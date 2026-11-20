Akú históriu písali? Americké, čínske a ruské médiá hodnotia trilaterálnu schôdzku svojich prezidentov
Americká televízia CNN označila samit za „dobre načasovanú fotografickú seansu“ pre prezidenta Donalda Trumpa, Rusko si podľa domácich médií stretnutie zaslúžilo. Historicky prvá
20.11.2026 (SITA.sk) - Americká televízia CNN označila samit za „dobre načasovanú fotografickú seansu“ pre prezidenta Donalda Trumpa, Rusko si podľa domácich médií stretnutie zaslúžilo.
Historicky prvá trojstranná schôdzka prezidentov USA, Číny a Ruska, ktorá sa vo štvrtok konala v čínskom Šen-čene vyvolala rozdielne reakcie médií v jednotlivých krajinách. Kým čínske a ruské médiá ho prezentovali ako významný diplomatický úspech a dôkaz meniaceho sa svetového poriadku, časť amerických komentátorov ostala skeptická.
Americká televízia CNN označila samit za „dobre načasovanú fotografickú seansu“ pre prezidenta Donalda Trumpa. Zároveň však uviedla, že si Si Ťin-pching a Vladimir Putin ho pravdepodobne vnímajú ako „potvrdenie ich predstavy, že svet prechádza zásadným preskupením moci v ich prospech“.
Komentátor denníka The New York Times Edward Wong napísal, že Si a Putin „pretvárajú svetový poriadok tým, že preberajú úlohu Ameriky ako jedinej superveľmoci“. Naopak konzervatívna televízia Fox News označila rokovania za „historický moment svetovej diplomacie“ a vyzdvihla, že Trump otvoril otázku znižovania jadrových arzenálov, diskutoval o vojne na Ukrajine a „potvrdil americkú dominanciu v oblasti umelej inteligencie“.
Čínske médiá pripísali úspech stretnutia hostiteľskej úlohe Pekingu. Štátom financovaný denník Global Times napísal, že „bez trvalého úsilia Číny a jej úlohy hostiteľa by sa toto historické stretnutie pravdepodobne nepodarilo uskutočniť“. Dodal, že rozdielne podmienky a záujmy troch krajín neznamenajú, že konfrontácia je nevyhnutná.
Ruský provládny denník Komsomoľskaja pravda označil rokovania za „stretnutie, ktoré si Rusko zaslúži“. „Lídri dvoch protichodných a súperiacich táborov si sadli za jeden stôl. A Rusko na tom má obrovskú zásluhu,“ napísal denník.
Hospodársky denník Kommersant upozornil na obavy, že veľmoci môžu rozhodovať o osude iných štátov bez ich účasti. „Títo traja nepotrebujú nikoho iného, aby rozhodli o všetkom,“ napísal dlhoročný komentátor Andrej Kolesnikov a prirovnal samit k Jaltskej konferencii z roku 1945, kde si vtedajšie víťazné mocnosti po 2. svetovej vojne delili sféry vplyvu.
„Spýtal som sa Vladimira Putina, či to bolo niečo ako Jalta 2.0. Chvíľu premýšľal a potom prikývol. Takže tomu verí. A ide o ambície pretvoriť svet,“ doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Akú históriu písali? Americké, čínske a ruské médiá hodnotia trilaterálnu schôdzku svojich prezidentov © SITA Všetky práva vyhradené.
Historicky prvá trojstranná schôdzka prezidentov USA, Číny a Ruska, ktorá sa vo štvrtok konala v čínskom Šen-čene vyvolala rozdielne reakcie médií v jednotlivých krajinách. Kým čínske a ruské médiá ho prezentovali ako významný diplomatický úspech a dôkaz meniaceho sa svetového poriadku, časť amerických komentátorov ostala skeptická.
Príležitosť na fotku
Americká televízia CNN označila samit za „dobre načasovanú fotografickú seansu“ pre prezidenta Donalda Trumpa. Zároveň však uviedla, že si Si Ťin-pching a Vladimir Putin ho pravdepodobne vnímajú ako „potvrdenie ich predstavy, že svet prechádza zásadným preskupením moci v ich prospech“.
Komentátor denníka The New York Times Edward Wong napísal, že Si a Putin „pretvárajú svetový poriadok tým, že preberajú úlohu Ameriky ako jedinej superveľmoci“. Naopak konzervatívna televízia Fox News označila rokovania za „historický moment svetovej diplomacie“ a vyzdvihla, že Trump otvoril otázku znižovania jadrových arzenálov, diskutoval o vojne na Ukrajine a „potvrdil americkú dominanciu v oblasti umelej inteligencie“.
Zásluha Pekingu
Čínske médiá pripísali úspech stretnutia hostiteľskej úlohe Pekingu. Štátom financovaný denník Global Times napísal, že „bez trvalého úsilia Číny a jej úlohy hostiteľa by sa toto historické stretnutie pravdepodobne nepodarilo uskutočniť“. Dodal, že rozdielne podmienky a záujmy troch krajín neznamenajú, že konfrontácia je nevyhnutná.
Odmena pre Rusko
Ruský provládny denník Komsomoľskaja pravda označil rokovania za „stretnutie, ktoré si Rusko zaslúži“. „Lídri dvoch protichodných a súperiacich táborov si sadli za jeden stôl. A Rusko na tom má obrovskú zásluhu,“ napísal denník.
Hospodársky denník Kommersant upozornil na obavy, že veľmoci môžu rozhodovať o osude iných štátov bez ich účasti. „Títo traja nepotrebujú nikoho iného, aby rozhodli o všetkom,“ napísal dlhoročný komentátor Andrej Kolesnikov a prirovnal samit k Jaltskej konferencii z roku 1945, kde si vtedajšie víťazné mocnosti po 2. svetovej vojne delili sféry vplyvu.
„Spýtal som sa Vladimira Putina, či to bolo niečo ako Jalta 2.0. Chvíľu premýšľal a potom prikývol. Takže tomu verí. A ide o ambície pretvoriť svet,“ doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Akú históriu písali? Americké, čínske a ruské médiá hodnotia trilaterálnu schôdzku svojich prezidentov © SITA Všetky práva vyhradené.
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