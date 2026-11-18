Švédsko chce zakázať účasť ruských športovcov na svojich podujatiach
Švédska vláda plánuje obmedziť účasti ruských športovcov kvôli riziku pre medzinárodné vzťahy. Švédska vláda chce zabrániť účasti ruských športovcov na súťažiach v krajine, pričom ako ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Švédska vláda plánuje obmedziť účasti ruských športovcov kvôli riziku pre medzinárodné vzťahy.
Švédska vláda chce zabrániť účasti ruských športovcov na súťažiach v krajine, pričom ako dôvod uviedla riziko pre medzinárodné vzťahy tejto severoeurópskej krajiny. Toto rozhodnutie prišlo pred svetovým šampionátom v severskom lyžovaní, ktorý sa uskutoční vo Falune od 24. februára 2027. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) umožnila ruským a bieloruským športovcom štartovať za určitých podmienok, vrátane zákazu zobrazovania štátnych symbolov.
Minulý týždeň Fínsko a Nórsko oznámili, že zablokujú ruských športovcov, a švédsky minister zdravotníctva Jakob Forssmed pre agentúru AFP uviedol, že Švédsko zvažuje zavedenie zákazu.
V stredu vláda vysvetlila, že keďže Švédsko neumožňuje priamu ministerskú kontrolu nad vládnymi agentúrami ako je migračný úrad alebo pohraničná polícia, nemôže ich priamo požiadať, aby ruských športovcov zablokovali.
"Napriek tomu vláda nesie politickú zodpovednosť za zahraničnú a bezpečnostnú politiku Švédska a nemienime povoliť, aby sa Švédsko stalo scénou pre ruskú vojnovú propagandu alebo pokusy o normalizáciu ich nelegálnej vojny na Ukrajine,“ povedal minister pre migráciu Johan Forssell. Pripomenul tiež, že európske pravidlá umožňujú krajinám pri rozhodovaní o vízach a vstupe do krajiny brať do úvahy vplyv na medzinárodné vzťahy.
Spolu s Forssellom hovorila aj ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová, ktorá zdôraznila, že ruský štát by mohol účasťou svojich športovcov na podujatiach využívať tieto udalosti na šírenie propagandy na podporu svojich politických záujmov.
"Naše stanovisko je, že pre Švédsko by mohlo predstavovať riziko pre medzinárodné vzťahy, ak by sa ruským športovcom a predstaviteľom umožnilo vstúpiť a súťažiť vo Švédsku. Švédske športové priestory nesmú byť miestom ruských propagačných aktivít,“ zdôraznila Stenergardová.
Forssell doplnil, že rozhodnutia robia samy švédske úrady, ale „všetko je pripravené na to, aby mohol byť vstup odmietnutý“. Švédsko už v októbri vyzvalo Európsku úniu na sprísnenie vízových pravidiel pre športovcov reprezentujúcich Rusko a Bielorusko.
Švédsko pravidelne hostí medzinárodné zimné športové podujatia, ako sú majstrovstvá sveta v severskom lyžovaní, ktoré budúci rok potrvajú do 9. marca. Švédska lyžiarska asociácia vyjadrila nesúhlas s rozhodnutím FIS povoliť ruským pretekárom štart, ak podpíšu vyhlásenie o neutralite, no bude rešpektovať toto stanovisko.
Zdroj: SITA.sk - Švédsko chce zakázať účasť ruských športovcov na svojich podujatiach © SITA Všetky práva vyhradené.
Švédska vláda chce zabrániť účasti ruských športovcov na súťažiach v krajine, pričom ako dôvod uviedla riziko pre medzinárodné vzťahy tejto severoeurópskej krajiny. Toto rozhodnutie prišlo pred svetovým šampionátom v severskom lyžovaní, ktorý sa uskutoční vo Falune od 24. februára 2027. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) umožnila ruským a bieloruským športovcom štartovať za určitých podmienok, vrátane zákazu zobrazovania štátnych symbolov.
Minulý týždeň Fínsko a Nórsko oznámili, že zablokujú ruských športovcov, a švédsky minister zdravotníctva Jakob Forssmed pre agentúru AFP uviedol, že Švédsko zvažuje zavedenie zákazu.
Vysvetlenie vlády
V stredu vláda vysvetlila, že keďže Švédsko neumožňuje priamu ministerskú kontrolu nad vládnymi agentúrami ako je migračný úrad alebo pohraničná polícia, nemôže ich priamo požiadať, aby ruských športovcov zablokovali.
"Napriek tomu vláda nesie politickú zodpovednosť za zahraničnú a bezpečnostnú politiku Švédska a nemienime povoliť, aby sa Švédsko stalo scénou pre ruskú vojnovú propagandu alebo pokusy o normalizáciu ich nelegálnej vojny na Ukrajine,“ povedal minister pre migráciu Johan Forssell. Pripomenul tiež, že európske pravidlá umožňujú krajinám pri rozhodovaní o vízach a vstupe do krajiny brať do úvahy vplyv na medzinárodné vzťahy.
Riziko pre medzinárodné vzťahy
Spolu s Forssellom hovorila aj ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová, ktorá zdôraznila, že ruský štát by mohol účasťou svojich športovcov na podujatiach využívať tieto udalosti na šírenie propagandy na podporu svojich politických záujmov.
"Naše stanovisko je, že pre Švédsko by mohlo predstavovať riziko pre medzinárodné vzťahy, ak by sa ruským športovcom a predstaviteľom umožnilo vstúpiť a súťažiť vo Švédsku. Švédske športové priestory nesmú byť miestom ruských propagačných aktivít,“ zdôraznila Stenergardová.
Rozhodnutia úradov
Forssell doplnil, že rozhodnutia robia samy švédske úrady, ale „všetko je pripravené na to, aby mohol byť vstup odmietnutý“. Švédsko už v októbri vyzvalo Európsku úniu na sprísnenie vízových pravidiel pre športovcov reprezentujúcich Rusko a Bielorusko.
Švédsko pravidelne hostí medzinárodné zimné športové podujatia, ako sú majstrovstvá sveta v severskom lyžovaní, ktoré budúci rok potrvajú do 9. marca. Švédska lyžiarska asociácia vyjadrila nesúhlas s rozhodnutím FIS povoliť ruským pretekárom štart, ak podpíšu vyhlásenie o neutralite, no bude rešpektovať toto stanovisko.
Zdroj: SITA.sk - Švédsko chce zakázať účasť ruských športovcov na svojich podujatiach © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Taraba chce otvoriť mimoriadnu parlamentnú schôdzu, otázku ďalšieho odídenca z Hlasu nekomentoval – VIDEO
- Skúsený brankár Halák trénuje s Popradčanmi. Nastúpi v extralige s kamzíkom na hrudi?
- Jesenná ITAPA 2026: 25 rokov smerujeme k budúcnosti
- Arda Güler predĺžil zmluvu s Realom Madrid do leta 2032
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov žiada vysvetlenie zakrytia Pamätníka SNP počas osláv 17. novembra – FOTO