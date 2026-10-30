Aktualizovaná dohoda o voľnom obchode umožní Švajčiarsku vyvážať do Číny takmer 100 percent tovarov v bezcolnom režime
Švajčiarsko na oplátku zruší clá na 97,3 percenta čínskeho poľnohospodárskeho exportu. Čína a Švajčiarsko v piatok podpísali aktualizovanú dohodu o voľnom ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Švajčiarsko na oplátku zruší clá na 97,3 percenta čínskeho poľnohospodárskeho exportu.
Čína a Švajčiarsko v piatok podpísali aktualizovanú dohodu o voľnom obchode, ktorá takmer úplne odstráni clá na švajčiarske výrobky vyvážané do druhej najväčšej ekonomiky sveta. Dohodu označili lídri oboch krajín za významný krok pre vzájomnú hospodársku spoluprácu.
Nová dohoda zabezpečí, že počas nasledujúcich desiatich rokov bude mať 99,8 percenta švajčiarskeho exportu bezcolný prístup na čínsky trh. Doteraz sa zvýhodnený režim vzťahoval približne na polovicu švajčiarskeho vývozu.
Na oplátku Švajčiarsko zruší clá na 97,3 percenta čínskeho poľnohospodárskeho exportu, pričom pred aktualizáciou dohody bolo od ciel oslobodených 80,1 percenta výrobkov.
Čínsky prezident Si Ťin-pching a švajčiarsky prezident Guy Parmelin dohodu podpísali vo Veľkej sieni ľudu v Pekingu. „Spoločne môžeme vniesť viac dôvery a väčšiu istotu do hospodárskej a obchodnej spolupráce medzi Čínou a Európou,“ povedal Si.
Parmelin označil dohodu za „nový krok“ vo vzťahoch medzi krajinami. Podľa neho sa netýka iba obchodu, ale zahŕňa aj spoluprácu vo výskume, inováciách, vede a pracovnoprávnych otázkach.
Dohoda prichádza v čase, keď Čína zaviedla viaceré obchodné obmedzenia voči USA štátom a niektorým európskym krajinám. Analytici preto považujú švajčiarsko-čínsku dohodu za možný test budúcich hospodárskych vzťahov Pekingu s ďalšími západnými ekonomikami.
Keďže Švajčiarsko je jedinou krajinou kontinentálnej Európy, ktorá má s Čínou dohodu o voľnom obchode, pozorovatelia sledujú, ako sa mu podarí vybalansovať obchod a bezpečnostné a technologické obavy
„Prístup Švajčiarska, ktoré sa snaží nájsť rovnováhu medzi ekonomickou otvorenosťou na jednej strane a odolnosťou a bezpečnosťou na strane druhej, by mohol slúžiť ako príklad pre ďalšie ekonomiky,“ napísala v blogu analytička Svetového ekonomického fóra Selina Hanniová.
Zdroj: SITA.sk - Aktualizovaná dohoda o voľnom obchode umožní Švajčiarsku vyvážať do Číny takmer 100 percent tovarov v bezcolnom režime © SITA Všetky práva vyhradené.
Čína a Švajčiarsko v piatok podpísali aktualizovanú dohodu o voľnom obchode, ktorá takmer úplne odstráni clá na švajčiarske výrobky vyvážané do druhej najväčšej ekonomiky sveta. Dohodu označili lídri oboch krajín za významný krok pre vzájomnú hospodársku spoluprácu.
Z polovice na 100 percent
Nová dohoda zabezpečí, že počas nasledujúcich desiatich rokov bude mať 99,8 percenta švajčiarskeho exportu bezcolný prístup na čínsky trh. Doteraz sa zvýhodnený režim vzťahoval približne na polovicu švajčiarskeho vývozu.
Na oplátku Švajčiarsko zruší clá na 97,3 percenta čínskeho poľnohospodárskeho exportu, pričom pred aktualizáciou dohody bolo od ciel oslobodených 80,1 percenta výrobkov.
Viac dôvery
Čínsky prezident Si Ťin-pching a švajčiarsky prezident Guy Parmelin dohodu podpísali vo Veľkej sieni ľudu v Pekingu. „Spoločne môžeme vniesť viac dôvery a väčšiu istotu do hospodárskej a obchodnej spolupráce medzi Čínou a Európou,“ povedal Si.
Parmelin označil dohodu za „nový krok“ vo vzťahoch medzi krajinami. Podľa neho sa netýka iba obchodu, ale zahŕňa aj spoluprácu vo výskume, inováciách, vede a pracovnoprávnych otázkach.
Príklad pre ostatných
Dohoda prichádza v čase, keď Čína zaviedla viaceré obchodné obmedzenia voči USA štátom a niektorým európskym krajinám. Analytici preto považujú švajčiarsko-čínsku dohodu za možný test budúcich hospodárskych vzťahov Pekingu s ďalšími západnými ekonomikami.
Keďže Švajčiarsko je jedinou krajinou kontinentálnej Európy, ktorá má s Čínou dohodu o voľnom obchode, pozorovatelia sledujú, ako sa mu podarí vybalansovať obchod a bezpečnostné a technologické obavy
„Prístup Švajčiarska, ktoré sa snaží nájsť rovnováhu medzi ekonomickou otvorenosťou na jednej strane a odolnosťou a bezpečnosťou na strane druhej, by mohol slúžiť ako príklad pre ďalšie ekonomiky,“ napísala v blogu analytička Svetového ekonomického fóra Selina Hanniová.
Zdroj: SITA.sk - Aktualizovaná dohoda o voľnom obchode umožní Švajčiarsku vyvážať do Číny takmer 100 percent tovarov v bezcolnom režime © SITA Všetky práva vyhradené.
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