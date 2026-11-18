Obchodník s ľudskými orgánmi dostal od moskovského súdu 12 rokov väzenia
Izraelský občan lákal chudobných Rusov na odber obličiek v Kosove. Zákroky vykonávali nelegálne a orgány predávali bohatým pacientom. Moskovský súd v stredu poslal na 12 ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Izraelský občan lákal chudobných Rusov na odber obličiek v Kosove. Zákroky vykonávali nelegálne a orgány predávali bohatým pacientom.
„Súd obžalovanému vymeral 12 rokov odňatia slobody v nápravnej kolónii s prísnym režimom,“ oznámila moskovská prokuratúra. Obžaloba pôvodne požadovala 15-ročný trest.
Podľa vyšetrovateľov skupina vyhľadávala ľudí v ťažkej finančnej situácii prostredníctvom médií a internetu. Sľubovala im finančnú odmenu a presviedčala ich, že odber obličky je legálny a bezpečný. Následne ich prevážala do súkromnej kliniky v kosovskej Prištine.
„Cena každej transplantácie dosahovala najmenej 80-tisíc eur. Výnosy si rozdeľovali členovia zločineckej skupiny,“ uviedla prokuratúra.
Najmenej traja ruskí občania utrpeli podľa vyšetrovateľov vážne zdravotné následky. Volfman, ktorý vinu odmieta, bol vlani zadržaný v Turecku a následne deportovaný do Ruska.
V roku 2018 už v Kosove uväznili dvoch lekárov zapojených do nelegálnych transplantácií. Bohatí pacienti za orgány platili státisíce dolárov.
Zdroj: SITA.sk - Obchodník s ľudskými orgánmi dostal od moskovského súdu 12 rokov väzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Moskovský súd v stredu poslal na 12 rokov do väzenia 42-ročného izraelského občana Borisa Volfmana za účasť na medzinárodnom obchodovaní s ľudskými orgánmi. Prípad sa týka zločineckej skupiny, ktorá v rokoch 2006 až 2008 organizovala nelegálne transplantácie obličiek v Kosove.
Oblička za 80-tisíc eur
Podľa vyšetrovateľov skupina vyhľadávala ľudí v ťažkej finančnej situácii prostredníctvom médií a internetu. Sľubovala im finančnú odmenu a presviedčala ich, že odber obličky je legálny a bezpečný. Následne ich prevážala do súkromnej kliniky v kosovskej Prištine.
„Cena každej transplantácie dosahovala najmenej 80-tisíc eur. Výnosy si rozdeľovali členovia zločineckej skupiny,“ uviedla prokuratúra.
Sedia aj dvaja lekári
Najmenej traja ruskí občania utrpeli podľa vyšetrovateľov vážne zdravotné následky. Volfman, ktorý vinu odmieta, bol vlani zadržaný v Turecku a následne deportovaný do Ruska.
V roku 2018 už v Kosove uväznili dvoch lekárov zapojených do nelegálnych transplantácií. Bohatí pacienti za orgány platili státisíce dolárov.
Zdroj: SITA.sk - Obchodník s ľudskými orgánmi dostal od moskovského súdu 12 rokov väzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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