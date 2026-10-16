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16. októbra 2026

Brusel vidí u Babiša riziko konfliktu záujmov, časť eurofondov blokuje


Tagy: Agrodotácie Český premiér Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka Konflikt záujmov Rozpočet EÚ

Európska komisia nepovažuje prevod Agrofertu do zvereneckého fondu za dostatočné riešenie, časť platieb preto zostáva zablokovaná.



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belgium_europe_summit_95_6_ 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - Európska komisia nepovažuje prevod Agrofertu do zvereneckého fondu za dostatočné riešenie, časť platieb preto zostáva zablokovaná.


Európska komisia (EK) dospela k záveru, že český premiér Andrej Babiš sa nachádza v potenciálnom konflikte záujmov v súvislosti so správou kohéznych a poľnohospodárskych fondov, uviedla EK.


Podľa Bruselu zverenecký fond, do ktorého Babiš vložil holding Agrofert, dostatočne neznižuje riziko, že sa jeho podnikateľské záujmy dostanú do konfliktu s povinnosťami predsedu vlády.

Je to nezmysel


Babiš však závery Komisie odmieta. „Ja žiadny konflikt záujmov nemám, povedal som to už stokrát, je to nezmysel,“ vyhlásil vo štvrtok pri príchode na samit EÚ v Bruseli. Dodal, že podľa neho sa témou zaoberajú predovšetkým české médiá.

Komisia požaduje, aby české úrady prijali opatrenia zabraňujúce konfliktu záujmov pri nakladaní s európskymi peniazmi.

Pri kohéznych fondoch nemajú byť do žiadostí o preplatenie zahrnuté niektoré výdavky súvisiace so spoločnosťami kontrolovanými Babišom alebo s ním prepojenými.

Peniaze zatiaľ nebudú


Pri Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka zostáva preplácanie dotknutých výdavkov pozastavené.

Brusel už skôr uviedol, že jeho prioritou je ochrana rozpočtu EÚ a že české orgány musia zabezpečiť, aby sa európske peniaze neposkytovali v situáciách, ktoré by mohli byť ovplyvnené osobnými ekonomickými záujmami premiéra.


Zdroj: SITA.sk - Brusel vidí u Babiša riziko konfliktu záujmov, časť eurofondov blokuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Agrodotácie Český premiér Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka Konflikt záujmov Rozpočet EÚ
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