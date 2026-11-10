Novela o kajúcnikoch sa Gašpara nedotkne, tvrdí Richter. Po hlasovaní sa vyjadril aj na adresu Tarabu – VIDEO
Taraba sedel vedľa premiéra a hlasoval za ten zákon. Neviem, čo sa stalo, že ten zákon v tejto chvíli odmietol podporiť, povedal Richter. Najskôr bol kotrmelec dopredu, teraz dozadu. Pre médiá to ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Taraba sedel vedľa premiéra a hlasoval za ten zákon. Neviem, čo sa stalo, že ten zákon v tejto chvíli odmietol podporiť, povedal Richter.
Najskôr bol kotrmelec dopredu, teraz dozadu. Pre médiá to skonštatoval predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter na adresu Tomáša Tarabu a poslancov okolo neho po hlasovaní o novele Trestného zákona týkajúcej sa aj kajúcnikov, ktorú poslanci parlamentu neposunuli do tretieho čítania.
Richter zdôraznil, že novela o kajúcnikoch sa z časového hľadiska nedotkne podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý čelí obžalobe v kauze Očistec. Dodal, že Gašpar inicioval stretnutie s predsedami koaličných poslaneckých klubov pred hlasovaním.
„Doslova sme ich požiadali, aby sme dnes hlasovali a jasne zadokumentovali, aký máme prístup, a odmietli špekulácie, manipulácie a vydierania, ktoré tu boli vyjadrené. Aj zo slov pána Tarabu,” vyjadril sa Richter. Taraba mal podľa neho priestor k návrhu sa vyjadriť aj v čase, keď bol ministrom životného prostredia a podpredsedom vlády (z ministerského postu bol odvolaný v závere septembra, vrátil sa do parlamentu ako poslanec, kde sa k nemu pridali Peter Slyško a Roman Malatinec - pozn. SITA).
„Mohol ho pripomienkovať. Sedel vedľa premiéra a hlasoval za ten zákon. Neviem, čo sa stalo, že ten zákon v tejto chvíli odmietol podporiť,“ povedal Richter o exministrovi. Poukázal tiež, že dvojica poslancov okolo Tarabu sa tiež k návrhu mohli vyjadriť a zákon pripomienkovať, no k tomu nedošlo.
„Chcem povedať, že sa ohradzujeme voči akýmkoľvek výrokom, ktoré zo strany hlavne pána Tarabu padli, že z našej strany je tu záujem odkladať tie veci, ako nám odporúčal,” povedal predseda poslaneckého klubu Smeru. Deklaroval, že chcú hlasovať, hlasovali a budú hlasovať aj zajtra a prijmú výsledok zajtrajšieho hlasovania. Špekulácie a vyjednávania odmietajú.
Richter zdôraznil, že novela prešla štandardným procesom. Išlo o vládny návrh zákona, ktorý prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, ako aj rozporovým konaním, vyjadriť sa k nemu mohli aj jednotlivé rezorty. Do parlamentu bol podľa jeho slov predložený štandardným spôsobom.
„Mali sme záujem komunikovať o podpore tohto zákona najmä v rámci vládnej koalície, ale aj s ostatnými poslancami, ktorí vládnu koalíciu podporujú,” dodal Richter a tým, že sú pripravení komunikovať s týmito poslancami.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) doplnil, že okolo zákona o kajúcnikoch sa vyrobila ilúzia, akoby sa hlasovalo o rozpočte. „My sme išli do dnešného hlasovania s tým, že zákon neprejde. Bol pripravovaný naším ministrom, preto sa nemôžeme od toho zákona odťahovať,” poznamenal. Považuje za scestné a mimo hovoriť o tom, že ide o „zákon Tibora Gašpara”. Rovnako zdôraznil, že sa usiloval o to, aby sa o danom zákone v utorok hlasovalo, a to preto, že predpokladali, že neprejde.
„Pre mňa to bude najlepšie, pretože ak sa raz nejako rozhodne kauza Očistec, a nebudeme mať tento zákon, tak sa len potvrdia moje slová, že toto nie je zákon, ktorý má pomôcť mne,” povedal. Dali podľa neho najavo, že nejde o zákon roka, spytoval sa, prečo by mali robiť kroky na to, aby zajtra novela prešla. Dodal, že popiera nezmysly opozičných politikov. Zákon podľa neho neohrozí boj s organizovaným zločinom a idú moderne nastaviť inštitút kajúcnikov.
