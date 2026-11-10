Blanár oznámil dobrú správu pre Slovákov. Čína predĺži bezvízový režim až do konca roka 2027
Rokovanie sa zameralo aj na hospodárske vzťahy, čínske investície na Slovensku a na projekty, ktoré by sa mohli čoskoro uzavrieť. Čína predĺži bezvízový režim pre občanov Slovenska na ďalší ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Rokovanie sa zameralo aj na hospodárske vzťahy, čínske investície na Slovensku a na projekty, ktoré by sa mohli čoskoro uzavrieť.
Čína predĺži bezvízový režim pre občanov Slovenska na ďalší rok. Bezvízový pobyt do 30 dní, ktorý platil do konca roku 2026, bude platný až do konca roka 2027. Informoval o tom minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár po rokovaní so svojím čínskym rezortným partnerom Wang Im. Schôdzka sa uskutočnila v Pekingu v rámci druhého zasadnutia slovensko-čínskeho Medzivládneho výboru pre strategické partnerstvo, ktoré je plánované na začiatok budúceho roka v Pekingu.
„Od čínskeho partnera som dnes dostal pozitívnu správu, že Čína je pripravená predĺžiť bezvízový styk so Slovenskom o ďalší rok. Bezvízový režim priniesol nielen nárast turistov, ale aj ľudí, ktorí chcú s Čínou obchodovať,“ doplnil Blanár. Dodal tiež, že v rámci schengenských pravidiel sa snažia vytvárať priestor na to, aby čínski podnikatelia a investori mohli navštevovať Slovensko a hľadať príležitosti.
Súčasťou rokovania bola aj téma Organizácie Spojených národov a jej reforma. Čína ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN má významnú podporu pre slovenskú kandidatúru na nestále miesto v rade na roky 2028–2029. Oba štáty zdieľajú blízke postoje k vojne na Ukrajine. Slovensko je pozorovateľom iniciatívy Číny a Brazílie, ktorá sa snaží na pôde OSN vytvoriť platformu pre mierové riešenie konfliktov. „Spoločne sme sa zhodli, že je potrebné zintenzívniť mierové rokovania, viesť dialóg so všetkými stranami a čo najskôr ukončiť konflikt na Ukrajine, pretože nemá vojenské riešenie,“ zdôraznil Blanár.
Minister tiež vidí novú príležitosť pre rozvoj spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu, kde je podľa neho stále veľa nevyužitých možností. Slovensko a Čína si aktuálne každoročne poskytujú 15 vládnych štipendií a na Slovensku študuje 234 čínskych študentov. Ďalším významným krokom bude podľa ministra podpis dohody o vzdelávacej spolupráci počas pripravovanej cesty ministra školstva Tomáša Druckera do Číny.
„Perspektívne oblasti vidíme najmä v robotike, pokročilých materiáloch a umelej inteligencii. Zhodli sme sa aj na tom, že umelá inteligencia musí byť prístupná pre všetkých a nesmie zostať výsadou vyvoleného klubu. Slovenská republika má čo ponúknuť a chce k rozvoju tejto oblasti aktívne prispieť,“ doplnil Blanár.
Rokovanie sa zameralo aj na hospodárske vzťahy, čínske investície na Slovensku a na projekty, ktoré by sa mohli čoskoro uzavrieť. Diskutovalo sa aj o možnosti priameho leteckého spojenia medzi oboma krajinami. „Odchádzam z Číny veľmi pozitívne naladený. To, čo sme dohodli pred dvoma rokmi, dostáva konkrétne kontúry a pevne verím, že vzájomný obchod bude naďalej rásť a pribudnú nové príležitosti pre slovenských podnikateľov i čínskych investorov na Slovensku,“ vyjadril sa Blanár, ktorý ocenil investície spoločnosti Gotion High-Tech a ďalších čínskych firiem.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár absolvuje od 9. do 16. novembra 2026 pracovnú cestu do Číny a na Filipíny. V Pekingu otvoril Slovensko-čínske podnikateľské fórum a slovenský inštitút na prezentáciu slovenskej kultúry, umenia a vzdelávania. Na Filipínach slávnostne otvorí Veľvyslanectvo SR v Manile, na ministerskom zasadnutí ASEAN podpíše prístupovú listinu SR k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii a absolvuje niekoľko bilaterálnych rokovaní.
