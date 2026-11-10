Konaté potvrdil, že Mbappé je pred návratom do reprezentácie v dobrej mentálnej kondícii
Francúzsky obranca Ibrahima Konaté vyzdvihol pripravenosť Kyliana Mbappého po zranení a kontroverziách v Číne. Francúzsky futbalový obranca Ibrahima Konaté ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Francúzsky obranca Ibrahima Konaté vyzdvihol pripravenosť Kyliana Mbappého po zranení a kontroverziách v Číne.
Francúzsky futbalový obranca Ibrahima Konaté uviedol, že útočník Kylian Mbappé sa vracia do reprezentačnej akcie v dobrej psychickej kondícii, napriek tomu, že nevyhral prestížnu anketu o Zlatú loptu a v Číne čelil kontroverzii kvôli svojmu vyjadreniu o Mao Ce-tungovi.
Mbappé pre zranenie vynechal posledné tri zápasy francúzskej reprezentácie, no teraz sa opäť pripojil k mužstvu trénera Zinedina Zidana pred zápasmi Ligy národov proti Taliansku a Turecku.
"Je vo veľmi dobrej psychickej kondícii. Môžete to vidieť z jeho nedávnych zápasov – bol rozhodujúci. Je pre nás v Madride absolútne nevyhnutný," uviedol Konaté, ktorý pôsobí spolu s Mbappém aj v "bielom balete".
Mbappé v boji o Zlatú loptu koncom októbra tesne podľahol Angličanovi Harrymu Kaneovi z Bayernu Mníchov a neskôr sa musel ospravedlniť po "búrke" na sociálnych médiách, ktorú vyvolalo jeho video, v ktorom žartoval o bývalom čínskom vodcovi Mao Ce-tungovi.
V klipe z rozhovoru pre francúzsku reláciu "The Bridge", ktorý následne stiahli z éteru, Mbappé povedal, že ho pobavil internetový zábavný obrázok, zobrazujúci jeho tvár upravenú na "nejakého chlapa, ktorý si myslí, že je čínsky diktátor", pravdepodobne odkaz na Maa.
V dôsledku toho viaceré veľké čínske značky prerušili spoluprácu so 27-ročným hráčom a zápasy La Ligy v Španielsku už nevysielajú u štátneho televízneho vysielateľa CCTV. Konaté tiež doplnil, že majster sveta z roku 2018 úspešne prekonal sklamanie zo Zlaté lopty.
"Je to súťaživý hráč, takže samozrejme nevyhrať Zlatú loptu, keď si ju určite zaslúžil, je ťažké, ale už na druhý deň do toho dával na tréningu všetko. Dúfam, že budúci rok bude vo vrcholnej forme, aby ju mohol zdvihnúť," dodal bývalý stredný obranca FC Liverpool.
Zdroj: SITA.sk - Konaté potvrdil, že Mbappé je pred návratom do reprezentácie v dobrej mentálnej kondícii © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky futbalový obranca Ibrahima Konaté uviedol, že útočník Kylian Mbappé sa vracia do reprezentačnej akcie v dobrej psychickej kondícii, napriek tomu, že nevyhral prestížnu anketu o Zlatú loptu a v Číne čelil kontroverzii kvôli svojmu vyjadreniu o Mao Ce-tungovi.
Mbappé pre zranenie vynechal posledné tri zápasy francúzskej reprezentácie, no teraz sa opäť pripojil k mužstvu trénera Zinedina Zidana pred zápasmi Ligy národov proti Taliansku a Turecku.
"Je vo veľmi dobrej psychickej kondícii. Môžete to vidieť z jeho nedávnych zápasov – bol rozhodujúci. Je pre nás v Madride absolútne nevyhnutný," uviedol Konaté, ktorý pôsobí spolu s Mbappém aj v "bielom balete".
Mbappé v boji o Zlatú loptu koncom októbra tesne podľahol Angličanovi Harrymu Kaneovi z Bayernu Mníchov a neskôr sa musel ospravedlniť po "búrke" na sociálnych médiách, ktorú vyvolalo jeho video, v ktorom žartoval o bývalom čínskom vodcovi Mao Ce-tungovi.
V klipe z rozhovoru pre francúzsku reláciu "The Bridge", ktorý následne stiahli z éteru, Mbappé povedal, že ho pobavil internetový zábavný obrázok, zobrazujúci jeho tvár upravenú na "nejakého chlapa, ktorý si myslí, že je čínsky diktátor", pravdepodobne odkaz na Maa.
V dôsledku toho viaceré veľké čínske značky prerušili spoluprácu so 27-ročným hráčom a zápasy La Ligy v Španielsku už nevysielajú u štátneho televízneho vysielateľa CCTV. Konaté tiež doplnil, že majster sveta z roku 2018 úspešne prekonal sklamanie zo Zlaté lopty.
"Je to súťaživý hráč, takže samozrejme nevyhrať Zlatú loptu, keď si ju určite zaslúžil, je ťažké, ale už na druhý deň do toho dával na tréningu všetko. Dúfam, že budúci rok bude vo vrcholnej forme, aby ju mohol zdvihnúť," dodal bývalý stredný obranca FC Liverpool.
Zdroj: SITA.sk - Konaté potvrdil, že Mbappé je pred návratom do reprezentácie v dobrej mentálnej kondícii © SITA Všetky práva vyhradené.
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