Zdroj: SITA.sk - Novela o kajúcnikoch sa Gašpara nedotkne, tvrdí Richter. Po hlasovaní sa vyjadril aj na adresu Tarabu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Najskôr bol kotrmelec dopredu, teraz dozadu. Pre médiá to skonštatoval predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter na adresu Tomáša Tarabu a poslancov okolo neho po hlasovaní o novele Trestného zákona týkajúcej sa aj kajúcnikov, ktorú poslanci parlamentu neposunuli do tretieho čítania.
Novela sa Gašpara nedotkne
Richter zdôraznil, že novela o kajúcnikoch sa z časového hľadiska nedotkne podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý čelí obžalobe v kauze Očistec. Dodal, že Gašpar inicioval stretnutie s predsedami koaličných poslaneckých klubov pred hlasovaním.
„Doslova sme ich požiadali, aby sme dnes hlasovali a jasne zadokumentovali, aký máme prístup, a odmietli špekulácie, manipulácie a vydierania, ktoré tu boli vyjadrené. Aj zo slov pána Tarabu,” vyjadril sa Richter. Taraba mal podľa neho priestor k návrhu sa vyjadriť aj v čase, keď bol ministrom životného prostredia a podpredsedom vlády (z ministerského postu bol odvolaný v závere septembra, vrátil sa do parlamentu ako poslanec, kde sa k nemu pridali Peter Slyško a Roman Malatinec - pozn. SITA).
„Mohol ho pripomienkovať. Sedel vedľa premiéra a hlasoval za ten zákon. Neviem, čo sa stalo, že ten zákon v tejto chvíli odmietol podporiť,“ povedal Richter o exministrovi. Poukázal tiež, že dvojica poslancov okolo Tarabu sa tiež k návrhu mohli vyjadriť a zákon pripomienkovať, no k tomu nedošlo.
„Chcem povedať, že sa ohradzujeme voči akýmkoľvek výrokom, ktoré zo strany hlavne pána Tarabu padli, že z našej strany je tu záujem odkladať tie veci, ako nám odporúčal,” povedal predseda poslaneckého klubu Smeru. Deklaroval, že chcú hlasovať, hlasovali a budú hlasovať aj zajtra a prijmú výsledok zajtrajšieho hlasovania. Špekulácie a vyjednávania odmietajú.
Do parlamentu bol návrh predložený štandardným spôsobom
Richter zdôraznil, že novela prešla štandardným procesom. Išlo o vládny návrh zákona, ktorý prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, ako aj rozporovým konaním, vyjadriť sa k nemu mohli aj jednotlivé rezorty. Do parlamentu bol podľa jeho slov predložený štandardným spôsobom.
„Mali sme záujem komunikovať o podpore tohto zákona najmä v rámci vládnej koalície, ale aj s ostatnými poslancami, ktorí vládnu koalíciu podporujú,” dodal Richter a tým, že sú pripravení komunikovať s týmito poslancami.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) doplnil, že okolo zákona o kajúcnikoch sa vyrobila ilúzia, akoby sa hlasovalo o rozpočte. „My sme išli do dnešného hlasovania s tým, že zákon neprejde. Bol pripravovaný naším ministrom, preto sa nemôžeme od toho zákona odťahovať,” poznamenal. Považuje za scestné a mimo hovoriť o tom, že ide o „zákon Tibora Gašpara”. Rovnako zdôraznil, že sa usiloval o to, aby sa o danom zákone v utorok hlasovalo, a to preto, že predpokladali, že neprejde.
„Pre mňa to bude najlepšie, pretože ak sa raz nejako rozhodne kauza Očistec, a nebudeme mať tento zákon, tak sa len potvrdia moje slová, že toto nie je zákon, ktorý má pomôcť mne,” povedal. Dali podľa neho najavo, že nejde o zákon roka, spytoval sa, prečo by mali robiť kroky na to, aby zajtra novela prešla. Dodal, že popiera nezmysly opozičných politikov. Zákon podľa neho neohrozí boj s organizovaným zločinom a idú moderne nastaviť inštitút kajúcnikov.
Zdroj: SITA.sk - Novela o kajúcnikoch sa Gašpara nedotkne, tvrdí Richter. Po hlasovaní sa vyjadril aj na adresu Tarabu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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