Majerský: Verím, že o rok už budeme slobodná demokratická krajina, kde sa premiér nebude tlačiť k Rusom – VIDEO, FOTO
Na Trojičné námestie v Trnave prišlo 17. novembra napriek dažďu niekoľko stoviek ľudí. O rok by už 17. november na Slovensku mohol byť podľa rečníkov na zhromaždení v Trnave opäť ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Na Trojičné námestie v Trnave prišlo 17. novembra napriek dažďu niekoľko stoviek ľudí.
O rok by už 17. november na Slovensku mohol byť podľa rečníkov na zhromaždení v Trnave opäť plnohodnotným sviatkom a dňom pracovného pokoja. Hovorili o tom na Trojičnom námestí predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič (PS), predseda KDH Milan Majerský, poslanec Národnej rady SR Marián Viskupič (SaS), krajský predseda Demokratov Marek Polonec aj ďalší rečníci.
Nádejou na zmenu sú podľa nich voľby, ktoré budú na budúci rok. „Verím, že o rok už budeme slobodná demokratická krajina, kde sa premiér nebude tlačiť k Rusom,“ povedal v Trnave predseda Prešovského samosprávneho kraja a predseda KDH Milan Majerský.
Marek Polonec označil terajšiu vládu za vládu komunistov a ruských agentov. „Máme 10 mesiacov na to, aby sme to zvrátili, máme 10 mesiacov pred voľbami,“ pripomenul Polonec. Dodal, že receptom na úspech je spájanie, rovnako ako v novembri 1989, kedy sa spojili študenti, vedci aj robotníci, aby zažili pocit slobody.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) je podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča človekom, ktorý Slovensko za 20 rokov priviedol tam kde je teraz, teda „na psí tridsiatok“. Zhromaždenie organizovalo Hnutie Slovensko a pozvanie naň prijali viaceré opozičné strany.
Na Trojičné námestie v Trnave prišlo 17. novembra napriek dažďu niekoľko stoviek ľudí. O pár desiatok metrov ďalej, na Hlavnej ulici 17, sa v rovnakom čase konalo občianske zhromaždenie, na ktoré prišli napríklad Peter Tatár, jedna z tvárí Novembra 1989, ale aj vtedajší herec Vladimír Oktavec, ktorý bol tvárou novembrovej revolúcie v Trnave.
Zdroj: SITA.sk - Majerský: Verím, že o rok už budeme slobodná demokratická krajina, kde sa premiér nebude tlačiť k Rusom – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nádejou na zmenu sú podľa nich voľby, ktoré budú na budúci rok. „Verím, že o rok už budeme slobodná demokratická krajina, kde sa premiér nebude tlačiť k Rusom,“ povedal v Trnave predseda Prešovského samosprávneho kraja a predseda KDH Milan Majerský.
Marek Polonec označil terajšiu vládu za vládu komunistov a ruských agentov. „Máme 10 mesiacov na to, aby sme to zvrátili, máme 10 mesiacov pred voľbami,“ pripomenul Polonec. Dodal, že receptom na úspech je spájanie, rovnako ako v novembri 1989, kedy sa spojili študenti, vedci aj robotníci, aby zažili pocit slobody.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) je podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča človekom, ktorý Slovensko za 20 rokov priviedol tam kde je teraz, teda „na psí tridsiatok“. Zhromaždenie organizovalo Hnutie Slovensko a pozvanie naň prijali viaceré opozičné strany.
Na Trojičné námestie v Trnave prišlo 17. novembra napriek dažďu niekoľko stoviek ľudí. O pár desiatok metrov ďalej, na Hlavnej ulici 17, sa v rovnakom čase konalo občianske zhromaždenie, na ktoré prišli napríklad Peter Tatár, jedna z tvárí Novembra 1989, ale aj vtedajší herec Vladimír Oktavec, ktorý bol tvárou novembrovej revolúcie v Trnave.
Zdroj: SITA.sk - Majerský: Verím, že o rok už budeme slobodná demokratická krajina, kde sa premiér nebude tlačiť k Rusom – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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