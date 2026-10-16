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16. októbra 2026

Priatelia kohézie vrátane Slovenska žiadajú zrušenie rozpočtových úľav pre bohaté štáty


Tagy: Európsky rozpočet kohézna politika Priatelia kohézie Rozpočet EÚ samit EÚ Spoločná poľnohospodárska politika viacročný finančný rámec

Všetky krajiny by podľa nich mali prispievať do európskeho rozpočtu podľa rovnakých pravidiel bez osobitných korekčných mechanizmov znižujúcich ich príspevky. Slovensko spolu s ďalšími 16 ...



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gettyimages 938765132 676x338 16.10.2026 (SITA.sk) - Všetky krajiny by podľa nich mali prispievať do európskeho rozpočtu podľa rovnakých pravidiel bez osobitných korekčných mechanizmov znižujúcich ich príspevky.


Slovensko spolu s ďalšími 16 členskými štátmi žiada zachovanie silnej kohéznej politiky a dostatočného financovania poľnohospodárstva v budúcom rozpočte Európskej únie (EÚ) na roky 2028 až 2034. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia skupiny Priatelia kohézie prijatého pred začiatkom bruselského samitu, referuje portál eunews.it

Pre Slovensko je výsledok rozpočtových rokovaní mimoriadne dôležitý, keďže patrí medzi najväčších čistých príjemcov eurofondov, z ktorých financuje významnú časť verejných investícií do infraštruktúry, regionálneho rozvoja a poľnohospodárstva.

Ambiciózny, spravodlivý a vyvážený


Sedemnásť krajín vo vyhlásení zdôraznilo, že budúci rozpočet musí byť „ambiciózny, spravodlivý a vyvážený“ a zároveň schopný reagovať na nové výzvy bez oslabovania tradičných politík EÚ. Lídri upozornili, že navrhovaná veľkosť rozpočtu sa po opakovaných škrtoch znížila na približne 1,02 percenta hrubého národného dôchodku EÚ.

Domnievame sa, že konečná dohoda musí zabezpečiť, aby rozpočet EÚ dokázal reagovať na existujúce aj nové priority, pričom bude zároveň chrániť kľúčové politiky Únie,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení.

Krajiny zároveň požadujú zachovanie financovania kohéznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Podľa nich musia byť „dostatočné zdroje sprevádzané pravidlami, ktoré ochránia ciele týchto politík a umožnia členským štátom a regiónom efektívne využívať dostupné fondy“.

Bez výhod pre bohatých


Skupina podporuje diskusiu o nových zdrojoch príjmov Únie, odmieta však zachovanie osobitných rozpočtových úľav pre niektoré bohatšie členské štáty, ktoré sú čistými prispievateľmi do spoločného rozpočtu

Podľa signatárov by mali všetky krajiny prispievať do rozpočtu EÚ podľa rovnakých pravidiel bez osobitných korekčných mechanizmov znižujúcich ich príspevky. „Preferenčné korekčné mechanizmy založené na hrubom národnom dôchodku nemajú miesto v modernom a spravodlivom rozpočte EÚ,“ uvádza sa v deklarácii.


Zdroj: SITA.sk - Priatelia kohézie vrátane Slovenska žiadajú zrušenie rozpočtových úľav pre bohaté štáty © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európsky rozpočet kohézna politika Priatelia kohézie Rozpočet EÚ samit EÚ Spoločná poľnohospodárska politika viacročný finančný rámec
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