Martina Schindlerová má nový vianočný hit! Melódia jej napadla v zápche, vo videoklipe rozdáva objatia ako dobrá víla!
Kolóna na obchvate, spontánna melódia a nápad na vianočný hit! Martina Schindlerová predstavuje novú autorskú skladbu Počítaš dni, v ktorej pripomína, že aj obyčajné objatie môže zmeniť ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Kolóna na obchvate, spontánna melódia a nápad na vianočný hit!
Martina Schindlerová predstavuje novú autorskú skladbu Počítaš dni, v ktorej pripomína, že aj obyčajné objatie môže zmeniť atmosféru v celej rodine. K piesni si splnila aj svoj tvorivý sen – nakrútila animovaný videoklip, v ktorom sa mení na dobrú vílu. Do nahrávania sa zapojila aj dcéra rapera Ega a posledné úpravy piesne odporučil dirigent Vlado Valovič.
Speváčka tentoraz stavila na vlastnú hudobnú aj textársku tvorbu. Inšpirácia prišla celkom spontánne, počas jednej z ciest autom. Ako sama priznáva, práve šoférovanie osamote patrí k jej obľúbeným chvíľam, keď môže naplno popustiť uzdu kreativite.
"Milujem byť v aute sama, lebo si tam slobodne môžem hulákať, čo chcem. V zápche síce niekedy upútam pozornosť šoférov okolo, ale stojí mi to za to. Keď šoférujem sama, vždy si spievam, a teraz mám už dlhšie také tvorivé obdobie, že sa mi podsúvajú nové melódie a hneď sa mi na ne v hlave lepia slová. Ide to samé. Veľmi sa z toho teším. Takto som si to vždy predstavovala, a teraz to tak mám," prezradila Martina Schindlerová.
Text aj hudbu skladby napísala sama, s produkciou jej pomohol producent a gitarista Ľubo Ďurech. Ten nahral sláky aj ostatné nástroje, o finálny zvuk sa postaral Ján Zborovjan. Do podoby piesne však výrazne prehovoril aj skúsený dirigent Vlado Valovič. Martina s ním komunikuje pravidelne, keďže už spoločne pripravujú aprílový projekt Music of James Bond. Novinku mu pustila počas fotenia billboardov k pripravovanej kampani. Jeho pripomienka napokon priniesla zmenu, ktorá podľa speváčky vytvorila najemotívnejší moment celej skladby.
"Pri fotení billboardov na našu kampaň som mu pustila skladbu a odporučil mi, aby sme záverečnú vetu ‚Duša cíti, čo chce, nielen na Vianoce‘ zopakovali viackrát. Dali sme na jeho odborný názor, skladbu sme ešte na poslednú chvíľu stihli upraviť v štúdiu a práve toto opakovanie nakoniec vytvorilo podľa mňa najkrajší, zimomriavkový moment celej piesne," hovorí Martina.
Valovič navyše odporučil doplniť do posledného refrénu detské zbory a poslal do štúdia malé speváčky. Jednou z nich bola aj dcéra rapera Ega. Ten sa tak stal jedným z prvých poslucháčov novej piesne, keď si ju jeho dcérka doma nacvičovala.K skladbe vznikol animovaný videoklip, ktorým si Martina splnila jeden zo svojich tvorivých snov. Scenár aj produkciu zastrešil jej dvadsaťročný brat Milan Šindler, ktorý sa venuje tvorbe videoklipov.
"Môj brat vyberal animácie dovtedy, kým som nebola spokojná. Prerábal to veľakrát, až mi raz normálne volala naša mama, nech ho už nebuzerujem. Som jej povedala: ‚Mami, nechaj nás pracovať, prosím ťa!‘" smeje sa speváčka.
V rozprávkovom príbehu sa Martina mení na dobrú vílu, ktorá vstupuje do bežných rodinných situácií a obyčajným objatím dokáže upokojiť napätie.
"Zvažovali sme v rámci scenára, či ja mám byť tá ‚dobrá víla‘, ale nakoniec sme sa zhodli, že áno, veď aj o tom spievam a vždy treba začať od seba," vysvetľuje Martina.
