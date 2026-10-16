|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 16.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladimíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. októbra 2026
Manchester United je v prvej tohtosezónnej vážnej kríze, Manchester City čelí nejasnostiam v Premier League
Tagy: Premier League 2026/2027
"Red Devils" zápasia s tlakom, "The Citizens" sa snažia udržať si perfektný štart v Premier League. Anglický futbalový klub Manchester United vycestuje na nedeľňajší zápas k historickému rivalovi ...
Zdieľať
16.10.2026 (SITA.sk) - "Red Devils" zápasia s tlakom, "The Citizens" sa snažia udržať si perfektný štart v Premier League.
Anglický futbalový klub Manchester United vycestuje na nedeľňajší zápas k historickému rivalovi Leedsu United pod veľkým tlakom na trénera Michaela Carricka, kým jeho mestský rival Manchester City si chce udržať perfektný štart do sezóny napriek neistote ohľadom budúcnosti klubu v súvislosti s možnými sankciami za porušenie finančných pravidiel Premier League.
Brighton sa môže stať jedným z veľkých víťazov v prípade, že "The Citizens" dostanú prísne sankcie. Seagulls sú na vzostupe, v tabuľke sú len dva body za druhým Arsenalom. Počas víkendu nastúpia proti Crystal Palace.
Manchester United zažíva najhorší štart do ligy za ostatných 40 rokov a situáciu zhoršil obranca Lisandro Martínez, ktorý po utorkovej prehre v Lige majstrov s Atléticom Madrid 0:2 kritizoval vedenie klubu za nedostatok investícií do kádra. Argentínčan vyjadril nespokojnosť s technickým riaditeľom Jasonom Wilcoxom, keďže hlavné letné prestupy zamerané na posily do stredu poľa sa mu zdajú nedostatočné.
"Som veľmi sklamaný z nedostatku podpory pre tím," povedal Martínez, no sám bol jedným z hráčov, ktorí prispeli k inkasovaným gólom v dueloch proti Fulhamu aj Tottenhamu. United vyhrali len jeden zo šiestich úvodných ligových zápasov a z Ligového pohára vypadli s Brightonom.
Leeds zatiaľ naposledy zvíťazil nad Manchestrom United v domácom prostredí ešte v roku 2002, pričom v apríli s ním utrpeli zverenci trénera Michaela Carricka jedinú domácu prehru počas toho, ako tento odborník zastával post dočasného kouča. Carrick teraz čelí rastúcemu tlaku v snahe zastaviť prudký pokles výkonnosti tímu z Old Traffordu od odchodu Alexa Fergusona v roku 2013.
"Čaká nás skvelý zápas. Je to veľká príležitosť pre nás, klub i fanúšikov ukázať sa," vyhlásil Carrick pred šlágrom.
Manchester City zatiaľ vedie tabuľku bez straty bodu zo šiestich zápasov, no tieto ich výsledky môže znehodnotiť skutočnosť, ak neuspeje v odvolaní proti viac než stovke obvinení z porušenia finančných pravidiel Premier League. Tréner Enzo Maresca a jeho tím nedali znepokojujúcej situácii priestor negatívne vplývať na výkony, čo dokázali víťazstvom 3:0 na Anfielde nad FC Liverpool a povzbudzujúcim výkonom v Lige majstrov napriek prehre 2:4 s Parížom Saint-Germain.
City môžu ešte zväčšiť náskok na čele, v sobotu privítajú Ipswich. Druhý Arsenal si o deň neskôr zmeria sily s Nottinghamom Forest.
Brighton v aktuálnom ročníku utrpel zatiaľ len jedinú prehru v súboji proti Arsenalu, s rastúcou formou sa pripravuje na duel proti Crystal Palace. Klub z juhu Anglicka vystrelil medzi elitu vďaka odborníkovi na dátovú analýzu Tonymu Bloomovi. Napriek tomu, že často predáva svojich najlepších hráčov do finančne silnejších tímov, výber hráčov a trénerov udržuje klub stále konkurencieschopný.
Kouč Fabian Hürzeler zdôraznil, že ich cieľom je premeniť Brighton na nekompromisného súpera: "Chceme byť nemilosrdní. Vytvoriť energickú atmosféru, vďaka ktorej bude pre súperov veľmi ťažké prísť k nám a hrať. Neprestávame rásť a budeme pokračovať v spolupráci s fanúšikmi, už nie sme len milý futbalový klub."
