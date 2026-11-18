Jesenná ITAPA 2026: 25 rokov smerujeme k budúcnosti
Na jubilejnom 25. ročníku konferencie vystúpi počas troch dní viac ako 160 osobností zo Slovenska a zahraničia. Program sa zameria na budúcnosť zdravotnej starostlivosti, obranu pred kybernetickými ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Na jubilejnom 25. ročníku konferencie vystúpi počas troch dní viac ako 160 osobností zo Slovenska a zahraničia.
Program sa zameria na budúcnosť zdravotnej starostlivosti, obranu pred kybernetickými hrozbami a digitalizáciu a využívanie umelej inteligencie vo verejnej správe.
Ako sa Slovensko pripraví na viac ako milión seniorov, dokáže sa poučiť z kybernetických útokov na kritickú infraštruktúru a aké možnosti prináša umelá inteligencia pri fungovaní štátu? Aj tieto otázky otvoria odborníci na konferencii Jesenná ITAPA 2026 (24. – 26. november, Bratislava).
Počas troch dní vystúpi viac ako 160 osobností zo Slovenska a zahraničia. Jubilejný 25. ročník prinesie program rozdelený do troch tematických dní – Health, CyberSec a Digi. Diskusie, odborné prezentácie a praktické ukážky sa uskutočnia na dvoch pódiách: Policy Stage a Case Study & Demo Stage. Program sa bude venovať nielen strategickým otázkam a pripravovaným zmenám, ale aj konkrétnym projektom, technológiám a skúsenostiam z praxe.
ITAPA oslavuje 25 rokov, počas ktorých sa postupne z technologickej konferencie zmenila na platformu, ktorá prepája ľudí, témy a nápady s praxou. Potvrdzujú to aj slová jej výkonného riaditeľa Michala Ivantyšyna, ktorý povedal: "Na začiatku bola ITAPA oveľa viac o informačných technológiách a informatizácii štátu. Dnes sú technológie iba základným kameňom, na ktorom sa ďalej stavia. Podstatnejšie je, čo s nimi dokáže urobiť štát, firma, nemocnica alebo človek. ITAPA je preto skôr prepájacou platformou. Na jednom mieste sa stretávajú ľudia, ktorí pripravujú pravidlá, ľudia, ktorí vyvíjajú technológie, tí, ktorí ich zavádzajú do praxe, ale aj tí, ktorí ich používajú. Vďaka tomu sa vieme pozrieť na jeden problém z úplne rozdielnych strán."
Samostatnou programovou líniou Health Day bude ITAPA CARE 2026, ktorá sa zameria na dlhodobú starostlivosť a zásadné zmeny v jej financovaní od januára 2027. Jednou z hlavných tém bude starnutie populácie a jeho dôsledky pre zdravotný a sociálny systém. Prezentácia Borisa Vaňa Obyvateľstvo na Slovensku intenzívne starne otvorí otázku demografického vývoja a pripravenosti Slovenska na rastúce nároky na starostlivosť. Henrieta Tulejová sa vo vystúpení Starnutie má svoju cenu – čo demografia urobí so zdravotnou a s dlhodobou starostlivosťou zameria na ekonomické a systémové súvislosti starnutia.
Počas prvého dňa priestor dostanú aj konkrétne technologické inovácie v zdravotníctve. Slávka Porubcová predstaví možnosti 3D tlače liekov a jej využitie v lekárenskej praxi, Michal Geroč a Matej Mačinga predvedú živú ukážku operácie na mieru. Témou tiež budú nové služby eZdravia, zdravie žien, Misia Zdravie, rýchlejšia a presnejšia diagnostika pomocou AI, ochrana údajov a kybernetická bezpečnosť či nedostatok ľudského kapitálu v zdravotníctve.
Jedna z najočakávanejších diskusií tejto jesene prinesie výnimočnú príležitosť: prvýkrát od kybernetického útoku na kataster tento prípad verejne predstaví zástupca Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Peter Vavro v prezentácii Realita po bezpečnostnom incidente otvorí aj menej viditeľnú, no mimoriadne dôležitú fázu – čo sa deje po zvládnutí útoku, ako sa opäť postaviť na nohy i ako sa vyhodnocujú dopady a prijímajú rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú ďalšie fungovanie organizácie.