Speváčka sa novou vianočnou skladbou prihovára všetkým, ktorí túžia po Vianociach plných spoločných chvíľ, láskavosti a rodinnej pohody. Aj u nech nechýbajú rodinné tradície ani modlitba pred večerou. Speváčka však hovorí, že sa naučila neupínať na to, ako presne majú sviatky vyzerať. Keďže po rozvode trávi Vianoce s deťmi každý druhý rok a podobne to má aj jej partner, rodinné plány jednoducho prispôsobujú situácii.
"Vážim si spoločný čas, keď sa všetci snažia byť k sebe láskaví, dokonca aj súrodenci navzájom. Ale viem si už Vianoce predstaviť akokoľvek. Život ma učí neupínať sa na nič a byť sebestačná v rámci pocitu šťastia. Po rozvode mám deti na Vianoce každý druhý rok, môj partner tiež, kombinujeme to, ako sa dá, a nerobíme z toho vedu. Vianoce sú tu pre nás, nie my pre Vianoce," uzatvára Martina Schindlerová.
Martina Schindlerová sa predstavila verejnosti v roku 2004, keď obsadila druhé miesto v prvej sérii súťaže Slovensko hľadá SuperStar. O rok neskôr vydala debutový album Patríme k sebe, za ktorý získala platinovú platňu. Je tiež držiteľkou dvoch hudobných cien Aurel. Na konte má dva albumy a od roku 2018 vydáva samostatné single. Vianočná novinka Počítaš dni je jej štrnástym singlom. Z hudobných spoluprác si najviac cení spoluprácu s dirigentom Vladom Valovičom, s ktorým pripravuje veľkolepý koncertný projekt Music of James Bond. Dnes sa intezívne venuje aj autorskej tvorbe. Niekoľkokrát do týždňa pracuje v štúdiu s producentom Ľubošom Ďurechom a spolupracuje aj s ďalšími hudobnými producentmi.
Všetky informácie tu: https://www.martinaschindlerova.sk/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Martina Schindlerová má nový vianočný hit! Melódia jej napadla v zápche, vo videoklipe rozdáva objatia ako dobrá víla! © SITA Všetky práva vyhradené.
Martina Schindlerová predstavuje novú autorskú skladbu Počítaš dni, v ktorej pripomína, že aj obyčajné objatie môže zmeniť atmosféru v celej rodine. K piesni si splnila aj svoj tvorivý sen – nakrútila animovaný videoklip, v ktorom sa mení na dobrú vílu. Do nahrávania sa zapojila aj dcéra rapera Ega a posledné úpravy piesne odporučil dirigent Vlado Valovič.
Speváčka tentoraz stavila na vlastnú hudobnú aj textársku tvorbu. Inšpirácia prišla celkom spontánne, počas jednej z ciest autom. Ako sama priznáva, práve šoférovanie osamote patrí k jej obľúbeným chvíľam, keď môže naplno popustiť uzdu kreativite.
"Milujem byť v aute sama, lebo si tam slobodne môžem hulákať, čo chcem. V zápche síce niekedy upútam pozornosť šoférov okolo, ale stojí mi to za to. Keď šoférujem sama, vždy si spievam, a teraz mám už dlhšie také tvorivé obdobie, že sa mi podsúvajú nové melódie a hneď sa mi na ne v hlave lepia slová. Ide to samé. Veľmi sa z toho teším. Takto som si to vždy predstavovala, a teraz to tak mám," prezradila Martina Schindlerová.
Text aj hudbu skladby napísala sama, s produkciou jej pomohol producent a gitarista Ľubo Ďurech. Ten nahral sláky aj ostatné nástroje, o finálny zvuk sa postaral Ján Zborovjan. Do podoby piesne však výrazne prehovoril aj skúsený dirigent Vlado Valovič. Martina s ním komunikuje pravidelne, keďže už spoločne pripravujú aprílový projekt Music of James Bond. Novinku mu pustila počas fotenia billboardov k pripravovanej kampani. Jeho pripomienka napokon priniesla zmenu, ktorá podľa speváčky vytvorila najemotívnejší moment celej skladby.
