zo Srbska, Španielska, Ruska aj Rumunska.
Slovenská reprezentantka v stolnom tenise Tatiana Kukuľková už má istotu striebornej medaily z majstrovstiev Európy v slovinskej Ľubľane. V piatok sa totiž prebojovala už do finále štvorhry žien, ktoré absolvuje v sobotu večer.
Dvadsaťšesťročná Slovenka spolu s Poľkou Nataliou Bajorovou v semifinále zdolali najvyššie nasadený rumunský pár Bernadette Szőcsová, Elizabeta Samarová hladko 3:0 (11, 6, 7). Predtým piata nasadená slovensko-poľská dvojica, ktorá na predchádzajúcich ME získala bronz, vyradila aj páry zo Srbska, Španielska a Ruska.
"Tešíme sa, hoci v posledných rokoch sme si už zvykli na medailové úspechy. Pred dvoma rokmi viedli Kukuľková s Bajorovou v semifinále nad Balážovou s Matelovou 2:0 na sety a mali dva mečbaly. Teraz to bolo 2:0 a 10:6, tak som si vravel, že teraz to už vyjde. Jednu istú mečbalovú loptu nevyužili, no potom spečatili svoj postup. Prvý set bol dôležitý z hľadiska toho, že sme v ňom hrali v lepšom postavení, ktoré nám malo viac vyhovovať. Szöcsová vo štvorhre nevie hrať na Kukuľkovú a je z toho hotová. Tak to bolo aj v úvodnom dejstve. Chvalabohu, že dievčatá v ňom vyhrali koncovku. V druhom dejstve pri vedení trochu zatvrdli, prestali dávať lopty na stôl. Napokon aj tento set v horšom postavení, ale s dobrou taktikou, zvládli. V poslednom sete sa dokázali ubrániť aj tomu, čo Rumunky zahrali dobre. Zásadné však bolo, že nerobili chyby," uviedol reprezentačný tréner žien SR Jaromír Truksa podľa tlačovej správy Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).
Vo finále si Kukuľková s Bajorovou zmerajú sily s poľským duom Zuzanna Wielgosová, Anna Brzyská. V Slovinsku je Slovenka v hre aj v dvojhre, v piatok večer ju v osemfinále čaká duel proti skúsenej nemeckej reprezentantke Jing Chan, ktorá pochádza z Číny.
Zaujímavosťou je, že Kukuľková na kontinentálny šampionát takmer necestovala pre norovírus. "Na začiatku šampionátu necítila dobre. Pre chorobu nemala za sebou tréning, vírus jej zobral sily, ale postupne sa do toho dostala," skonštatoval Truksa.
V roku 2024 získala zlato na ME Barbora Balážová (aktuálne už Várady, pozn.), ktorá uspela v štvorhre s Češkou Hanou Matelovou. Slovenská výprava sa už zo štvrtých ME jednotlivcov za sebou vráti s cenným kovom.
štvorhra žien - semifinále:
Tatiana Kukuľková, Natalia Bajorová (SR/Poľ.-5) - Bernadette Szöcsová, Elizabeta Samarová (Rum.-1) 3:0 (11, 6, 7)
Zdroj: SITA.sk - Skvelá Kukuľková! Na ME v stolnom tenise má už istotu striebra, v sobotu si zahrá finále štvorhry žien © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská reprezentantka v stolnom tenise Tatiana Kukuľková už má istotu striebornej medaily z majstrovstiev Európy v slovinskej Ľubľane. V piatok sa totiž prebojovala už do finále štvorhry žien, ktoré absolvuje v sobotu večer.
Dvadsaťšesťročná Slovenka spolu s Poľkou Nataliou Bajorovou v semifinále zdolali najvyššie nasadený rumunský pár Bernadette Szőcsová, Elizabeta Samarová hladko 3:0 (11, 6, 7). Predtým piata nasadená slovensko-poľská dvojica, ktorá na predchádzajúcich ME získala bronz, vyradila aj páry zo Srbska, Španielska a Ruska.
"Tešíme sa, hoci v posledných rokoch sme si už zvykli na medailové úspechy. Pred dvoma rokmi viedli Kukuľková s Bajorovou v semifinále nad Balážovou s Matelovou 2:0 na sety a mali dva mečbaly. Teraz to bolo 2:0 a 10:6, tak som si vravel, že teraz to už vyjde. Jednu istú mečbalovú loptu nevyužili, no potom spečatili svoj postup. Prvý set bol dôležitý z hľadiska toho, že sme v ňom hrali v lepšom postavení, ktoré nám malo viac vyhovovať. Szöcsová vo štvorhre nevie hrať na Kukuľkovú a je z toho hotová. Tak to bolo aj v úvodnom dejstve. Chvalabohu, že dievčatá v ňom vyhrali koncovku. V druhom dejstve pri vedení trochu zatvrdli, prestali dávať lopty na stôl. Napokon aj tento set v horšom postavení, ale s dobrou taktikou, zvládli. V poslednom sete sa dokázali ubrániť aj tomu, čo Rumunky zahrali dobre. Zásadné však bolo, že nerobili chyby," uviedol reprezentačný tréner žien SR Jaromír Truksa podľa tlačovej správy Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).
Vo finále si Kukuľková s Bajorovou zmerajú sily s poľským duom Zuzanna Wielgosová, Anna Brzyská. V Slovinsku je Slovenka v hre aj v dvojhre, v piatok večer ju v osemfinále čaká duel proti skúsenej nemeckej reprezentantke Jing Chan, ktorá pochádza z Číny.
Zaujímavosťou je, že Kukuľková na kontinentálny šampionát takmer necestovala pre norovírus. "Na začiatku šampionátu necítila dobre. Pre chorobu nemala za sebou tréning, vírus jej zobral sily, ale postupne sa do toho dostala," skonštatoval Truksa.
V roku 2024 získala zlato na ME Barbora Balážová (aktuálne už Várady, pozn.), ktorá uspela v štvorhre s Češkou Hanou Matelovou. Slovenská výprava sa už zo štvrtých ME jednotlivcov za sebou vráti s cenným kovom.
Majstrovstvá Európy v stolnom tenise - Ľubľana (Slovin.):
štvorhra žien - semifinále:
Tatiana Kukuľková, Natalia Bajorová (SR/Poľ.-5) - Bernadette Szöcsová, Elizabeta Samarová (Rum.-1) 3:0 (11, 6, 7)
Zdroj: SITA.sk - Skvelá Kukuľková! Na ME v stolnom tenise má už istotu striebra, v sobotu si zahrá finále štvorhry žien © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ME v stolnom tenise
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