V paneli Ransomware a incident response v praxi – čo sa deje od prvého alertu po obnovu prevádzky experti ponúknu konkrétne skúsenosti z verejnej správy a zo zdravotníctva. Ďalšie diskusie a prezentácie sa budú venovať novým kybernetickým hrozbám, identitám novej generácie, kvantovo odolnej kryptografii, bezpečnosti open-source riešení či AI agentom a možnostiam využitia umelej inteligencie pri obrane pred útokmi.
Keynote spíkrom dňa bude Ramsés Gallego, ktorý sa na ITAPA vracia a patrí k rečníkom, ktorí od publika získali najvyššie hodnotenie. Tento rok sa zameria na miesto, kde sa "stretávajú kybernetická bezpečnosť, biznisová stratégia a umelá inteligencia – na priesečník, v ktorom sa tieto tri sily spájajú v bezprecedentnom rozsahu a rýchlosti".
Digitálna transformácia verejnej správy sa posúva od elektronizácie existujúcich služieb k proaktívnemu štátu, ktorý dokáže využívať dáta a umelú inteligenciu na predvídanie potrieb občanov. Práve túto zmenu predstaví estónsky expert a keynote spíker Ott Velsberg v paneli Beyond E-Government: How AI Is Creating the Proactive State. Estónsko už dnes využíva viac ako 180 riešení umelej inteligencie vo verejnej správe vrátane systému Bürokratt.
Pod hlavičkou jeden občan = jeden štát bude reč o tom, čo priniesli životné situácie, ktoré majú prepájať služby a procesy naprieč rezortmi a čo sa už podarilo zdigitalizovať a čo treba ešte zmeniť. Diskusia Čo rozhoduje o úspechu firiem v ére AI? ponúkne pohľad štyroch líderiek – Ľubica Gubová (VISA Slovensko), Gosia Latka (IBM Slovensko), Anna Záhorčáková (DITEC) a Zdeňka van der Zwan (RED HAT), ktoré vedia, že o výsledkoch nerozhodujú iba technológie, ale aj ľudia, firemná kultúra a odvaha meniť zaužívané postupy.
Program tretieho dňa otvorí aj tému, na čom bude bežať slovenská AI, ako sa zmení Slovensko.sk, čo si znamená "hyperspektrálne Slovensko", čo prinesú nové eurofondy pre digitalizáciu a ako dostať AI od stratégie k výsledkom.
Dôležitou témou bude zavádzanie eFaktúry, ktorá sa od januára 2027 stane povinnou. Asociované podujatie Jesennej ITAPA 2026 eFaktúra bez problémov sa v rámci Digi Day v troch odborných blokoch a dvoch praktických masterclassoch zameria na nové pravidlá, technologické riešenia a praktické otázky spojené so zavádzaním elektronickej fakturácie.
Súčasťou konferencie budú aj tri verejné diskusie ITAPA Open Talk, ktoré sú prístupné aj verejnosti po predchádzajúcej registrácii. Otvoria tri aktuálne otázky: ako sa pripraviť na milión seniorov, či dokáže slovenská obrana držať krok s rastúcimi kybernetickými hrozbami a aký bude ďalší veľký krok digitálneho štátu po 25 rokoch jeho informatizácie.
Prijmite naše pozvanie a využite prítomnosť predstaviteľov štátu vrátane vrcholných predstaviteľov rezortov ako MZ SR, MV SR, MPSVaR SR, MIRRI SR, MF SR, MŠVVaM SR, viacerých ústredných orgánov štátnej správy, lekárov a zdravotných pracovníkov, inovátorov a ďalších expertov z oblasti IT či z akademického a podnikateľského prostredia na jednom mieste. Počas celého podujatia vás pozývame aj na praktické masterclassy a do EXPO zóny, kde partneri a vystavovatelia prezentujú aktuálne iniciatívy a projekty.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jesenná ITAPA 2026: 25 rokov smerujeme k budúcnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Program sa zameria na budúcnosť zdravotnej starostlivosti, obranu pred kybernetickými hrozbami a digitalizáciu a využívanie umelej inteligencie vo verejnej správe.
