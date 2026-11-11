Právny štát podľa Gašpara prehral. Smer nemá vo svojej DNA niekoho vydierať, povedal Richter – VIDEO
Na margo budúceho hlasovania v parlamente Richter zdôraznil, že sú absolútne oslobodení od Tarabu, ktorý sa zaradil inde. Hlasovanie o novele týkajúcej sa tzv. kajúcnikov podľa predsedu poslaneckého ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Na margo budúceho hlasovania v parlamente Richter zdôraznil, že sú absolútne oslobodení od Tarabu, ktorý sa zaradil inde.
Hlasovanie o novele týkajúcej sa tzv. kajúcnikov podľa predsedu poslaneckého klubu strany Smer-SD Jána Richtera potvrdilo, že Smer nemá vo svojej DNA niekoho vydierať, no ani sami sa nenechajú vydierať. Zdôraznil tiež, že vyjadrenia opozície, ako koalícia vyjednáva o návrhu, sa „rozsypali na drobné a vôbec sa nepotvrdili”.
Myslí si, že opoziční predstavitelia by sa mali verejnosti ospravedlniť za to, že zavádzali. „Návrh nebol schválený z jednoduchého dôvodu, že klamlivo opozícia spájala návrh s osobou podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. To sme absolútne vyvrátili. To je tá najpozitívnejšia správa,” uviedol Richter. Opakovane zdôraznil, že Smer nikdy nevydieral, ale ani sa nenechá vydierať.
Kritizoval tiež exministra životného prostredia a v súčasnosti nezaradeného poslanca NR SR Tomáša Tarabu. „Vzhľadom na to, že pán Taraba má dve tváre, jednu ako člen vlády a druhú ako poslanec, možno tu padla nejaká dohoda, že bude hlasovať spolu s opozíciou aj pri ďalších návrhoch, možno na nejaké odvolávanie ľudí,” naznačil Richter možnosť spolupráce odvolaného ministra a opozície.
Na margo nezaradeného poslanca Jána Ferenčáka, ktorý sa pri stredajšom hlasovaní zdržal, Richter uviedol, že nejde o poslanca, ktorý by bol súčasťou vládnej zostavy, nemá nič spoločné so Smerom. „S pánom Ferenčákom nemáme v tejto chvíli nič spoločné,” uviedol. Odmietol akékoľvek stretnutia či vyjednávania.
„Dnes prehral právny štát,” skonštatoval pre médiá po hlasovaní podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Daná novela podľa neho bola o náprave právneho štátu. V súvislosti s kauzou Očistec, v ktorej čelí obžalobe, sa vyjadril, že „v súvislosti s rozhodovaním v kauze Očistec už nikto nikdy z týchto politických krikľúňov opozičných nemôže povedať, že táto novela nejaký spôsobom má dopad na rozhodovanie v kauze Očistec”.
Nevníma to tak, že by išlo o prehru koalície, podľa jeho slov nejde o zákon, na ktorom by mali eminentný záujem. Nekomentoval, či návrh opätovne predložia o pol roka, dodal, že nevie, aká bude v tom čase situácia. „Myslím si, že je to už nereálne, o pol roka sa už všetci budú sústrediť na voľby,” povedal.
Na margo budúceho hlasovania v parlamente Richter zdôraznil, že sú absolútne oslobodení od Tarabu, ktorý sa zaradil inde. Dodal, že budú mať záujem rokovať o každom zákone osobitne, pripustil ale, že sa môže stať, že niektoré zákony neprejdú. „Budeme trpezlivo vyjednávať,” dodal s tým, že rešpektujú, že vládna zostava má 75 poslancov.
Diskusiu o predčasných voľbách považuje za predčasnú, keďže prechádzajú niektoré zákony a pokiaľ sú pripravení vyjednávať o ich priechodnosti. „Ak si pán Taraba dá nálepku rozvracača tejto vlády a nefunkčnosti parlamentu, je to jeho vec. Na to ale budeme musieť ústavne reagovať. Trebárs aj predčasnými voľbami,” vyjadril sa. Aj Richter priznal hrozbu predčasných volieb.
V parlamente v stredu definitívne neprešla novela týkajúca sa kajúcnikov. Podporilo ju 75 poslancov, 74 zákonodarcov bolo proti. Nezaradený poslanec Ján Ferenčák sa pri hlasovaní zdržal. Nezaradený poslanec a exminister životného prostredia Tomáš Taraba, ako aj dvojica poslancov okolo neho, teda Peter Slyško a Roman Malatinec, hlasovali proti prijatiu novely.