Zdroj: SITA.sk - Blanár oznámil dobrú správu pre Slovákov. Čína predĺži bezvízový režim až do konca roka 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
Čína predĺži bezvízový režim pre občanov Slovenska na ďalší rok. Bezvízový pobyt do 30 dní, ktorý platil do konca roku 2026, bude platný až do konca roka 2027. Informoval o tom minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár po rokovaní so svojím čínskym rezortným partnerom Wang Im. Schôdzka sa uskutočnila v Pekingu v rámci druhého zasadnutia slovensko-čínskeho Medzivládneho výboru pre strategické partnerstvo, ktoré je plánované na začiatok budúceho roka v Pekingu.
„Od čínskeho partnera som dnes dostal pozitívnu správu, že Čína je pripravená predĺžiť bezvízový styk so Slovenskom o ďalší rok. Bezvízový režim priniesol nielen nárast turistov, ale aj ľudí, ktorí chcú s Čínou obchodovať,“ doplnil Blanár. Dodal tiež, že v rámci schengenských pravidiel sa snažia vytvárať priestor na to, aby čínski podnikatelia a investori mohli navštevovať Slovensko a hľadať príležitosti.
Slovensko a Čína rokovali aj o vojne na Ukrajine
Súčasťou rokovania bola aj téma Organizácie Spojených národov a jej reforma. Čína ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN má významnú podporu pre slovenskú kandidatúru na nestále miesto v rade na roky 2028–2029. Oba štáty zdieľajú blízke postoje k vojne na Ukrajine. Slovensko je pozorovateľom iniciatívy Číny a Brazílie, ktorá sa snaží na pôde OSN vytvoriť platformu pre mierové riešenie konfliktov. „Spoločne sme sa zhodli, že je potrebné zintenzívniť mierové rokovania, viesť dialóg so všetkými stranami a čo najskôr ukončiť konflikt na Ukrajine, pretože nemá vojenské riešenie,“ zdôraznil Blanár.
Minister tiež vidí novú príležitosť pre rozvoj spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu, kde je podľa neho stále veľa nevyužitých možností. Slovensko a Čína si aktuálne každoročne poskytujú 15 vládnych štipendií a na Slovensku študuje 234 čínskych študentov. Ďalším významným krokom bude podľa ministra podpis dohody o vzdelávacej spolupráci počas pripravovanej cesty ministra školstva Tomáša Druckera do Číny.
„Perspektívne oblasti vidíme najmä v robotike, pokročilých materiáloch a umelej inteligencii. Zhodli sme sa aj na tom, že umelá inteligencia musí byť prístupná pre všetkých a nesmie zostať výsadou vyvoleného klubu. Slovenská republika má čo ponúknuť a chce k rozvoju tejto oblasti aktívne prispieť,“ doplnil Blanár.
Blanár pokračuje v pracovnej ceste na Filipíny
Rokovanie sa zameralo aj na hospodárske vzťahy, čínske investície na Slovensku a na projekty, ktoré by sa mohli čoskoro uzavrieť. Diskutovalo sa aj o možnosti priameho leteckého spojenia medzi oboma krajinami. „Odchádzam z Číny veľmi pozitívne naladený. To, čo sme dohodli pred dvoma rokmi, dostáva konkrétne kontúry a pevne verím, že vzájomný obchod bude naďalej rásť a pribudnú nové príležitosti pre slovenských podnikateľov i čínskych investorov na Slovensku,“ vyjadril sa Blanár, ktorý ocenil investície spoločnosti Gotion High-Tech a ďalších čínskych firiem.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár absolvuje od 9. do 16. novembra 2026 pracovnú cestu do Číny a na Filipíny. V Pekingu otvoril Slovensko-čínske podnikateľské fórum a slovenský inštitút na prezentáciu slovenskej kultúry, umenia a vzdelávania. Na Filipínach slávnostne otvorí Veľvyslanectvo SR v Manile, na ministerskom zasadnutí ASEAN podpíše prístupovú listinu SR k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii a absolvuje niekoľko bilaterálnych rokovaní.
Zdroj: SITA.sk - Blanár oznámil dobrú správu pre Slovákov. Čína predĺži bezvízový režim až do konca roka 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
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