Verstappen ovládol Veľkú cenu Las Vegas, Hamilton s Leclercom mali opäť kolíziu
Holanďan Max Verstappen ovládol napínavé preteky, v ktorých sa až 35-krát menil líder. Dosiahol už 75. triumf v kariére. Holandský pilot Max Verstappen z tímu Red ...
22.11.2026 (SITA.sk) - Holanďan Max Verstappen ovládol napínavé preteky, v ktorých sa až 35-krát menil líder. Dosiahol už 75. triumf v kariére.
Holandský pilot Max Verstappen z tímu Red Bull sa stal víťazom Veľkej ceny Las Vegas, keď po napínavom 50-kolovom súboji s prekvapujúcimi 35 zmenami lídra získal 75. triumf v kariére.
Verstappen sa musel výrazne snažiť, aby odolal tlaku nového svetového šampióna Kimiho Antonelliho z Mercedesu a svojho tímového kolegu Georga Russella. Napínavý záver pretekov priniesol nečakané momenty, keď Russell narazil do steny a Antonelli sa v záverečných kolách neudržal na čele.
"Bláznivé, naozaj nepredstaviteľné – niečo, čo som vo formule 1 ešte nezažil," povedal Verstappen po víťazstve s náskokom šiestich desatín sekundy a pokračoval: "Bolo to veľmi súťažné. Veľmi som rád, že som v takejto šialenej bitke vyhral."
Po tomto víťazstve sa Verstappen drží na druhom mieste v celkovom hodnotení s 304 bodmi, Lewis Hamilton z Ferrari je tretí s 267 bodmi. Russell a Lando Norris z McLarenu majú zhodne po 264 bodov, pričom Norris v sobotu finišoval druhý a priečku pretekov obsadil Oscar Piastri.
Preteky sa pred štartom niesli aj v znamení napätia medzi Verstappenom a Russellom, ktoré vyplávalo na povrch počas piatkovej poslednej tréningovej jazdy. Russell uviedol, že niekto musí stáť proti Verstappenovi a počas pretekov sa s ním aj mnohokrát predbiehal.
Russell a Verstappen si počas pretekov vymenili pozície viackrát, no Verstappen vždy ukázal, že má situáciu pod kontrolou. Najväčšou výzvou v záverečných kolách bol Antonelli, ktorý síce v 39. kole získal druhé miesto, no napokon výrazný pokles výkonu motoru odsunul talianskeho jazdca až na 4. stupienok.
Norris po pretekoch skonštatoval: "Podľa mňa to boli najchaotickejšie preteky v histórii F1. Neuveriteľné, čo sa tu dialo. Bola to náročná, ale zároveň zábavná jazda."
Piastri doplnil: "Hovorí sa, že Las Vegas je svetovým hlavným mestom zábavy, a tieto preteky to potvrdili. Každý pokus o únik bol komplikovaný, ale som rád, že sme skončili na pódiu."
Za lídrami sa odohrávali aj dramatické momenty medzi jazdcami Ferrari, Lewisom Hamiltonom a Charlesom Leclercom, ktorí sa zrazili v 38. kole. Hamilton napokon skončil siedmy, Leclerc desiaty. Išlo o ďalšiu búrlivú epizódu medzi dvoma jazdcami Ferrari, pričom Hamilton v istom momente naliehal na tím v boxoch, aby Leclercovi odkázali, nech „uberie“, zatiaľ čo sa on sám sa snažil dotiahnuť na vedúcu skupinu.
Leclerc a Hamilton sa dostali do konfliktu už aj počas úvodného kola Veľkej ceny Mexika, čím zmarili nádeje tímu na víťazstvo.
Zdroj: SITA.sk - Verstappen ovládol Veľkú cenu Las Vegas, Hamilton s Leclercom mali opäť kolíziu © SITA Všetky práva vyhradené.
Holandský pilot Max Verstappen z tímu Red Bull sa stal víťazom Veľkej ceny Las Vegas, keď po napínavom 50-kolovom súboji s prekvapujúcimi 35 zmenami lídra získal 75. triumf v kariére.
Verstappen sa musel výrazne snažiť, aby odolal tlaku nového svetového šampióna Kimiho Antonelliho z Mercedesu a svojho tímového kolegu Georga Russella. Napínavý záver pretekov priniesol nečakané momenty, keď Russell narazil do steny a Antonelli sa v záverečných kolách neudržal na čele.
"Bláznivé, naozaj nepredstaviteľné – niečo, čo som vo formule 1 ešte nezažil," povedal Verstappen po víťazstve s náskokom šiestich desatín sekundy a pokračoval: "Bolo to veľmi súťažné. Veľmi som rád, že som v takejto šialenej bitke vyhral."
Po tomto víťazstve sa Verstappen drží na druhom mieste v celkovom hodnotení s 304 bodmi, Lewis Hamilton z Ferrari je tretí s 267 bodmi. Russell a Lando Norris z McLarenu majú zhodne po 264 bodov, pričom Norris v sobotu finišoval druhý a priečku pretekov obsadil Oscar Piastri.
Preteky sa pred štartom niesli aj v znamení napätia medzi Verstappenom a Russellom, ktoré vyplávalo na povrch počas piatkovej poslednej tréningovej jazdy. Russell uviedol, že niekto musí stáť proti Verstappenovi a počas pretekov sa s ním aj mnohokrát predbiehal.
Russell a Verstappen si počas pretekov vymenili pozície viackrát, no Verstappen vždy ukázal, že má situáciu pod kontrolou. Najväčšou výzvou v záverečných kolách bol Antonelli, ktorý síce v 39. kole získal druhé miesto, no napokon výrazný pokles výkonu motoru odsunul talianskeho jazdca až na 4. stupienok.
Norris po pretekoch skonštatoval: "Podľa mňa to boli najchaotickejšie preteky v histórii F1. Neuveriteľné, čo sa tu dialo. Bola to náročná, ale zároveň zábavná jazda."
Piastri doplnil: "Hovorí sa, že Las Vegas je svetovým hlavným mestom zábavy, a tieto preteky to potvrdili. Každý pokus o únik bol komplikovaný, ale som rád, že sme skončili na pódiu."
Súboj kolegov
Za lídrami sa odohrávali aj dramatické momenty medzi jazdcami Ferrari, Lewisom Hamiltonom a Charlesom Leclercom, ktorí sa zrazili v 38. kole. Hamilton napokon skončil siedmy, Leclerc desiaty. Išlo o ďalšiu búrlivú epizódu medzi dvoma jazdcami Ferrari, pričom Hamilton v istom momente naliehal na tím v boxoch, aby Leclercovi odkázali, nech „uberie“, zatiaľ čo sa on sám sa snažil dotiahnuť na vedúcu skupinu.
Leclerc a Hamilton sa dostali do konfliktu už aj počas úvodného kola Veľkej ceny Mexika, čím zmarili nádeje tímu na víťazstvo.
Zdroj: SITA.sk - Verstappen ovládol Veľkú cenu Las Vegas, Hamilton s Leclercom mali opäť kolíziu © SITA Všetky práva vyhradené.
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