Pral Orbán špinavé peniaze pre Rusov? Banka spájaná s ľuďmi bývalého premiéra pri tom údajne hrala kľúčovú úlohu
MKB Bank prešla pod kontrolu podnikateľov napojených na Orbána v roku 2017 a dostala sa do pozornosti médií aj pre financovanie projektov spájaných s jeho zahraničnými spojencami. Uniknuté dokumenty ...
18.11.2026 (SITA.sk) - MKB Bank prešla pod kontrolu podnikateľov napojených na Orbána v roku 2017 a dostala sa do pozornosti médií aj pre financovanie projektov spájaných s jeho zahraničnými spojencami.
Uniknuté dokumenty nemeckej Deutsche Bank naznačujú, že podozrivá ruská sieť na pranie špinavých peňazí prevádzala finančné prostriedky cez maďarskú banku MKB, ktorá bola pod kontrolou osôb blízkych bývalému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Informovali o tom maďarské médiá na základe zistení medzinárodnej investigatívy.
Na analýze miliónov uniknutých dokumentov a e-mailov sa podieľali renomované médiá vrátane denníkov Financial Times, Le Monde či The New York Times. Podľa zistení boli viaceré zapojené spoločnosti prepojené so sankcionovaným ruským oligarchom Olegom Deripaskom.
Maďarský investigatívny portál Direkt36 uviedol, že MKB zohrávala kľúčovú úlohu v podozrivej ruskej „práčovni peňazí“. „MKB Bank bola jedným z hlavných uzlov tejto siete, keďže iniciovala aj prijímala najväčší podiel finančných prevodov,“ napísal portál.
Banka prešla v roku 2017 pod kontrolu podnikateľov napojených na Orbána a neskôr sa dostala do pozornosti médií aj pre financovanie projektov spájaných s jeho zahraničnými spojencami vrátane francúzskej političky Marine Le Penovej.
Podľa zistení sieť medzi rokmi 2017 až 2020 previedla najmenej 1,7 miliardy eur a vykazovala „mnohé znaky organizovaného zločinu“. Päť z pätnástich kľúčových spoločností v sieti, prevažne registrovaných v Hongkongu a na Cypre, malo účty práve v MKB, hoci podľa portálu nemali zjavné väzby na Maďarsko. Tieto firmy mali prijať alebo odoslať najmenej 460 miliónov eur.
Hoci MKB tvrdila, že väčšinu účtov zahraničných klientov zrušila už v roku 2019, Deutsche Bank podľa dokumentov nezaznamenala významný pokles transakcií pochádzajúcich od nerezidentov. Nemecká banka preto ukončila dlhoročnú spoluprácu s MKB, čo podľa Direkt36 vyvolalo v maďarskej banke krátkodobú paniku.
Uniknuté materiály sa dotkli aj Rakúska. Denník Der Standard informoval, že peniaze z podozrivej siete smerovali aj viacerým rakúskym spoločnostiam vrátane prevádzkovateľa súkromných lietadiel Avcon Jet a poskytovateľa vrtuľníkových služieb Wucher. Jedna z hongkonských spoločností prepojených na Deripasku mala za tri roky previesť viac než 130 miliónov eur.
Zdroj: SITA.sk - Pral Orbán špinavé peniaze pre Rusov? Banka spájaná s ľuďmi bývalého premiéra pri tom údajne hrala kľúčovú úlohu © SITA Všetky práva vyhradené.
Uniknuté dokumenty nemeckej Deutsche Bank naznačujú, že podozrivá ruská sieť na pranie špinavých peňazí prevádzala finančné prostriedky cez maďarskú banku MKB, ktorá bola pod kontrolou osôb blízkych bývalému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Informovali o tom maďarské médiá na základe zistení medzinárodnej investigatívy.
Na analýze miliónov uniknutých dokumentov a e-mailov sa podieľali renomované médiá vrátane denníkov Financial Times, Le Monde či The New York Times. Podľa zistení boli viaceré zapojené spoločnosti prepojené so sankcionovaným ruským oligarchom Olegom Deripaskom.
Kľúčová práčka blízka Orbánovi
Maďarský investigatívny portál Direkt36 uviedol, že MKB zohrávala kľúčovú úlohu v podozrivej ruskej „práčovni peňazí“. „MKB Bank bola jedným z hlavných uzlov tejto siete, keďže iniciovala aj prijímala najväčší podiel finančných prevodov,“ napísal portál.
Banka prešla v roku 2017 pod kontrolu podnikateľov napojených na Orbána a neskôr sa dostala do pozornosti médií aj pre financovanie projektov spájaných s jeho zahraničnými spojencami vrátane francúzskej političky Marine Le Penovej.
Podľa zistení sieť medzi rokmi 2017 až 2020 previedla najmenej 1,7 miliardy eur a vykazovala „mnohé znaky organizovaného zločinu“. Päť z pätnástich kľúčových spoločností v sieti, prevažne registrovaných v Hongkongu a na Cypre, malo účty práve v MKB, hoci podľa portálu nemali zjavné väzby na Maďarsko. Tieto firmy mali prijať alebo odoslať najmenej 460 miliónov eur.
Rakúske presahy
Hoci MKB tvrdila, že väčšinu účtov zahraničných klientov zrušila už v roku 2019, Deutsche Bank podľa dokumentov nezaznamenala významný pokles transakcií pochádzajúcich od nerezidentov. Nemecká banka preto ukončila dlhoročnú spoluprácu s MKB, čo podľa Direkt36 vyvolalo v maďarskej banke krátkodobú paniku.
Uniknuté materiály sa dotkli aj Rakúska. Denník Der Standard informoval, že peniaze z podozrivej siete smerovali aj viacerým rakúskym spoločnostiam vrátane prevádzkovateľa súkromných lietadiel Avcon Jet a poskytovateľa vrtuľníkových služieb Wucher. Jedna z hongkonských spoločností prepojených na Deripasku mala za tri roky previesť viac než 130 miliónov eur.
Zdroj: SITA.sk - Pral Orbán špinavé peniaze pre Rusov? Banka spájaná s ľuďmi bývalého premiéra pri tom údajne hrala kľúčovú úlohu © SITA Všetky práva vyhradené.
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