Rusko chce zakázať podávanie pizze v školských jedálňach; ide vraj o nástroj západného vplyvu
Taliansky minister poľnohospodárstva kritizoval iniciatívu ruskej prezidentskej poradkyne, podľa ktorej pizza škodí deťom.
10.11.2026 (SITA.sk) - Taliansky minister poľnohospodárstva kritizoval iniciatívu ruskej prezidentskej poradkyne, podľa ktorej pizza škodí deťom.
„Rusi v súčasnosti robia veľa nesprávnych vecí. Ak by k nim chceli pridať ďalšiu, bola by to práve táto, pričom by poškodili predovšetkým vlastných občanov,“ vyhlásil minister v Bologni. Zdôraznil, že pizza môže byť zdravým jedlom.
Návrh začiatkom novembra predložil prokremeľský aktivista Vitalij Borodin, ktorý pizzu označil za nástroj západného vplyvu a pripomenul, že Taliansko vojensky podporuje Ukrajinu.
Iniciatívu podporila poradkyňa ruského prezidenta Vladimira Putina Jelena Jampoľská, podľa ktorej pizza nepatrí do školského stravovania, pretože neprospieva zdraviu detí.
Ruské školy by podľa nej mali uprednostňovať tradičnú domácu kuchyňu a umožniť žiakom spoznávať jej bohatstvo.
Návrh však vyvolal odpor aj medzi ruskými politikmi vrátane nacionalistov. Kritici upozorňujú, že o školskom stravovaní by mala rozhodovať predovšetkým kvalita a zdravotná vhodnosť jedál, nie ich zahraničný pôvod.
Zdroj: SITA.sk - Rusko chce zakázať podávanie pizze v školských jedálňach; ide vraj o nástroj západného vplyvu © SITA Všetky práva vyhradené.
Taliansko sa ohradilo proti návrhu vyradiť pizzu z jedálnych lístkov ruských škôl. Minister poľnohospodárstva Francesco Lollobrigida v utorok označil takýto krok za ďalšie nesprávne rozhodnutie Moskvy, informoval portál Euronews.
Pizza a agresívna vojna
Návrh začiatkom novembra predložil prokremeľský aktivista Vitalij Borodin, ktorý pizzu označil za nástroj západného vplyvu a pripomenul, že Taliansko vojensky podporuje Ukrajinu.
Iniciatívu podporila poradkyňa ruského prezidenta Vladimira Putina Jelena Jampoľská, podľa ktorej pizza nepatrí do školského stravovania, pretože neprospieva zdraviu detí.
Ruské školy by podľa nej mali uprednostňovať tradičnú domácu kuchyňu a umožniť žiakom spoznávať jej bohatstvo.
Politika do stravovania nepatrí
Návrh však vyvolal odpor aj medzi ruskými politikmi vrátane nacionalistov. Kritici upozorňujú, že o školskom stravovaní by mala rozhodovať predovšetkým kvalita a zdravotná vhodnosť jedál, nie ich zahraničný pôvod.
Zdroj: SITA.sk - Rusko chce zakázať podávanie pizze v školských jedálňach; ide vraj o nástroj západného vplyvu © SITA Všetky práva vyhradené.
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