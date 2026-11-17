Vláda podľa Šimečku stráca podporu. Môžete ich svojimi hlasmi poslať na smetisko dejín, vyhlásil smerom k davu – VIDEO, FOTO
Na opozičné zhromaždenie v Bratislave prišlo bezmála 25-tisíc ľudí. Na utorňajšie opozičné zhromaždenie v Bratislave pri príležitosti 17. novembra prišlo bezmála 25-tisíc ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Na opozičné zhromaždenie v Bratislave prišlo bezmála 25-tisíc ľudí.
Na utorňajšie opozičné zhromaždenie v Bratislave pri príležitosti 17. novembra prišlo bezmála 25-tisíc ľudí. Deklaroval to v úvode svojho prejavu predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka. Takéto číslo uvádzajú aj viaceré médiá, odvolávajúc sa na odhad Martina Královiča zo SafetyCrew. Na záver zhromaždenia zaznela slovenská hymna.
Šimečka v prejave pripomenul 17. november 1989. „Ľudia, ktorí boli pred 37 rokmi na tomto námestí mali odvahu, mali nádej, nebáli sa vodných diel a basy. Vďaka nim tu dnes môžeme stáť my,” vyhlásil.
Líder hnutia Progresívne Slovensko však podotkol, že ani po všetkých rokoch demokracia a sloboda nie sú zaručené, ľudia za ne ručia svojou ochotou niečo pre ne urobiť.
Teraz je podľa neho moment, kedy musíme niečo urobiť pre slobodu a demokraciu. Kritizoval doterajšie vládnutie súčasnej vlády. Dav odpovedal skandovaním „Dosť bolo Fica”.
Súčasná vláda podľa Šimečku podobe ako komunisti funguje už len pre samotnú moc. Vláda podľa neho pomaly končí a stráca podporu. „Môžete ich svojimi hlasmi poslať na smetisko dejín,” deklaroval smerom k ľuďom pripomínajúc, že do parlamentných volieb ostáva zhruba 10 mesiacov.
Predseda PS sa v prejave obrátil aj na ostatné politické strany. „Už nie je čas na lacné gestá, výzvy z tlačoviek, moralizovanie a červené čiary, osobné spory a facebookové vojny,” povedal. V tomto smere vyzdvihol, že na zhromaždení sa zišli politici z rôznych strán a s rôznymi názormi, prízvukoval, že to, čo ich spája, musí byť silnejšie než to, čo ich rozdeľuje. Ľudia skandovali „sloboda”.
V tomto smere Šimečka pripomenul ich spojenie s Demokratmi, apeloval na spojenie síl v opozícii aj s ďalšími stranami, aby predišli prepadnutiu hlasov vo voľbách. Vyzval tiež občanov, aby držali spolu.
Zdroj: SITA.sk - Vláda podľa Šimečku stráca podporu. Môžete ich svojimi hlasmi poslať na smetisko dejín, vyhlásil smerom k davu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Demokracia a sloboda nie sú zaručené
Šimečka v prejave pripomenul 17. november 1989. „Ľudia, ktorí boli pred 37 rokmi na tomto námestí mali odvahu, mali nádej, nebáli sa vodných diel a basy. Vďaka nim tu dnes môžeme stáť my,” vyhlásil.
Líder hnutia Progresívne Slovensko však podotkol, že ani po všetkých rokoch demokracia a sloboda nie sú zaručené, ľudia za ne ručia svojou ochotou niečo pre ne urobiť.
Teraz je podľa neho moment, kedy musíme niečo urobiť pre slobodu a demokraciu. Kritizoval doterajšie vládnutie súčasnej vlády. Dav odpovedal skandovaním „Dosť bolo Fica”.
Už nie je čas na lacné gestá
Súčasná vláda podľa Šimečku podobe ako komunisti funguje už len pre samotnú moc. Vláda podľa neho pomaly končí a stráca podporu. „Môžete ich svojimi hlasmi poslať na smetisko dejín,” deklaroval smerom k ľuďom pripomínajúc, že do parlamentných volieb ostáva zhruba 10 mesiacov.
Predseda PS sa v prejave obrátil aj na ostatné politické strany. „Už nie je čas na lacné gestá, výzvy z tlačoviek, moralizovanie a červené čiary, osobné spory a facebookové vojny,” povedal. V tomto smere vyzdvihol, že na zhromaždení sa zišli politici z rôznych strán a s rôznymi názormi, prízvukoval, že to, čo ich spája, musí byť silnejšie než to, čo ich rozdeľuje. Ľudia skandovali „sloboda”.
V tomto smere Šimečka pripomenul ich spojenie s Demokratmi, apeloval na spojenie síl v opozícii aj s ďalšími stranami, aby predišli prepadnutiu hlasov vo voľbách. Vyzval tiež občanov, aby držali spolu.
Zdroj: SITA.sk - Vláda podľa Šimečku stráca podporu. Môžete ich svojimi hlasmi poslať na smetisko dejín, vyhlásil smerom k davu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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