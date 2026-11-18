Slováci budú pri žrebe kvalifikácie o postup na ME 2028 v treťom koši. Dostať nemôžu Poliakov, Škótov ani Rumunov – VIDEO
Žreb kvalifikačných skupín sa uskutoční 6. decembra v severoírskom Belfaste. Priamo z kvalifikácie sa na ME 2028 dostane 20 výberov, ďalšie štyri miestenky budú k dispozícii v baráži.
18.11.2026 (SITA.sk) - Žreb kvalifikačných skupín sa uskutoční 6. decembra v severoírskom Belfaste. Priamo z kvalifikácie sa na ME 2028 dostane 20 výberov, ďalšie štyri miestenky budú k dispozícii v baráži.
Slovenská futbalová reprezentácia sa v prvej polovici decembra dozvie mená súperov v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy v roku 2028, ktoré sa uskutočnia v Anglicku, Írsku, Škótsku a Walese. Žreb sa uskutoční 6. decembra v severoírskom Belfaste.
Slováci budú pri žrebe v 3. výkonnostnom koši spolu s výbermi Ukrajiny, Škótska, Kosova, Poľska, Izraela, Rumunska, Gruzínska, Severného Macedónska, Čiernej Hory, Albánska a Islandu. To znamená, že uvedené výbery nebudú súpermi tím spod Tatier.
O miestenku na turnaji bude bojovať dovedna 54 národných tímov, na turnaj sa však dostane len 24 z nich. Zaujímavosťou je, že súčasťou kvalifikácie budú aj hostitelia šampionátu a miestenku na turnaji získajú minimálne dvaja z nich.
Kvalifikačných skupín bude 12, šesť štvorčlenných a šesť päťčlenných. Na ME sa dostanú víťazi skupín aj osem najúspešnejších výberov z druhých miest. Súčasťou baráže bude 8 až 12 výberov v závislosti od toho, koľko hostiteľov sa na ME dostane priamo z kvalifikácie.
1. kôš: Anglicko, Portugalsko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Belgicko, Holandsko, Nórsko, Grécko, Taliansko, Dánsko, Chorvátsko
2. kôš: Wales, Srbsko, Turecko, Česko, Švajčiarsko, Švédsko, Rakúsko, Severné Írsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Írsko
3. kôš: Ukrajina, Škótsko, Kosovo, Poľsko, Izrael, Rumunsko, Gruzínsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Albánsko, Island, Slovensko
4. kôš: Estónsko, Bielorusko, Faerské ostrovy, Cyprus, Fínsko, Moldavsko, Arménsko, Bulharsko, Kazachstan, Luxembursko, Lotyšsko, San Maríno
5. kôš: Malta, Azerbajdžan, Litva, Andorra, Gibraltár, Lichtenštajnsko
Zdroj: SITA.sk - Slováci budú pri žrebe kvalifikácie o postup na ME 2028 v treťom koši. Dostať nemôžu Poliakov, Škótov ani Rumunov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská futbalová reprezentácia sa v prvej polovici decembra dozvie mená súperov v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy v roku 2028, ktoré sa uskutočnia v Anglicku, Írsku, Škótsku a Walese. Žreb sa uskutoční 6. decembra v severoírskom Belfaste.
Slováci budú pri žrebe v 3. výkonnostnom koši spolu s výbermi Ukrajiny, Škótska, Kosova, Poľska, Izraela, Rumunska, Gruzínska, Severného Macedónska, Čiernej Hory, Albánska a Islandu. To znamená, že uvedené výbery nebudú súpermi tím spod Tatier.
O miestenku na turnaji bude bojovať dovedna 54 národných tímov, na turnaj sa však dostane len 24 z nich. Zaujímavosťou je, že súčasťou kvalifikácie budú aj hostitelia šampionátu a miestenku na turnaji získajú minimálne dvaja z nich.
Kvalifikačných skupín bude 12, šesť štvorčlenných a šesť päťčlenných. Na ME sa dostanú víťazi skupín aj osem najúspešnejších výberov z druhých miest. Súčasťou baráže bude 8 až 12 výberov v závislosti od toho, koľko hostiteľov sa na ME dostane priamo z kvalifikácie.
Prehľad výkonnostných košov pred žrebom kvalifikácie o postup na ME 2028:
1. kôš: Anglicko, Portugalsko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Belgicko, Holandsko, Nórsko, Grécko, Taliansko, Dánsko, Chorvátsko
2. kôš: Wales, Srbsko, Turecko, Česko, Švajčiarsko, Švédsko, Rakúsko, Severné Írsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Írsko
3. kôš: Ukrajina, Škótsko, Kosovo, Poľsko, Izrael, Rumunsko, Gruzínsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Albánsko, Island, Slovensko
4. kôš: Estónsko, Bielorusko, Faerské ostrovy, Cyprus, Fínsko, Moldavsko, Arménsko, Bulharsko, Kazachstan, Luxembursko, Lotyšsko, San Maríno
5. kôš: Malta, Azerbajdžan, Litva, Andorra, Gibraltár, Lichtenštajnsko
Zdroj: SITA.sk - Slováci budú pri žrebe kvalifikácie o postup na ME 2028 v treťom koši. Dostať nemôžu Poliakov, Škótov ani Rumunov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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