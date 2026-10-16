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16. októbra 2026

Manchester United je v prvej tohtosezónnej vážnej kríze, Manchester City čelí nejasnostiam v Premier League


Tagy: Premier League 2026/2027

"Red Devils" zápasia s tlakom, "The Citizens" sa snažia udržať si perfektný štart v Premier League. Anglický futbalový klub Manchester United vycestuje na nedeľňajší zápas k historickému rivalovi ...



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spain_champions_league_soccer_16655 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - "Red Devils" zápasia s tlakom, "The Citizens" sa snažia udržať si perfektný štart v Premier League.


Anglický futbalový klub Manchester United vycestuje na nedeľňajší zápas k historickému rivalovi Leedsu United pod veľkým tlakom na trénera Michaela Carricka, kým jeho mestský rival Manchester City si chce udržať perfektný štart do sezóny napriek neistote ohľadom budúcnosti klubu v súvislosti s možnými sankciami za porušenie finančných pravidiel Premier League.

Brighton sa môže stať jedným z veľkých víťazov v prípade, že "The Citizens" dostanú prísne sankcie. Seagulls sú na vzostupe, v tabuľke sú len dva body za druhým Arsenalom. Počas víkendu nastúpia proti Crystal Palace.

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Manchester United zažíva najhorší štart do ligy za ostatných 40 rokov a situáciu zhoršil obranca Lisandro Martínez, ktorý po utorkovej prehre v Lige majstrov s Atléticom Madrid 0:2 kritizoval vedenie klubu za nedostatok investícií do kádra. Argentínčan vyjadril nespokojnosť s technickým riaditeľom Jasonom Wilcoxom, keďže hlavné letné prestupy zamerané na posily do stredu poľa sa mu zdajú nedostatočné.

"Som veľmi sklamaný z nedostatku podpory pre tím," povedal Martínez, no sám bol jedným z hráčov, ktorí prispeli k inkasovaným gólom v dueloch proti Fulhamu aj Tottenhamu. United vyhrali len jeden zo šiestich úvodných ligových zápasov a z Ligového pohára vypadli s Brightonom.

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Leeds zatiaľ naposledy zvíťazil nad Manchestrom United v domácom prostredí ešte v roku 2002, pričom v apríli s ním utrpeli zverenci trénera Michaela Carricka jedinú domácu prehru počas toho, ako tento odborník zastával post dočasného kouča. Carrick teraz čelí rastúcemu tlaku v snahe zastaviť prudký pokles výkonnosti tímu z Old Traffordu od odchodu Alexa Fergusona v roku 2013.

"Čaká nás skvelý zápas. Je to veľká príležitosť pre nás, klub i fanúšikov ukázať sa," vyhlásil Carrick pred šlágrom.

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Manchester City zatiaľ vedie tabuľku bez straty bodu zo šiestich zápasov, no tieto ich výsledky môže znehodnotiť skutočnosť, ak neuspeje v odvolaní proti viac než stovke obvinení z porušenia finančných pravidiel Premier League. Tréner Enzo Maresca a jeho tím nedali znepokojujúcej situácii priestor negatívne vplývať na výkony, čo dokázali víťazstvom 3:0 na Anfielde nad FC Liverpool a povzbudzujúcim výkonom v Lige majstrov napriek prehre 2:4 s Parížom Saint-Germain.

City môžu ešte zväčšiť náskok na čele, v sobotu privítajú Ipswich. Druhý Arsenal si o deň neskôr zmeria sily s Nottinghamom Forest.

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Brighton v aktuálnom ročníku utrpel zatiaľ len jedinú prehru v súboji proti Arsenalu, s rastúcou formou sa pripravuje na duel proti Crystal Palace. Klub z juhu Anglicka vystrelil medzi elitu vďaka odborníkovi na dátovú analýzu Tonymu Bloomovi. Napriek tomu, že často predáva svojich najlepších hráčov do finančne silnejších tímov, výber hráčov a trénerov udržuje klub stále konkurencieschopný.

Kouč Fabian Hürzeler zdôraznil, že ich cieľom je premeniť Brighton na nekompromisného súpera: "Chceme byť nemilosrdní. Vytvoriť energickú atmosféru, vďaka ktorej bude pre súperov veľmi ťažké prísť k nám a hrať. Neprestávame rásť a budeme pokračovať v spolupráci s fanúšikmi, už nie sme len milý futbalový klub."


Zdroj: SITA.sk - Manchester United je v prvej tohtosezónnej vážnej kríze, Manchester City čelí nejasnostiam v Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027
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