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Rusko pred začiatkom rokovaní útočilo na ukrajinskú energetiku, Dánsko poskytne Kyjevu novú vojenskú aj energetickú pomoc

Nočné útoky si zároveň vyžiadali dve obete v meste Ladyžyn v centrálnej časti krajiny, oznámil ukrajinský premiér. Ruské útoky na energetickú infraštruktúru ...

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10.11.2026 (SITA.sk) - Nočné útoky si zároveň vyžiadali dve obete v meste Ladyžyn v centrálnej časti krajiny, oznámil ukrajinský premiér.

Ruské útoky na energetickú infraštruktúru počas noci na utorok spôsobili výpadky elektriny v šiestich ukrajinských regiónoch len niekoľko hodín pred začiatkom rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou v Abú Zabí, informovali miestni predstavitelia.

Osem regiónov


Ukrajinský prevádzkovateľ elektrickej siete Ukrenerho uviedol, že útoky zasiahli energetické zariadenia v ôsmich regiónoch krajiny.

V dôsledku nepriateľských útokov na energetické zariadenia evidujeme k dnešnému ránu výpadky elektriny v Dnipropetrovskej, Doneckej, Kyjevskej, Sumskej, Charkovskej a Černihivskej oblasti,“ oznámila spoločnosť na Telegrame.

Energetici podľa spoločnosti „pracujú nepretržite na opravách poškodených zariadení a čo najskoršom obnovení dodávok elektriny pre ukrajinské domácnosti“.

Zvyšovanie tlaku


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už cez víkend obvinil Moskvu, že zosilňuje útoky na energetickú infraštruktúru v snahe zvýšiť tlak na Kyjev pred rokovaniami v Spojených arabských emirátoch.

Nočné útoky si zároveň vyžiadali dve obete v meste Ladyžyn v centrálnej časti krajiny, oznámil ukrajinský premiér Serhij Koreckyj.

Dánsko prisľúbilo vojenskú aj energetickú pomoc


K útokom došlo krátko pred začiatkom trojstranných rokovaní v SAE a návštevou ukrajinského prezidenta v Dánsku, kde so severskými lídrami rokuje o zvýšení vojenskej pomoci a posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany aj ochrany energetickej siete.

Dánsky minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen v utorok pred stretnutím oznámil, že Dánsko uvoľní Kyjevu novú vojenskú pomoc vo výške 4,8 miliardy dánskych korún (približne 720 miliónov dolárov). Zároveň dodal, že Kodaň poskytne aj ďalších 150 miliónov korún na podporu ukrajinského energetického sektora.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Rusko pred začiatkom rokovaní útočilo na ukrajinskú energetiku, Dánsko poskytne Kyjevu novú vojenskú aj energetickú pomoc © SITA Všetky práva vyhradené.

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