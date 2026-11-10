Utorok 10. novembra 2026, meniny má Tibor

Bratislava 8 °C

Utorok 10. 11. 2026 Meniny má Tibor

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Päťnásobný olympijský šampión Riner vstupuje do boja o francúzsky prezidentský úrad

Teddyho Rinera trápia obavy, že Francúzsko sa môže čoskoro rozdeliť na dva tábory - extrémnu pravicu a extrémnu ľavicu. Päťnásobný olympijský víťaz v džude

Zdieľať

484032010_1197318661757251_1586743214143723655_n e1794312455347 676x539
10.11.2026 (SITA.sk) - Teddyho Rinera trápia obavy, že Francúzsko sa môže čoskoro rozdeliť na dva tábory – extrémnu pravicu a extrémnu ľavicu.

Päťnásobný olympijský víťaz v džude Teddy Riner sa v budúcoročných voľbách bude uchádzať o post prezidenta Francúzska. Jeho rozhodnutie vyvolal rast extrémnej pravice, ktorá podľa neho rozdeľuje krajinu.

"Volám sa Teddy Riner a dnes vám to hovorím do očí: som kandidát v prezidentských voľbách 2027," deklaroval 37-ročný športovec vo svojom prekvapivom vyhlásení na sociálnych sieťach. Riner, ktorý patrí medzi najväčšie legendy džuda, vyjadril obavy, že Francúzsko sa môže čoskoro rozdeliť na dva tábory – extrémnu pravicu a extrémnu ľavicu.

V súčasnosti vedie v prieskumoch medzi kandidátmi na nástupcu súčasného prezidenta Emmanuela Macrona predstaviteľka extrémnej pravice Marine Le Penová, za ňou je radikálny ľavicový politik Jean-Luc Mélenchon.

Život v konfrontácii


"Dnes žijeme vedľa seba," povedal Riner, ktorý pochádza z francúzskeho zámorského územia Guadeloupe. "Obávam sa, že zajtra budeme žiť v konfrontácii."

Riner zdôraznil, že je znepokojený "nárastom extrémnej pravice" a rozdelením spoločnosti, ktorá sa podľa neho "potápa pod váhou dlhov". Vyjadril smútok nad situáciou, kde "rodičia so zovretými zubami napĺňajú nákupný vozík" a štátne orgány sa podľa neho vzdali autority pred "výtržníkmi".

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Systém je prehnanou byrokraciou a mladí ľudia môžu prísť o svoju budúcnosť len preto, že nemajú správne kontakty, meno alebo farbu pleti," dodal Riner, ktorý má čiernu pleť.

"Nebudem medzi tými, čo sledujú, ako krajina horí, a pritom si ospravedlňujú chaos. Bojovať je súčasťou mojej podstaty. Viem, čo znamená zápasiť, padnúť a znova sa postaviť," vyhlásil sediac pred knižnicou v bielej košeli a tmavom saku.

Podpora od súčasného prezidenta


Priznal, že niektorí ľudia môžu jeho kandidatúru považovať za bláznivú, keďže nemá politické skúsenosti ani podporu etablovaných strán. "Ak odmietam skloniť hlavu a chaos robí zo mňa blázna, tak áno, som úplný blázon," poznamenal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Súčasný prezident Macron privítal Rinerov krok a vyjadril radosť, že tento "veľký šampión" sa rozhodol "zapojiť sa do prezidentskej debaty a prispieť svojimi presvedčeniami, nápadmi a talentom, čo môže krajine len prospieť".

Pokračovanie v kariére


Riner tiež prezradil, že plánuje naďalej pokračovať v športovej kariére. Ak bude zvolený, chce absolvovať OH 2028 v Los Angeles, "ak mu to mandát umožní a ak mu to dovolí francúzsky ľud". Kampaň chce spustiť čoskoro, financovať ju plánuje z darov a vlastných zdrojov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Teddy Riner získal olympijské zlato v ťažkej váhovej kategórii v rokoch 2012, 2016 a 2024 a zlato bral aj súťaži miešaných tímov v rokoch 2020 a 2024. Okrem toho má na konte 11 titulov majstra sveta.


Zdroj: SITA.sk - Päťnásobný olympijský šampión Riner vstupuje do boja o francúzsky prezidentský úrad © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež