Netanjahuovi hrozí koniec na čele Izraela. Jeho rival dostal šancu zostaviť novú vládu
Netanjahuovi rivali to vnímajú ako prvý krok k odstráneniu najdlhšie úradujúceho izraelského premiéra. Izraelský prezident Jicchak Herzog v nedeľu formálne ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Netanjahuovi rivali to vnímajú ako prvý krok k odstráneniu najdlhšie úradujúceho izraelského premiéra.
Izraelský prezident Jicchak Herzog v nedeľu formálne poverí Gadiho Eisenkota zostavením novej vlády. Obrad sa uskutoční v prezidentskej rezidencii v Jeruzaleme.
Herzog to oznámil v sobotu po konzultáciách so stranami a po stretnutí s Eisenkotom aj s premiérom Benjaminom Netanjahuom. Netanjahuovi rivali to vnímajú ako prvý krok k odstráneniu najdlhšie úradujúceho izraelského premiéra.
Eisenkot, bývalý náčelník generálneho štábu a politický nováčik, ktorý sa snaží osloviť sekulárnych a liberálnych Izraelčanov, získal odporúčanie strán zastupujúcich 67 poslancov. Netanjahuov blok ich získal 46. Opozičný blok otvoril dvere kedysi nepravdepodobnej spolupráci s ultraortodoxnými Židmi, ktorá by mu mohla dať dostatok hlasov na zostavenie koalície.
Medzi odporúčaniami pre Eisenkota však boli aj zástupcovia arabskej menšiny, ktorej zisk kresiel vo voľbách z 27. októbra výrazne vzrástol v dôsledku hnevu na Netanjahua. Podporili ho aj pravicovo orientované časti opozície, ktoré sú proti spoliehaniu sa na arabské hlasy. Vo voľbách nezískala väčšinu ani jedna strana a krajina je hlboko polarizovaná a vyčerpaná tromi rokmi vojny.
Eisenkot bude mať po poverení 28 dní na zabezpečenie 61 hlasov potrebných na vládu. Herzog mu môže poskytnúť 14-dňové predĺženie, potom by musel mandát ponúknuť niekomu inému. Ak neuspeje ani jedna strana, Izrael bude smerovať k novým voľbám. Krajina zažila päť volieb medzi rokmi 2019 a 2022 v dôsledku opakovaných patových situácií.
Eisenkot sa zaviazal, že „urobí všetko“ pre zostavenie vlády, a vyzval na vytvorenie vlády národnej núdze. Jeho strana Jašar vyzvala Netanjahuových spojencov a členov Likudu, aby vytvorili vládu národnej jednoty na jeho čele a „verejne oznámili rozpustenie spojenectva s extrémistami“.
Netanjahu, ktorý už predtým vyzval na vládu národnej jednoty, v sobotu uviedol, že koalícia opozície s arabskými zoskupeniami, ktoré nazval islamistickými, by „rozložila Izraelský štát zvnútra“. Herzog, ktorý má nestranícku úlohu, naznačil, že by rád preskúmal možnosť vlády národnej jednoty. Opozícia však trvá na tom, že najprv musí byť odstránený Netanjahu.
Netanjahu, ktorý stojí na čele Izraela s prestávkami takmer dve desaťročia, čelí obvineniam z korupcie a prípadnému väzeniu, ak odíde z funkcie. Čelí aj zatykaču Medzinárodného trestného súdu v súvislosti s vojnou v Gaze, ktorého autoritu odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahuovi hrozí koniec na čele Izraela. Jeho rival dostal šancu zostaviť novú vládu © SITA Všetky práva vyhradené.
Izraelský prezident Jicchak Herzog v nedeľu formálne poverí Gadiho Eisenkota zostavením novej vlády. Obrad sa uskutoční v prezidentskej rezidencii v Jeruzaleme.
Herzog to oznámil v sobotu po konzultáciách so stranami a po stretnutí s Eisenkotom aj s premiérom Benjaminom Netanjahuom. Netanjahuovi rivali to vnímajú ako prvý krok k odstráneniu najdlhšie úradujúceho izraelského premiéra.
Eisenkot získal podporu väčšiny poslancov
Eisenkot, bývalý náčelník generálneho štábu a politický nováčik, ktorý sa snaží osloviť sekulárnych a liberálnych Izraelčanov, získal odporúčanie strán zastupujúcich 67 poslancov. Netanjahuov blok ich získal 46. Opozičný blok otvoril dvere kedysi nepravdepodobnej spolupráci s ultraortodoxnými Židmi, ktorá by mu mohla dať dostatok hlasov na zostavenie koalície.
Medzi odporúčaniami pre Eisenkota však boli aj zástupcovia arabskej menšiny, ktorej zisk kresiel vo voľbách z 27. októbra výrazne vzrástol v dôsledku hnevu na Netanjahua. Podporili ho aj pravicovo orientované časti opozície, ktoré sú proti spoliehaniu sa na arabské hlasy. Vo voľbách nezískala väčšinu ani jedna strana a krajina je hlboko polarizovaná a vyčerpaná tromi rokmi vojny.
Na zostavenie vlády má 28 dní
Eisenkot bude mať po poverení 28 dní na zabezpečenie 61 hlasov potrebných na vládu. Herzog mu môže poskytnúť 14-dňové predĺženie, potom by musel mandát ponúknuť niekomu inému. Ak neuspeje ani jedna strana, Izrael bude smerovať k novým voľbám. Krajina zažila päť volieb medzi rokmi 2019 a 2022 v dôsledku opakovaných patových situácií.
Eisenkot sa zaviazal, že „urobí všetko“ pre zostavenie vlády, a vyzval na vytvorenie vlády národnej núdze. Jeho strana Jašar vyzvala Netanjahuových spojencov a členov Likudu, aby vytvorili vládu národnej jednoty na jeho čele a „verejne oznámili rozpustenie spojenectva s extrémistami“.
Netanjahu odmieta spoluprácu opozície s arabskými stranami
Netanjahu, ktorý už predtým vyzval na vládu národnej jednoty, v sobotu uviedol, že koalícia opozície s arabskými zoskupeniami, ktoré nazval islamistickými, by „rozložila Izraelský štát zvnútra“. Herzog, ktorý má nestranícku úlohu, naznačil, že by rád preskúmal možnosť vlády národnej jednoty. Opozícia však trvá na tom, že najprv musí byť odstránený Netanjahu.
Netanjahu, ktorý stojí na čele Izraela s prestávkami takmer dve desaťročia, čelí obvineniam z korupcie a prípadnému väzeniu, ak odíde z funkcie. Čelí aj zatykaču Medzinárodného trestného súdu v súvislosti s vojnou v Gaze, ktorého autoritu odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahuovi hrozí koniec na čele Izraela. Jeho rival dostal šancu zostaviť novú vládu © SITA Všetky práva vyhradené.