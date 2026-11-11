Iránske hrozby vyhnali Trumpovho ministra financií Bessenta z domu na vojenskú základňu
Americké tajné služby varujú pred prepracovanými plánmi útokov na vysokopostavených predstaviteľov. Washington napriek tomu pokračuje v ekonomickom tlaku na Teherán. Americký ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Americké tajné služby varujú pred prepracovanými plánmi útokov na vysokopostavených predstaviteľov. Washington napriek tomu pokračuje v ekonomickom tlaku na Teherán.
Podľa troch zdrojov oboznámených so situáciou americké spravodajské služby v posledných týždňoch dospeli k záveru, že iránske prípravy útokov na súčasných a bývalých amerických predstaviteľov dosiahli pokročilé štádium.
„Vyhrážky proti ministrovi Bessentovi dosiahli viac než pokročilé štádium, preto sa s rodinou presťahoval,“ uviedol pre Fox News vysokopostavený predstaviteľ Trumpovej administratívy.
Bessent od augusta vedie rozsiahlu kampaň ekonomického tlaku na Irán. Jej cieľom je prostredníctvom sankcií a obchodných obmedzení finančne izolovať Teherán a pripraviť Zbor islamských revolučných gárd o príjmy. „Minister sa hrozbami iránskeho režimu nenechá odradiť,“ vyhlásil hovorca amerického ministerstva financií.
Závažnosť konkrétnych hrozieb zostáva nejasná. Americké úrady však už minulý mesiac zvýšili bezpečnostné opatrenia na diplomatických zastúpeniach na Blízkom východe a obmedzili počet zamestnancov.
Bessent nie je jediným členom Trumpovej administratívy, ktorý z bezpečnostných dôvodov opustil svoje bydlisko. Vlani sa do chránených objektov presťahovalo najmenej šesť vysokopostavených predstaviteľov vrátane Stephena Millera a niekdajšej ministerky spravodlivosti Pam Bondiovej.Irán v minulosti odmietol obvinenia z plánovania atentátov na americkom území.
Zdroj: SITA.sk - Iránske hrozby vyhnali Trumpovho ministra financií Bessenta z domu na vojenskú základňu © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký minister financií Scott Bessent sa pre vyhrážky smrťou zo strany Iránu presťahoval zo svojho domu vo Washingtone na vojenskú základňu, informoval denník The New York Times.
Irán pod Bessentovým tlakom
„Vyhrážky proti ministrovi Bessentovi dosiahli viac než pokročilé štádium, preto sa s rodinou presťahoval,“ uviedol pre Fox News vysokopostavený predstaviteľ Trumpovej administratívy.
Bessent od augusta vedie rozsiahlu kampaň ekonomického tlaku na Irán. Jej cieľom je prostredníctvom sankcií a obchodných obmedzení finančne izolovať Teherán a pripraviť Zbor islamských revolučných gárd o príjmy. „Minister sa hrozbami iránskeho režimu nenechá odradiť,“ vyhlásil hovorca amerického ministerstva financií.
Nie je jediný
Závažnosť konkrétnych hrozieb zostáva nejasná. Americké úrady však už minulý mesiac zvýšili bezpečnostné opatrenia na diplomatických zastúpeniach na Blízkom východe a obmedzili počet zamestnancov.
Bessent nie je jediným členom Trumpovej administratívy, ktorý z bezpečnostných dôvodov opustil svoje bydlisko. Vlani sa do chránených objektov presťahovalo najmenej šesť vysokopostavených predstaviteľov vrátane Stephena Millera a niekdajšej ministerky spravodlivosti Pam Bondiovej.Irán v minulosti odmietol obvinenia z plánovania atentátov na americkom území.
Zdroj: SITA.sk - Iránske hrozby vyhnali Trumpovho ministra financií Bessenta z domu na vojenskú základňu © SITA Všetky práva vyhradené.
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