Autobus zrazil chodkyňu na priechode v Šamoríne, 63-ročná žena utrpela ťažké zranenia – FOTO
Podľa doterajších informácií polície vodič autobusu jazdil po kruhovom objazde, pričom sa plne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke. Vodič ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Podľa doterajších informácií polície vodič autobusu jazdil po kruhovom objazde, pričom sa plne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke.
Vodič autobusu zrazil 18. novembra v ranných hodinách na priechode pre chodcov na Kasárenskej ulici v Šamoríne v okrese Dunajská Streda chodkyňu. V dôsledku zrážky 63 ročná žena spadla na zem, pričom utrpela ťažké zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice v Bratislave.
Podľa doterajších informácií polície vodič autobusu jazdil po kruhovom objazde, pričom sa plne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke. Pri výjazde z kruhového objazdu tak došlo k zrážke s chodkyňou, ktorá prechádzala po riadne vyznačenom priechode pre chodcov.
„50 ročný vodič autobusu bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Policajti mu na mieste odobrali vodičský preukaz. Žene bude odobratý biologický materiál, ktorý bude podrobený znaleckému skúmaniu," informovala o udalosti trnavská krajská polícia.
Z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov bola v danom úseku premávka riadená policajtmi. Poverený príslušník vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Presne príčiny a okolnosti vzniku dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
V Šamoríne ide v krátkom čase už o druhú vážnu dopravnú nehodu s účasťou chodca, ktorý prechádzal cez priechod pre chodcov. V pondelok 16. novembra večer na ceste I/63 za zníženej viditeľnosti 58-ročný vodič Škody Superb nedal prednosť 81-ročnému chodcovi na priechode. V dôsledku zrážky chodec spadol na zem, pričom utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Zdroj: SITA.sk - Autobus zrazil chodkyňu na priechode v Šamoríne, 63-ročná žena utrpela ťažké zranenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vodič autobusu zrazil 18. novembra v ranných hodinách na priechode pre chodcov na Kasárenskej ulici v Šamoríne v okrese Dunajská Streda chodkyňu. V dôsledku zrážky 63 ročná žena spadla na zem, pričom utrpela ťažké zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice v Bratislave.
Vodič nedával pozor
Podľa doterajších informácií polície vodič autobusu jazdil po kruhovom objazde, pričom sa plne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke. Pri výjazde z kruhového objazdu tak došlo k zrážke s chodkyňou, ktorá prechádzala po riadne vyznačenom priechode pre chodcov.
„50 ročný vodič autobusu bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Policajti mu na mieste odobrali vodičský preukaz. Žene bude odobratý biologický materiál, ktorý bude podrobený znaleckému skúmaniu," informovala o udalosti trnavská krajská polícia.
Dva prípady za pár dní
Z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov bola v danom úseku premávka riadená policajtmi. Poverený príslušník vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Presne príčiny a okolnosti vzniku dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
V Šamoríne ide v krátkom čase už o druhú vážnu dopravnú nehodu s účasťou chodca, ktorý prechádzal cez priechod pre chodcov. V pondelok 16. novembra večer na ceste I/63 za zníženej viditeľnosti 58-ročný vodič Škody Superb nedal prednosť 81-ročnému chodcovi na priechode. V dôsledku zrážky chodec spadol na zem, pričom utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Zdroj: SITA.sk - Autobus zrazil chodkyňu na priechode v Šamoríne, 63-ročná žena utrpela ťažké zranenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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