Kyjev vyzýva Trumpa a Si Ťin-pchinga, aby zatlačili na Putina a pomohli ukončiť vojnu na Ukrajine
Ukrajinská diplomacia varuje pred novým rozdelením sveta na sféry vplyvu. Putin už v Číne rokoval so Si Ťin-pchingom. Ukrajinský minister zahraničných vecí
18.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajinská diplomacia varuje pred novým rozdelením sveta na sféry vplyvu. Putin už v Číne rokoval so Si Ťin-pchingom.
„Spojené štáty aj Čína majú rozhodujúci vplyv na Rusko, najmä pokiaľ ide o ukončenie agresie a vojny. Dúfame a očakávame, že tónom tohto rozhovoru bude tlak na Rusko, aby vojnu ukončilo,“ povedal Sybiha novinárom v Kyjeve na spoločnej tlačovej konferencii s portugalským ministrom zahraničných vecí Paulom Rangelom.
Podľa agentúry Interfax-Ukrajina zároveň upozornil, že veľmoci nesmú rozhodovať o budúcnosti Ukrajiny bez jej účasti. „Je dôležité, aby dvaja svetoví lídri nevytvorili u Putina falošnú predstavu o návrate do obdobia rozdeľovania sfér vplyvu,“ zdôraznil.
Ukrajina už podľa Sybihu opakovane predstavila partnerom svoje požiadavky na ukončenie vojny, bezpečnostné záruky a povojnové usporiadanie Európy.
Putin sa v stredu v čínskom Šen-čene stretol so Si Ťin-pchingom. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova rokovali aj o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine a Putin informoval čínskeho prezidenta o nedávnych kontaktoch s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom.
Na štvrtok je naplánované historicky prvé spoločné rokovanie prezidentov USA, Číny a Ruska. Kyjev sa obáva, že Moskva sa pokúsi využiť samit na presadenie svojich požiadaviek na nové bezpečnostné usporiadanie Európy.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev vyzýva Trumpa a Si Ťin-pchinga, aby zatlačili na Putina a pomohli ukončiť vojnu na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, aby na nadchádzajúcom trojstrannom samite v Číne využili svoj vplyv na ruského prezidenta Vladimira Putina a prinútili Moskvu ukončiť vojnu proti Ukrajine.
Chcú tlak na Rusko
„Spojené štáty aj Čína majú rozhodujúci vplyv na Rusko, najmä pokiaľ ide o ukončenie agresie a vojny. Dúfame a očakávame, že tónom tohto rozhovoru bude tlak na Rusko, aby vojnu ukončilo,“ povedal Sybiha novinárom v Kyjeve na spoločnej tlačovej konferencii s portugalským ministrom zahraničných vecí Paulom Rangelom.
Podľa agentúry Interfax-Ukrajina zároveň upozornil, že veľmoci nesmú rozhodovať o budúcnosti Ukrajiny bez jej účasti. „Je dôležité, aby dvaja svetoví lídri nevytvorili u Putina falošnú predstavu o návrate do obdobia rozdeľovania sfér vplyvu,“ zdôraznil.
Historicky prvé rokovania
Ukrajina už podľa Sybihu opakovane predstavila partnerom svoje požiadavky na ukončenie vojny, bezpečnostné záruky a povojnové usporiadanie Európy.
Putin sa v stredu v čínskom Šen-čene stretol so Si Ťin-pchingom. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova rokovali aj o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine a Putin informoval čínskeho prezidenta o nedávnych kontaktoch s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom.
Na štvrtok je naplánované historicky prvé spoločné rokovanie prezidentov USA, Číny a Ruska. Kyjev sa obáva, že Moskva sa pokúsi využiť samit na presadenie svojich požiadaviek na nové bezpečnostné usporiadanie Európy.
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Zdroj: SITA.sk - Kyjev vyzýva Trumpa a Si Ťin-pchinga, aby zatlačili na Putina a pomohli ukončiť vojnu na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
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