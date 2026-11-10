Podpora trestu smrti klesla v USA na 55-ročné minimum, ukázal nový prieskum
Popravy odsúdených vrahov podporuje už len 49 percent Američanov, odpor voči najvyššiemu trestu rastie najmä medzi mladými ľuďmi. Podpora trestu smrti v
10.11.2026 (SITA.sk) - Popravy odsúdených vrahov podporuje už len 49 percent Američanov, odpor voči najvyššiemu trestu rastie najmä medzi mladými ľuďmi.
Naposledy klesla podpora trestu smrti pod 50 percent v roku 1971. Prieskum uskutočnili od 1. do 19. októbra na vzorke 1 200 dospelých s možnou odchýlkou štyroch percentuálnych bodov.
„Podpora trestu smrti medzi Američanmi za posledné tri desaťročia výrazne klesla, najmä medzi demokratmi a mladšími generáciami,“ konštatuje Gallup.
Trest smrti podporuje 73 percent republikánov, 50 percent nezávislých voličov a iba 28 percent demokratov.
Výskum sa začal deň po nevydarenej poprave Christy Pikeovej v Tennessee, ktorá prežila podanie smrtiacej injekcie.
„Američanov zdesili nedávne nevydarené popravy aj návrh vysielať popravu naživo. Trest smrti sa ukazuje taký, aký je – úplné zlyhanie,“ vyhlásila Laura Porterová z organizácie Campaign to End the Death Penalty.
Kalifornský guvernér Gavin Newsom nedávno oznámil zmenu viac než 500 trestov smrti na doživotné väzenie.
V USA tento rok vykonali 35 popráv. Trest smrti zrušilo 23 štátov a ďalšie tri uplatňujú moratórium.
Na 3. decembra je naplánovaná poprava bývalého vojenského psychiatra Nidala Hasana zastrelením.
Zdroj: SITA.sk - Podpora trestu smrti klesla v USA na 55-ročné minimum, ukázal nový prieskum © SITA Všetky práva vyhradené.
Podpora trestu smrti v Spojených štátoch klesla na najnižšiu úroveň za posledných 55 rokov. Podľa prieskumu spoločnosti Gallup, zverejneného v utorok, ho podporuje 49 percent Američanov, zatiaľ čo 45 percent je proti.
„Podpora trestu smrti medzi Američanmi za posledné tri desaťročia výrazne klesla, najmä medzi demokratmi a mladšími generáciami,“ konštatuje Gallup.
Republikáni sú za
Trest smrti podporuje 73 percent republikánov, 50 percent nezávislých voličov a iba 28 percent demokratov.
Výskum sa začal deň po nevydarenej poprave Christy Pikeovej v Tennessee, ktorá prežila podanie smrtiacej injekcie.
„Američanov zdesili nedávne nevydarené popravy aj návrh vysielať popravu naživo. Trest smrti sa ukazuje taký, aký je – úplné zlyhanie,“ vyhlásila Laura Porterová z organizácie Campaign to End the Death Penalty.
Newsom je za doživotie
Kalifornský guvernér Gavin Newsom nedávno oznámil zmenu viac než 500 trestov smrti na doživotné väzenie.
V USA tento rok vykonali 35 popráv. Trest smrti zrušilo 23 štátov a ďalšie tri uplatňujú moratórium.
Na 3. decembra je naplánovaná poprava bývalého vojenského psychiatra Nidala Hasana zastrelením.
Zdroj: SITA.sk - Podpora trestu smrti klesla v USA na 55-ročné minimum, ukázal nový prieskum © SITA Všetky práva vyhradené.
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