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Ukrajinské rakety Neptun zničili dva ruské stíhacie bombardéry Su-34

Ukrajinské námorníctvo zaútočilo na vojenské letisko Marinovka v ruskej Volgogradskej oblasti. Ukrajinské námorníctvo pri útoku na vojenské letisko Marinovka v ruskej Volgogradskej oblasti zničilo dva ...

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30.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinské námorníctvo zaútočilo na vojenské letisko Marinovka v ruskej Volgogradskej oblasti.

Ukrajinské námorníctvo pri útoku na vojenské letisko Marinovka v ruskej Volgogradskej oblasti zničilo dva stíhacie bombardéry Su-34. Pri útoku použilo strely Neptun domácej výroby. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, uviedlo to vo štvrtok námorníctvo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neskôr vo štvrtok potvrdil zničenie dvoch lietadiel Su-34 a dodal, že ukrajinské sily zasiahli aj odpaľovacie zariadenie ruského raketového systému Iskander.

Su-34 patrí medzi hlavné ruské bojové lietadlá, ktoré Moskva využíva na útoky navádzanými leteckými bombami proti ukrajinským mestám, obciam v blízkosti frontovej línie a vojenským pozíciám. Ničenie týchto lietadiel by mohlo oslabiť schopnosť Ruska pokračovať v takýchto útokoch, keďže ruská armáda potrebuje na nahradenie stratených lietadiel značný čas a zdroje.

Rusko malo k 22. októbru v službe približne 140 stíhacích bombardérov Su-34 rôznych verzií vrátane modernizovaných Su-34M, uviedla vo štvrtok ukrajinská vojenská spravodajská služba (HUR).

Podľa HUR Rusko od začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu stratilo 43 lietadiel Su-34 a ďalších sedem bolo poškodených. Napriek stratám Rusko pokračuje vo výrobe a modernizácii týchto lietadiel, aby si udržalo svoju leteckú flotilu a mohlo naďalej uskutočňovať vzdušné útoky proti Ukrajine.

Neptun je ukrajinská protilodná strela s plochou dráhou letu, ktorá sa odpaľuje zo zeme a má maximálny dolet niekoľko stoviek kilometrov. Ukrajina vlani predstavila vylepšenú verziu rakety, ktorá už mala dolet tisíc kilometrov.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



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Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské rakety Neptun zničili dva ruské stíhacie bombardéry Su-34 © SITA Všetky práva vyhradené.

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