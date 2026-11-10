Komisár pre deti vyzýva na vecné riešenia násilia vo Veľkej Lomnici a adresoval aj dôraznú výzvu politikom
Podľa slov Jozefa Mikloška sú deti z týchto komunít často obeťami násilia a úrad komisára pre deti dlhodobo monitoruje tieto lokality. Komisár pre deti Jozef ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Podľa slov Jozefa Mikloška sú deti z týchto komunít často obeťami násilia a úrad komisára pre deti dlhodobo monitoruje tieto lokality.
Komisár pre deti Jozef Mikloško vyjadril hlboké rozhorčenie nad násilným incidentom, ktorý sa stal 29. októbra vo Veľkej Lomnici. Incident prešiel do vyšetrovania polície, a preto sa komisár ku konkrétnym okolnostiam nevyjadruje, no zdôrazňuje, že nejde o ojedinelý prípad, ale dôsledok dlhodobo známych problémov.
„To, čo sa stalo vo Veľkej Lomnici, ma hlboko rozhorčilo. Násilie medzi deťmi, ktoré si ho ešte nakrúcajú a chvália sa ním, nemôžeme v žiadnom prípade akceptovať a je jedno, v akej komunite sa deje. Je to presne to, pred čím dlhodobo varujeme. Ak sa situácia nezačne riešiť systémovo, je to iba začiatok. Násilie medzi deťmi narastá v celej Európe. Na Slovensku sa najviac prejavuje v lokalitách so zložitou sociálnou situáciou, medzi ktoré patria aj marginalizované rómske komunity,“ uviedol Mikloško.
Podľa slov Mikloška sú deti z týchto komunít často obeťami násilia a úrad komisára pre deti dlhodobo monitoruje tieto lokality.
„Rýchle riešenia neexistujú. Pomôcť môže len trpezlivá a dlhodobá práca s deťmi a rodinami,“ povedal Mikloško s tým, že práve úrad komisára pre deti inicioval vznik pracovnej skupiny a množstvo aktivít zameraných na riešenie situácie detí ohrozených generačnou chudobou, zneužívaním či žobraním.
Kľúčovou podmienkou na zmiernenie násilia podľa komisára je prítomnosť rozumných dospelých medzi deťmi. „Najviac pomáha, keď sú medzi deťmi rozumní dospelí. Tam, kde dospelí chýbajú, rastie napätie a deti si hranice určujú samy. Deeskalácia sa nedá nariadiť z Bratislavy. Musí sa diať v teréne, každý deň,“ doplnil Mikloško.
Medzi odporúčané opatrenia patrí podľa neho posilnenie prítomnosti dospelých najmä tam, kde deti trávia voľný čas bez dozoru, rozšírenie a stabilné financovanie terénnej sociálnej práce, obnovenie miestnych občianskych hliadok, ktoré zanikli, a lepšia koordinácia sociálnych pracovníkov.
Komisár Mikloško zároveň dôrazne vyzýva politikov, aby prípad nevyužívali na politické ciele. „Ide o deti a to aj o tie, ktorým bolo ublížené, aj o tie, ktoré ubližovali. Násilie sa nesmie využívať na politiku. Riešme to vecne," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Komisár pre deti vyzýva na vecné riešenia násilia vo Veľkej Lomnici a adresoval aj dôraznú výzvu politikom © SITA Všetky práva vyhradené.
Komisár pre deti Jozef Mikloško vyjadril hlboké rozhorčenie nad násilným incidentom, ktorý sa stal 29. októbra vo Veľkej Lomnici. Incident prešiel do vyšetrovania polície, a preto sa komisár ku konkrétnym okolnostiam nevyjadruje, no zdôrazňuje, že nejde o ojedinelý prípad, ale dôsledok dlhodobo známych problémov.
„To, čo sa stalo vo Veľkej Lomnici, ma hlboko rozhorčilo. Násilie medzi deťmi, ktoré si ho ešte nakrúcajú a chvália sa ním, nemôžeme v žiadnom prípade akceptovať a je jedno, v akej komunite sa deje. Je to presne to, pred čím dlhodobo varujeme. Ak sa situácia nezačne riešiť systémovo, je to iba začiatok. Násilie medzi deťmi narastá v celej Európe. Na Slovensku sa najviac prejavuje v lokalitách so zložitou sociálnou situáciou, medzi ktoré patria aj marginalizované rómske komunity,“ uviedol Mikloško.
Rýchle riešenia neexistujú
Podľa slov Mikloška sú deti z týchto komunít často obeťami násilia a úrad komisára pre deti dlhodobo monitoruje tieto lokality.
„Rýchle riešenia neexistujú. Pomôcť môže len trpezlivá a dlhodobá práca s deťmi a rodinami,“ povedal Mikloško s tým, že práve úrad komisára pre deti inicioval vznik pracovnej skupiny a množstvo aktivít zameraných na riešenie situácie detí ohrozených generačnou chudobou, zneužívaním či žobraním.
Dôrazná výzva pre politikov
Kľúčovou podmienkou na zmiernenie násilia podľa komisára je prítomnosť rozumných dospelých medzi deťmi. „Najviac pomáha, keď sú medzi deťmi rozumní dospelí. Tam, kde dospelí chýbajú, rastie napätie a deti si hranice určujú samy. Deeskalácia sa nedá nariadiť z Bratislavy. Musí sa diať v teréne, každý deň,“ doplnil Mikloško.
Medzi odporúčané opatrenia patrí podľa neho posilnenie prítomnosti dospelých najmä tam, kde deti trávia voľný čas bez dozoru, rozšírenie a stabilné financovanie terénnej sociálnej práce, obnovenie miestnych občianskych hliadok, ktoré zanikli, a lepšia koordinácia sociálnych pracovníkov.
Komisár Mikloško zároveň dôrazne vyzýva politikov, aby prípad nevyužívali na politické ciele. „Ide o deti a to aj o tie, ktorým bolo ublížené, aj o tie, ktoré ubližovali. Násilie sa nesmie využívať na politiku. Riešme to vecne," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Komisár pre deti vyzýva na vecné riešenia násilia vo Veľkej Lomnici a adresoval aj dôraznú výzvu politikom © SITA Všetky práva vyhradené.