Ako sa Slovensko pripraví na viac ako milión seniorov, dokáže sa poučiť z kybernetických útokov na kritickú infraštruktúru a aké možnosti prináša umelá inteligencia pri fungovaní štátu? Aj tieto otázky otvoria odborníci na konferencii Jesenná ITAPA 2026 (24. – 26. november, Bratislava).
Počas troch dní vystúpi viac ako 160 osobností zo Slovenska a zahraničia. Jubilejný 25. ročník prinesie program rozdelený do troch tematických dní – Health, CyberSec a Digi. Diskusie, odborné prezentácie a praktické ukážky sa uskutočnia na dvoch pódiách: Policy Stage a Case Study & Demo Stage. Program sa bude venovať nielen strategickým otázkam a pripravovaným zmenám, ale aj konkrétnym projektom, technológiám a skúsenostiam z praxe.
25 rokov ITAPA: od informatizácie k umelej inteligencii
ITAPA oslavuje 25 rokov, počas ktorých sa postupne z technologickej konferencie zmenila na platformu, ktorá prepája ľudí, témy a nápady s praxou. Potvrdzujú to aj slová jej výkonného riaditeľa Michala Ivantyšyna, ktorý povedal: "Na začiatku bola ITAPA oveľa viac o informačných technológiách a informatizácii štátu. Dnes sú technológie iba základným kameňom, na ktorom sa ďalej stavia. Podstatnejšie je, čo s nimi dokáže urobiť štát, firma, nemocnica alebo človek. ITAPA je preto skôr prepájacou platformou. Na jednom mieste sa stretávajú ľudia, ktorí pripravujú pravidlá, ľudia, ktorí vyvíjajú technológie, tí, ktorí ich zavádzajú do praxe, ale aj tí, ktorí ich používajú. Vďaka tomu sa vieme pozrieť na jeden problém z úplne rozdielnych strán."
Health Day: Slovensko 2040 – ako zabezpečiť starostlivosť pre viac ako milión seniorov?
Samostatnou programovou líniou Health Day bude ITAPA CARE 2026, ktorá sa zameria na dlhodobú starostlivosť a zásadné zmeny v jej financovaní od januára 2027. Jednou z hlavných tém bude starnutie populácie a jeho dôsledky pre zdravotný a sociálny systém. Prezentácia Borisa Vaňa Obyvateľstvo na Slovensku intenzívne starne otvorí otázku demografického vývoja a pripravenosti Slovenska na rastúce nároky na starostlivosť. Henrieta Tulejová sa vo vystúpení Starnutie má svoju cenu – čo demografia urobí so zdravotnou a s dlhodobou starostlivosťou zameria na ekonomické a systémové súvislosti starnutia.
Počas prvého dňa priestor dostanú aj konkrétne technologické inovácie v zdravotníctve. Slávka Porubcová predstaví možnosti 3D tlače liekov a jej využitie v lekárenskej praxi, Michal Geroč a Matej Mačinga predvedú živú ukážku operácie na mieru. Témou tiež budú nové služby eZdravia, zdravie žien, Misia Zdravie, rýchlejšia a presnejšia diagnostika pomocou AI, ochrana údajov a kybernetická bezpečnosť či nedostatok ľudského kapitálu v zdravotníctve.
CyberSec Day: Čo sa deje po kybernetickom útoku a ako sa naň pripraviť?
Jedna z najočakávanejších diskusií tejto jesene prinesie výnimočnú príležitosť: prvýkrát od kybernetického útoku na kataster tento prípad verejne predstaví zástupca Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Peter Vavro v prezentácii Realita po bezpečnostnom incidente otvorí aj menej viditeľnú, no mimoriadne dôležitú fázu – čo sa deje po zvládnutí útoku, ako sa opäť postaviť na nohy i ako sa vyhodnocujú dopady a prijímajú rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú ďalšie fungovanie organizácie.