Zdroj: SITA.sk - Právny štát podľa Gašpara prehral. Smer nemá vo svojej DNA niekoho vydierať, povedal Richter – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hlasovanie o novele týkajúcej sa tzv. kajúcnikov podľa predsedu poslaneckého klubu strany Smer-SD Jána Richtera potvrdilo, že Smer nemá vo svojej DNA niekoho vydierať, no ani sami sa nenechajú vydierať. Zdôraznil tiež, že vyjadrenia opozície, ako koalícia vyjednáva o návrhu, sa „rozsypali na drobné a vôbec sa nepotvrdili”.
Opozícia by sa mala ospravedlniť
Myslí si, že opoziční predstavitelia by sa mali verejnosti ospravedlniť za to, že zavádzali. „Návrh nebol schválený z jednoduchého dôvodu, že klamlivo opozícia spájala návrh s osobou podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. To sme absolútne vyvrátili. To je tá najpozitívnejšia správa,” uviedol Richter. Opakovane zdôraznil, že Smer nikdy nevydieral, ale ani sa nenechá vydierať.
Kritizoval tiež exministra životného prostredia a v súčasnosti nezaradeného poslanca NR SR Tomáša Tarabu. „Vzhľadom na to, že pán Taraba má dve tváre, jednu ako člen vlády a druhú ako poslanec, možno tu padla nejaká dohoda, že bude hlasovať spolu s opozíciou aj pri ďalších návrhoch, možno na nejaké odvolávanie ľudí,” naznačil Richter možnosť spolupráce odvolaného ministra a opozície.
Na margo nezaradeného poslanca Jána Ferenčáka, ktorý sa pri stredajšom hlasovaní zdržal, Richter uviedol, že nejde o poslanca, ktorý by bol súčasťou vládnej zostavy, nemá nič spoločné so Smerom. „S pánom Ferenčákom nemáme v tejto chvíli nič spoločné,” uviedol. Odmietol akékoľvek stretnutia či vyjednávania.
„Dnes prehral právny štát,” skonštatoval pre médiá po hlasovaní podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Daná novela podľa neho bola o náprave právneho štátu. V súvislosti s kauzou Očistec, v ktorej čelí obžalobe, sa vyjadril, že „v súvislosti s rozhodovaním v kauze Očistec už nikto nikdy z týchto politických krikľúňov opozičných nemôže povedať, že táto novela nejaký spôsobom má dopad na rozhodovanie v kauze Očistec”.
Nejde o prehru koalície
Nevníma to tak, že by išlo o prehru koalície, podľa jeho slov nejde o zákon, na ktorom by mali eminentný záujem. Nekomentoval, či návrh opätovne predložia o pol roka, dodal, že nevie, aká bude v tom čase situácia. „Myslím si, že je to už nereálne, o pol roka sa už všetci budú sústrediť na voľby,” povedal.
Na margo budúceho hlasovania v parlamente Richter zdôraznil, že sú absolútne oslobodení od Tarabu, ktorý sa zaradil inde. Dodal, že budú mať záujem rokovať o každom zákone osobitne, pripustil ale, že sa môže stať, že niektoré zákony neprejdú. „Budeme trpezlivo vyjednávať,” dodal s tým, že rešpektujú, že vládna zostava má 75 poslancov.
Diskusiu o predčasných voľbách považuje za predčasnú, keďže prechádzajú niektoré zákony a pokiaľ sú pripravení vyjednávať o ich priechodnosti. „Ak si pán Taraba dá nálepku rozvracača tejto vlády a nefunkčnosti parlamentu, je to jeho vec. Na to ale budeme musieť ústavne reagovať. Trebárs aj predčasnými voľbami,” vyjadril sa. Aj Richter priznal hrozbu predčasných volieb.
V parlamente v stredu definitívne neprešla novela týkajúca sa kajúcnikov. Podporilo ju 75 poslancov, 74 zákonodarcov bolo proti. Nezaradený poslanec Ján Ferenčák sa pri hlasovaní zdržal. Nezaradený poslanec a exminister životného prostredia Tomáš Taraba, ako aj dvojica poslancov okolo neho, teda Peter Slyško a Roman Malatinec, hlasovali proti prijatiu novely.
Zdroj: SITA.sk - Právny štát podľa Gašpara prehral. Smer nemá vo svojej DNA niekoho vydierať, povedal Richter – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Spoluhráči sa mu smiali, že nevie poriadne počítať. Pálffy reagoval, že vie rátať do 41 miliónov dolárov – VIDEO
- Zelenskyj povedal, že jeho úlohou nie je robiť Trumpovi radosť
- Životné poistky Slovákov kryjú drobné úrazy, pri invalidite a vážnych chorobách však zlyhávajú. Dôvodom sú zle nastavené zmluvy
- Bellingham priznal strasti svetoznámeho hráča. V bežnom živote potrebuje pomoc, keďže nevie variť ani šoférovať
- Novela o kajúcnikoch v parlamente neprešla, Taraba názor nezmenil a na schválenie opäť chýbal jeden hlas – VIDEO