"Pri fotení billboardov na našu kampaň som mu pustila skladbu a odporučil mi, aby sme záverečnú vetu ‚Duša cíti, čo chce, nielen na Vianoce‘ zopakovali viackrát. Dali sme na jeho odborný názor, skladbu sme ešte na poslednú chvíľu stihli upraviť v štúdiu a práve toto opakovanie nakoniec vytvorilo podľa mňa najkrajší, zimomriavkový moment celej piesne," hovorí Martina.
Valovič navyše odporučil doplniť do posledného refrénu detské zbory a poslal do štúdia malé speváčky. Jednou z nich bola aj dcéra rapera Ega. Ten sa tak stal jedným z prvých poslucháčov novej piesne, keď si ju jeho dcérka doma nacvičovala.K skladbe vznikol animovaný videoklip, ktorým si Martina splnila jeden zo svojich tvorivých snov. Scenár aj produkciu zastrešil jej dvadsaťročný brat Milan Šindler, ktorý sa venuje tvorbe videoklipov.
"Môj brat vyberal animácie dovtedy, kým som nebola spokojná. Prerábal to veľakrát, až mi raz normálne volala naša mama, nech ho už nebuzerujem. Som jej povedala: ‚Mami, nechaj nás pracovať, prosím ťa!‘" smeje sa speváčka.
V rozprávkovom príbehu sa Martina mení na dobrú vílu, ktorá vstupuje do bežných rodinných situácií a obyčajným objatím dokáže upokojiť napätie.
"Zvažovali sme v rámci scenára, či ja mám byť tá ‚dobrá víla‘, ale nakoniec sme sa zhodli, že áno, veď aj o tom spievam a vždy treba začať od seba," vysvetľuje Martina.
Speváčka sa novou vianočnou skladbou prihovára všetkým, ktorí túžia po Vianociach plných spoločných chvíľ, láskavosti a rodinnej pohody. Aj u nech nechýbajú rodinné tradície ani modlitba pred večerou. Speváčka však hovorí, že sa naučila neupínať na to, ako presne majú sviatky vyzerať. Keďže po rozvode trávi Vianoce s deťmi každý druhý rok a podobne to má aj jej partner, rodinné plány jednoducho prispôsobujú situácii.
"Vážim si spoločný čas, keď sa všetci snažia byť k sebe láskaví, dokonca aj súrodenci navzájom. Ale viem si už Vianoce predstaviť akokoľvek. Život ma učí neupínať sa na nič a byť sebestačná v rámci pocitu šťastia. Po rozvode mám deti na Vianoce každý druhý rok, môj partner tiež, kombinujeme to, ako sa dá, a nerobíme z toho vedu. Vianoce sú tu pre nás, nie my pre Vianoce," uzatvára Martina Schindlerová.
Martina Schindlerová sa predstavila verejnosti v roku 2004, keď obsadila druhé miesto v prvej sérii súťaže Slovensko hľadá SuperStar. O rok neskôr vydala debutový album Patríme k sebe, za ktorý získala platinovú platňu. Je tiež držiteľkou dvoch hudobných cien Aurel. Na konte má dva albumy a od roku 2018 vydáva samostatné single. Vianočná novinka Počítaš dni je jej štrnástym singlom. Z hudobných spoluprác si najviac cení spoluprácu s dirigentom Vladom Valovičom, s ktorým pripravuje veľkolepý koncertný projekt Music of James Bond. Dnes sa intezívne venuje aj autorskej tvorbe. Niekoľkokrát do týždňa pracuje v štúdiu s producentom Ľubošom Ďurechom a spolupracuje aj s ďalšími hudobnými producentmi.
Všetky informácie tu: https://www.martinaschindlerova.sk/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Martina Schindlerová má nový vianočný hit! Melódia jej napadla v zápche, vo videoklipe rozdáva objatia ako dobrá víla! © SITA Všetky práva vyhradené.
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