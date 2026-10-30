Francúzsky podnikateľ po kríze vo vedení preberá taktovku nad organizátormi ZOH 2030
Nový šéf organizačného výboru ZOH 2030 prisľúbil, že nadchádzajúce hry budú "očarujúce" ako OH 2024 v Paríži. Francúzsky podnikateľ Geoffroy Roux ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Nový šéf organizačného výboru ZOH 2030 prisľúbil, že nadchádzajúce hry budú "očarujúce" ako OH 2024 v Paríži.
Francúzsky podnikateľ Geoffroy Roux de Bezieux sa stal novým šéfom organizačného výboru najbližších zimných olympijských hier, ktoré sa v roku 2030 uskutočnia vo francúzskych Alpách. Roux de Bezieux prisľúbil priniesť "očarujúci moment" pre všetkých.
Organizácia podujatia čelila kríze v riadení po tom, čo v septembri z funkcie odstúpil bývalý šéf výboru Edgar Grospiron. Tento krok nasledoval po sérii významných odchodov z vedenia organizácie.
Roux de Bezieux, bývalý prezident najväčšieho združenia zamestnávateľov vo Francúzsku (Medef) v rokoch 2018 až 2023, pôsobil tiež v organizačnom výbore OH v Paríži 2024 a pomáhal s organizáciou majstrovstiev sveta v ragby 2023, ktoré sa tiež konali vo Francúzsku.
"Viesť organizátorov podujatia Alpes 2030 je česť, predovšetkým to však znamená záväzok propagovať náš tím, šport aj Francúzsko," zdôraznil 64-ročný podnikateľ, ktorý svoju kariéru začal vo francúzskej kozmetickej spoločnosti L'Oreal a neskôr si vybudoval majetok založením alebo vedením viacerých telekomunikačných firiem.
"Je to práca na celý život!" dodal Roux de Bezieux s odkazom na náročnú olympijskú výzvu, ktorá ho čaká. "Túto úlohu prijímam s veľkým nadšením. Osobne som zažil dva olympijské dvojtýždne počas Paríža 2024 ako očarujúci moment a rád by som to priniesol späť našim spoluobčanom v roku 2030," pokračoval.
Na tlačovej konferencii v Lyone ho sprevádzala francúzska ministerka športu Marina Ferrariová. Prezradil na nej, že hoci "nie sme pozadu za harmonogramom, nie sme ani pred ním".
Rouxov predchodca Edgar Grospiron, ktorý získal olympijské zlato v jazde na terénnych nerovnostiach na ZOH 1992 v Albertville, viedol organizáciu 18 mesiacov. Stretol sa však s politickými mocenskými bojmi a napätím medzi regionálnymi aktérmi, ktorí odmietali tvrdé metódy podobné tým, ktoré použili pri úspešných hrách v Paríži 2024.
Kľúčoví aktéri hier vrátane francúzskej vlády, regiónov Provence-Alpes-Cote d'Azur a Auvergne-Rhone-Alpes, ako aj Francúzskeho olympijského a paralympijského výboru informovali Medzinárodný olympijský výbor (MOV), že už nemajú dôveru vo vedenie Grospirona.
S otváracím ceremoniálom hier pripraveným na 1. február 2030, bude Roux de Bezieux čeliť viacerým výzvam vrátane náboru sponzorov, zmierňovania vnútorných konfliktov a uistenia všetkých o riadnom manažmente projektu. Na otázku o svojom zozname kontaktov a schopnosti získať sponzorov odpovedal: "Nedá sa predať zlý produkt. Toto nie je o protekcii."
Zimné olympijské hry v Alpách sú naplánované na 1. až 17. február 2030, zimné paralympijské hry sa uskutočnia o mesiac neskôr, od 1. do 10. marca 2030.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsky podnikateľ po kríze vo vedení preberá taktovku nad organizátormi ZOH 2030 © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky podnikateľ Geoffroy Roux de Bezieux sa stal novým šéfom organizačného výboru najbližších zimných olympijských hier, ktoré sa v roku 2030 uskutočnia vo francúzskych Alpách. Roux de Bezieux prisľúbil priniesť "očarujúci moment" pre všetkých.
Organizácia podujatia čelila kríze v riadení po tom, čo v septembri z funkcie odstúpil bývalý šéf výboru Edgar Grospiron. Tento krok nasledoval po sérii významných odchodov z vedenia organizácie.
Roux de Bezieux, bývalý prezident najväčšieho združenia zamestnávateľov vo Francúzsku (Medef) v rokoch 2018 až 2023, pôsobil tiež v organizačnom výbore OH v Paríži 2024 a pomáhal s organizáciou majstrovstiev sveta v ragby 2023, ktoré sa tiež konali vo Francúzsku.
"Viesť organizátorov podujatia Alpes 2030 je česť, predovšetkým to však znamená záväzok propagovať náš tím, šport aj Francúzsko," zdôraznil 64-ročný podnikateľ, ktorý svoju kariéru začal vo francúzskej kozmetickej spoločnosti L'Oreal a neskôr si vybudoval majetok založením alebo vedením viacerých telekomunikačných firiem.
Práca na celý život
"Je to práca na celý život!" dodal Roux de Bezieux s odkazom na náročnú olympijskú výzvu, ktorá ho čaká. "Túto úlohu prijímam s veľkým nadšením. Osobne som zažil dva olympijské dvojtýždne počas Paríža 2024 ako očarujúci moment a rád by som to priniesol späť našim spoluobčanom v roku 2030," pokračoval.
Na tlačovej konferencii v Lyone ho sprevádzala francúzska ministerka športu Marina Ferrariová. Prezradil na nej, že hoci "nie sme pozadu za harmonogramom, nie sme ani pred ním".
Rouxov predchodca viedol organizáciu 18 mesiacov
Rouxov predchodca Edgar Grospiron, ktorý získal olympijské zlato v jazde na terénnych nerovnostiach na ZOH 1992 v Albertville, viedol organizáciu 18 mesiacov. Stretol sa však s politickými mocenskými bojmi a napätím medzi regionálnymi aktérmi, ktorí odmietali tvrdé metódy podobné tým, ktoré použili pri úspešných hrách v Paríži 2024.
Kľúčoví aktéri hier vrátane francúzskej vlády, regiónov Provence-Alpes-Cote d'Azur a Auvergne-Rhone-Alpes, ako aj Francúzskeho olympijského a paralympijského výboru informovali Medzinárodný olympijský výbor (MOV), že už nemajú dôveru vo vedenie Grospirona.
S otváracím ceremoniálom hier pripraveným na 1. február 2030, bude Roux de Bezieux čeliť viacerým výzvam vrátane náboru sponzorov, zmierňovania vnútorných konfliktov a uistenia všetkých o riadnom manažmente projektu. Na otázku o svojom zozname kontaktov a schopnosti získať sponzorov odpovedal: "Nedá sa predať zlý produkt. Toto nie je o protekcii."
Zimné olympijské hry v Alpách sú naplánované na 1. až 17. február 2030, zimné paralympijské hry sa uskutočnia o mesiac neskôr, od 1. do 10. marca 2030.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsky podnikateľ po kríze vo vedení preberá taktovku nad organizátormi ZOH 2030 © SITA Všetky práva vyhradené.
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