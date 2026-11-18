Španielsky súd spustil vyšetrovanie Julia Iglesiasa pre sexuálne zneužívanie, niektoré činy však už môžu byť premlčané
Obvinenia týkajúce sa obchodovania s ľuďmi a porušovania pracovných práv súd odmietol. Španielsky súd začal v stredu vyšetrovať populárneho speváka romantických šlágrov
18.11.2026 (SITA.sk) - Obvinenia týkajúce sa obchodovania s ľuďmi a porušovania pracovných práv súd odmietol.
Španielsky súd začal v stredu vyšetrovať populárneho speváka romantických šlágrov Julia Iglesiasa pre podozrenia zo spáchania zločinu sexuálneho zneužívania na základe trestného oznámenia, ktoré voči nemu podali dve bývalé zamestnankyne. Osemdesiattriročný spevák obvinenia odmieta a označuje ich za nepravdivé.
Národný súd Audiencia Nacional oznámil, že preverí podozrenia z trestných činov proti sexuálnej slobode, z ublíženia na zdraví a ponižujúceho zaobchádzania. Zároveň však upozornil, že časť skutkov môže byť už premlčaná. Obvinenia týkajúce sa obchodovania s ľuďmi a porušovania pracovných práv súd odmietol.
Ženy tvrdia, že počas práce na Iglesiasových nehnuteľnostiach na Bahamách a v Dominikánskej republike v roku 2021 čelili sexuálnemu a inému zneužívaniu. Prvé trestné oznámenie španielske orgány v januári odložili s odôvodnením, že nemajú právomoc riešiť skutky spáchané v zahraničí.
Situácia sa zmenila po podaní nového trestného oznámenia v septembri. Prokuratúra následne dospela k záveru, že prípad môže riešiť súd Audiencia Nacional, ktorý sa zaoberá zložitými kauzami a trestnými činmi spáchanými španielskymi občanmi v zahraničí.
Súd informoval, že výpoveď jednej z oznamovateliek obsahuje dostatočné dôkazy na začatie trestného vyšetrovania. Medzi nimi je aj fotografia zachytávajúca modrinu na ruke, ktorá podľa súdu zodpovedá možnosti násilného uchopenia. Na rovnakej fotografii sú viditeľné aj dve stopy na stehne, ktoré by mohli zodpovedať ľudskému uhryznutiu. Žena tvrdí, že vznikli počas jej nútenej účasti na sexuálnych aktivitách.
Držiteľ ceny Grammy, ktorý počas kariéry predal viac ako 300 miliónov nahrávok, všetky obvinenia odmieta. Vyhlásil, že nikdy „nezneužil, nenútil ani neprejavil neúctu voči žiadnej žene“.
Zdroj: SITA.sk - Španielsky súd spustil vyšetrovanie Julia Iglesiasa pre sexuálne zneužívanie, niektoré činy však už môžu byť premlčané © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky súd začal v stredu vyšetrovať populárneho speváka romantických šlágrov Julia Iglesiasa pre podozrenia zo spáchania zločinu sexuálneho zneužívania na základe trestného oznámenia, ktoré voči nemu podali dve bývalé zamestnankyne. Osemdesiattriročný spevák obvinenia odmieta a označuje ich za nepravdivé.
Až na druhý pokus
Národný súd Audiencia Nacional oznámil, že preverí podozrenia z trestných činov proti sexuálnej slobode, z ublíženia na zdraví a ponižujúceho zaobchádzania. Zároveň však upozornil, že časť skutkov môže byť už premlčaná. Obvinenia týkajúce sa obchodovania s ľuďmi a porušovania pracovných práv súd odmietol.
Ženy tvrdia, že počas práce na Iglesiasových nehnuteľnostiach na Bahamách a v Dominikánskej republike v roku 2021 čelili sexuálnemu a inému zneužívaniu. Prvé trestné oznámenie španielske orgány v januári odložili s odôvodnením, že nemajú právomoc riešiť skutky spáchané v zahraničí.
Situácia sa zmenila po podaní nového trestného oznámenia v septembri. Prokuratúra následne dospela k záveru, že prípad môže riešiť súd Audiencia Nacional, ktorý sa zaoberá zložitými kauzami a trestnými činmi spáchanými španielskymi občanmi v zahraničí.
Nové dôkazy
Súd informoval, že výpoveď jednej z oznamovateliek obsahuje dostatočné dôkazy na začatie trestného vyšetrovania. Medzi nimi je aj fotografia zachytávajúca modrinu na ruke, ktorá podľa súdu zodpovedá možnosti násilného uchopenia. Na rovnakej fotografii sú viditeľné aj dve stopy na stehne, ktoré by mohli zodpovedať ľudskému uhryznutiu. Žena tvrdí, že vznikli počas jej nútenej účasti na sexuálnych aktivitách.
Držiteľ ceny Grammy, ktorý počas kariéry predal viac ako 300 miliónov nahrávok, všetky obvinenia odmieta. Vyhlásil, že nikdy „nezneužil, nenútil ani neprejavil neúctu voči žiadnej žene“.
Zdroj: SITA.sk - Španielsky súd spustil vyšetrovanie Julia Iglesiasa pre sexuálne zneužívanie, niektoré činy však už môžu byť premlčané © SITA Všetky práva vyhradené.
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