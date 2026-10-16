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16. októbra 2026

Lotyšský premiér na samite EÚ: „Ak chceme ráno jesť croissanty a piť kávu, musíme podporovať Ukrajinu“


Tagy: podpora Ukrajine samit EÚ

Andris Kulbergs varuje, že bezpečnosť Európanov závisí aj od schopnosti Ukrajiny ubrániť sa Rusku. Kyjev podľa neho potrebuje finančnú a vojenskú pomoc pred náročnou zimou. Ak si chcú Európania ...



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belgium_europe_summit_33537 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - Andris Kulbergs varuje, že bezpečnosť Európanov závisí aj od schopnosti Ukrajiny ubrániť sa Rusku. Kyjev podľa neho potrebuje finančnú a vojenskú pomoc pred náročnou zimou.


Ak si chcú Európania naďalej užívať pokojný život bez strachu z vojenských hrozieb, musia podporovať Ukrajinu. Vyhlásil to v piatok ráno lotyšský premiér Andris Kulbergs, ktorý pomoc Kyjevu označil za spoločnú zodpovednosť európskych krajín. Informoval o tom portál Euronews.

„Ak chceme žiť v pohodlí, ráno jesť croissanty a piť kávu a nemusieť myslieť na hrozby, potom musíme podporovať Ukrajinu,“ povedal Kulbergs novinárom. „Je to naša povinnosť a zodpovednosť leží na našich pleciach,“ dodal.

Lotyšský premiér zároveň upozornil na ekonomické dôsledky vojny Spojených štátov proti Iránu. Narušenie dodávok energií podľa neho zvýšilo ceny ropy, čím Rusku poskytlo nové finančné možnosti. Moskva tak podľa jeho slov získala „závan čerstvého vzduchu“.

„To nám nepomáha,“ vyhlásil Kulbergs. „Ukrajina potrebuje finančnú aj vojenskú podporu, aby zvládla krutú zimu, ktorá ju čaká. A to je naša bezpečnosť. Práve v tom ju musíme podporiť,“ zdôraznil.

Na otázku o ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom lotyšský premiér odpovedal, že ho považuje za „skutočného lídra“. Ocenil jeho pôsobenie na začiatku ruskej invázie, keď sa ruské jednotky priblížili ku Kyjevu, no ukrajinským silám sa ich podarilo zatlačiť.

„Sme jednotní a plne podporujeme Ukrajinu. Budeme v tom pokračovať, až kým Ukrajina nezvíťazí,“ povedal Kulbergs. „Zelenskyj nám kryje chrbát. A my kryjeme chrbát jemu,“ dodal.

Lotyšský premiér tak zdôraznil, že podpora Ukrajiny podľa neho nie je len prejavom solidarity s napadnutou krajinou, ale aj investíciou do bezpečnosti samotnej Európy.


Zdroj: SITA.sk - Lotyšský premiér na samite EÚ: „Ak chceme ráno jesť croissanty a piť kávu, musíme podporovať Ukrajinu“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: podpora Ukrajine samit EÚ
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