Zdroj: SITA.sk - Manchester United je v prvej tohtosezónnej vážnej kríze, Manchester City čelí nejasnostiam v Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový klub Manchester United vycestuje na nedeľňajší zápas k historickému rivalovi Leedsu United pod veľkým tlakom na trénera Michaela Carricka, kým jeho mestský rival Manchester City si chce udržať perfektný štart do sezóny napriek neistote ohľadom budúcnosti klubu v súvislosti s možnými sankciami za porušenie finančných pravidiel Premier League.
Brighton sa môže stať jedným z veľkých víťazov v prípade, že "The Citizens" dostanú prísne sankcie. Seagulls sú na vzostupe, v tabuľke sú len dva body za druhým Arsenalom. Počas víkendu nastúpia proti Crystal Palace.
Manchester United zažíva najhorší štart do ligy za ostatných 40 rokov a situáciu zhoršil obranca Lisandro Martínez, ktorý po utorkovej prehre v Lige majstrov s Atléticom Madrid 0:2 kritizoval vedenie klubu za nedostatok investícií do kádra. Argentínčan vyjadril nespokojnosť s technickým riaditeľom Jasonom Wilcoxom, keďže hlavné letné prestupy zamerané na posily do stredu poľa sa mu zdajú nedostatočné.
"Som veľmi sklamaný z nedostatku podpory pre tím," povedal Martínez, no sám bol jedným z hráčov, ktorí prispeli k inkasovaným gólom v dueloch proti Fulhamu aj Tottenhamu. United vyhrali len jeden zo šiestich úvodných ligových zápasov a z Ligového pohára vypadli s Brightonom.
Leeds zatiaľ naposledy zvíťazil nad Manchestrom United v domácom prostredí ešte v roku 2002, pričom v apríli s ním utrpeli zverenci trénera Michaela Carricka jedinú domácu prehru počas toho, ako tento odborník zastával post dočasného kouča. Carrick teraz čelí rastúcemu tlaku v snahe zastaviť prudký pokles výkonnosti tímu z Old Traffordu od odchodu Alexa Fergusona v roku 2013.
"Čaká nás skvelý zápas. Je to veľká príležitosť pre nás, klub i fanúšikov ukázať sa," vyhlásil Carrick pred šlágrom.
Manchester City zatiaľ vedie tabuľku bez straty bodu zo šiestich zápasov, no tieto ich výsledky môže znehodnotiť skutočnosť, ak neuspeje v odvolaní proti viac než stovke obvinení z porušenia finančných pravidiel Premier League. Tréner Enzo Maresca a jeho tím nedali znepokojujúcej situácii priestor negatívne vplývať na výkony, čo dokázali víťazstvom 3:0 na Anfielde nad FC Liverpool a povzbudzujúcim výkonom v Lige majstrov napriek prehre 2:4 s Parížom Saint-Germain.
City môžu ešte zväčšiť náskok na čele, v sobotu privítajú Ipswich. Druhý Arsenal si o deň neskôr zmeria sily s Nottinghamom Forest.
Brighton v aktuálnom ročníku utrpel zatiaľ len jedinú prehru v súboji proti Arsenalu, s rastúcou formou sa pripravuje na duel proti Crystal Palace. Klub z juhu Anglicka vystrelil medzi elitu vďaka odborníkovi na dátovú analýzu Tonymu Bloomovi. Napriek tomu, že často predáva svojich najlepších hráčov do finančne silnejších tímov, výber hráčov a trénerov udržuje klub stále konkurencieschopný.
Kouč Fabian Hürzeler zdôraznil, že ich cieľom je premeniť Brighton na nekompromisného súpera: "Chceme byť nemilosrdní. Vytvoriť energickú atmosféru, vďaka ktorej bude pre súperov veľmi ťažké prísť k nám a hrať. Neprestávame rásť a budeme pokračovať v spolupráci s fanúšikmi, už nie sme len milý futbalový klub."
Zdroj: SITA.sk - Manchester United je v prvej tohtosezónnej vážnej kríze, Manchester City čelí nejasnostiam v Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mladík Yamal žiari, FC Barcelona smeruje k ďalším víťazstvám
Mladík Yamal žiari, FC Barcelona smeruje k ďalším víťazstvám
<< predchádzajúci článok
Skvelá Kukuľková! Na ME v stolnom tenise má už istotu striebra, v sobotu si zahrá finále štvorhry žien
Skvelá Kukuľková! Na ME v stolnom tenise má už istotu striebra, v sobotu si zahrá finále štvorhry žien