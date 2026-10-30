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Orbán hovoril o rozdávaní tupých a ostrých nástrojov na odpor proti vláde

Web 24.hu upozornil, že kvôli tomuto vyjadreniu čelí bývalý premiér trestnému oznámeniu. Bývalý maďarský premiér a líder opozície Viktor Orbán (

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30.10.2026 (SITA.sk) - Web 24.hu upozornil, že kvôli tomuto vyjadreniu čelí bývalý premiér trestnému oznámeniu.

Bývalý maďarský premiér a líder opozície Viktor Orbán (Fidesz) vyhlásil, že Maďarsko ešte nie je pripravené na odpor proti súčasnej vláde premiéra Pétera Magyara (Tisza), ale najsilnejšia opozičná strana už na takýto odpor pripravená je. Informuje o tom web Novinky.cz.

Poznamenal, že by mohli začať rozdávať vhodné nástroje, niekomu tupšie, inému ostrejšie. Orbán sa tento mesiac zúčastnil na stretnutí priaznivcov strany Fidesz v obci Lakitelek a na otázku moderátorky, ako si predstavuje národný odpor voči súčasnej vláde, odpovedal, že krajina na to ešte nie je pripravená.

Trestné oznámenie


„My už sme (strana Fidesz). Mohli by sme tu rozdať vhodné nástroje. Kto čo dostane, či tupšie, alebo ostrejšie,“ povedal bývalý premiér.

Web 24.hu upozornil, že kvôli tomuto vyjadreniu čelí bývalý premiér trestnému oznámeniu. „Polícia po preskúmaní podnetu rozhodne o prípadnom začatí vyšetrovania,“ uviedol portál.

Bývalý maďarský premiér zároveň ostro kritizoval vládnu stranu Tisza a obvinil Magyarovu vládu, že ničí všetko, čo sa v krajine vybudovalo počas šestnástich rokov vlády Fideszu. Magyarovu stranu označil za „radikálne, agresívne a neokomunistické zoskupenie“.

Zločin proti štátu


Magyar na Facebooku konštatoval, že expremiér svojimi slovami otvorene vyzval na ozbrojenú vzburu a na násilnú zmenu ústavného poriadku. „Je to jeden z najzávažnejších zločinov proti štátu,“ dodal predseda vlády.

Premiér upozornil, že podľa trestného zákona hrozí za násilnú zmenu ústavného zriadenia päť až 20 rokov väzenia. Za prípravu násilnej zmeny ústavného zriadenia hrozí jeden až päť rokov väzenia.


Zdroj: SITA.sk - Orbán hovoril o rozdávaní tupých a ostrých nástrojov na odpor proti vláde © SITA Všetky práva vyhradené.

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