V paneli Ransomware a incident response v praxi – čo sa deje od prvého alertu po obnovu prevádzky experti ponúknu konkrétne skúsenosti z verejnej správy a zo zdravotníctva. Ďalšie diskusie a prezentácie sa budú venovať novým kybernetickým hrozbám, identitám novej generácie, kvantovo odolnej kryptografii, bezpečnosti open-source riešení či AI agentom a možnostiam využitia umelej inteligencie pri obrane pred útokmi.
Keynote spíkrom dňa bude Ramsés Gallego, ktorý sa na ITAPA vracia a patrí k rečníkom, ktorí od publika získali najvyššie hodnotenie. Tento rok sa zameria na miesto, kde sa "stretávajú kybernetická bezpečnosť, biznisová stratégia a umelá inteligencia – na priesečník, v ktorom sa tieto tri sily spájajú v bezprecedentnom rozsahu a rýchlosti".
Digi Day: Ako bude vyzerať štát, ktorý dokáže konať skôr, než občan požiada o službu?
Digitálna transformácia verejnej správy sa posúva od elektronizácie existujúcich služieb k proaktívnemu štátu, ktorý dokáže využívať dáta a umelú inteligenciu na predvídanie potrieb občanov. Práve túto zmenu predstaví estónsky expert a keynote spíker Ott Velsberg v paneli Beyond E-Government: How AI Is Creating the Proactive State. Estónsko už dnes využíva viac ako 180 riešení umelej inteligencie vo verejnej správe vrátane systému Bürokratt.
Pod hlavičkou jeden občan = jeden štát bude reč o tom, čo priniesli životné situácie, ktoré majú prepájať služby a procesy naprieč rezortmi a čo sa už podarilo zdigitalizovať a čo treba ešte zmeniť. Diskusia Čo rozhoduje o úspechu firiem v ére AI? ponúkne pohľad štyroch líderiek – Ľubica Gubová (VISA Slovensko), Gosia Latka (IBM Slovensko), Anna Záhorčáková (DITEC) a Zdeňka van der Zwan (RED HAT), ktoré vedia, že o výsledkoch nerozhodujú iba technológie, ale aj ľudia, firemná kultúra a odvaha meniť zaužívané postupy.
Program tretieho dňa otvorí aj tému, na čom bude bežať slovenská AI, ako sa zmení Slovensko.sk, čo si znamená "hyperspektrálne Slovensko", čo prinesú nové eurofondy pre digitalizáciu a ako dostať AI od stratégie k výsledkom.
Dôležitou témou bude zavádzanie eFaktúry, ktorá sa od januára 2027 stane povinnou. Asociované podujatie Jesennej ITAPA 2026 eFaktúra bez problémov sa v rámci Digi Day v troch odborných blokoch a dvoch praktických masterclassoch zameria na nové pravidlá, technologické riešenia a praktické otázky spojené so zavádzaním elektronickej fakturácie.
ITAPA Open Talk: 3x diskusie o témach, ktoré sa týkajú každého
Súčasťou konferencie budú aj tri verejné diskusie ITAPA Open Talk, ktoré sú prístupné aj verejnosti po predchádzajúcej registrácii. Otvoria tri aktuálne otázky: ako sa pripraviť na milión seniorov, či dokáže slovenská obrana držať krok s rastúcimi kybernetickými hrozbami a aký bude ďalší veľký krok digitálneho štátu po 25 rokoch jeho informatizácie.
Prijmite naše pozvanie a využite prítomnosť predstaviteľov štátu vrátane vrcholných predstaviteľov rezortov ako MZ SR, MV SR, MPSVaR SR, MIRRI SR, MF SR, MŠVVaM SR, viacerých ústredných orgánov štátnej správy, lekárov a zdravotných pracovníkov, inovátorov a ďalších expertov z oblasti IT či z akademického a podnikateľského prostredia na jednom mieste. Počas celého podujatia vás pozývame aj na praktické masterclassy a do EXPO zóny, kde partneri a vystavovatelia prezentujú aktuálne iniciatívy a projekty.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jesenná ITAPA 2026: 25 rokov smerujeme k budúcnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
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