Prieskum meral prvé čísla pre Tarabovu stranu. Ešte ani nevznikla a už si našla jasných odporcov
Tarabov štart tak podľa riaditeľa Ipsosu nie je ničím mimoriadny. Polovica Slovákov odmieta novú stranu Tomáša Tarabu ešte skôr, ako vznikla. Ukázal to
30.10.2026 (SITA.sk) - Tarabov štart tak podľa riaditeľa Ipsosu nie je ničím mimoriadny.
Polovica Slovákov odmieta novú stranu Tomáša Tarabu ešte skôr, ako vznikla. Ukázal to prieskum agentúry Ipsos pre Denník N. Novú stranu exministra životného prostredia by určite volilo 2,9 percenta voličov.
Ak by sa brali do úvahy len tí, ktorí sa chystajú k voľbám, strana Taraba - Rozvoj Slovenska by získala 3,7 percenta hlasov. Agentúra vykonávala prieskum od 15. do 19. októbra 2026 na vzorke 1 032 respondentov.
Na úvod však upozornila, že čísla z prieskumu nie sú preferenciami strany. Ide o meranie ochoty o Tarabovej strane uvažovať. Je tak možné, že by jej preferencie v prieskume so všetkými stranami boli odlišné.
Podľa riaditeľa Ipsosu Jakuba Hankovského by pravdepodobne skončila nižšie. O tejto strane totiž voliči ešte veľa nevedia a výsledky prieskumu sú tak podľa neho skôr interpretáciou osoby zakladateľa strany.
Ak by sa voľby konali v čase prieskumu, tak by stranu Taraba - Rozvoj Slovenska s istotou volilo 2,9 percenta respondentov. Ako jednu z hlavných možností ju vidí 4,6 percenta a ďalších 12,6 percenta by ju síce zvažovalo, ale skôr by uprednostnili iné strany.
Hankovský doplnil, že súčasný potenciál strany je súčtom prvých dvoch údajov, a teda približne sedem percent. Tarabova strana zatiaľ ešte ani nevznikla, no už si našla aj jasných odporcov.
Až 49,6 percenta respondentov uviedlo, že by túto stranu nikdy nevolili. Medzi tými, ktorí sa chystajú voliť je to 57,6 percenta opýtaných. Prieskum súčasne ukázal, že o novej Tarabovej strane ešte nepočulo 16,9 percenta Slovákov.
Výsledok prvých meraní však aspoň na prvý pohľad vyzerá nádejne. Nejakú mieru zvažovania jej voľby totiž pripustilo 20,2 % opýtaných a medzi tými, čo deklarujú, že ju pôjdu voliť, je to až 21,8 %.
Výsledky prieskumu ďalej hovoria o tom, že najväčšiu skupinu potenciálnych voličov novej strany tvoria občania, ktorí nevolili v posledných parlamentných voľbách. Tí tvoria 42 percent celého potenciálu strany a viac ako polovicu "pevného jadra" strany.
Druhým najväčším zdrojom je strana Smer-SD, ktorej voliči z roku 2023 tvoria 22 percenta potenciálu. Tarabovu stranu zvažuje voliť 30,2 percenta z nich. Po Smere nasleduje Hlas-SD s 11 percentami potenciálu a tiež Slovenská národná strana. Tí, ktorí nevolili vo voľbách v roku 2023, sú však podľa Hankovského rizikovou skupinou. Veľa z nich totiž pravdepodobne nepôjde voliť ani v roku 2027, čo potvrdzujú aj rôzne merania.
Optimista však Hankovský nie je ani pri možných väčších prestupov od koaličných strán. "Pokiaľ je niekto volič Smeru a vy mu ponúknete tak málo – len meno a stranu – tak si to niektorí voliči nedokážu obhájiť ani pred sebou, že by si ich kúpili len menom a stranou. Potrebujú obsah," myslí si Hankovský.
Nevoliči, Smer, Hlas a Slovenská národná strana tak spolu tvoria 85 percent potenciálu, pričom podpora od opozičných strán je v súčasnosti takmer nulová. Tarabova strana tak nateraz nemá šancu rásť naprieč politickým spektrom. Výsledky prieskumu zároveň ukázali, že pre Republiku nie je Taraba konkurenciou.
Denník N pripomína, že Taraba sa dostal do politiky na kandidátke Ľudovej strany Naše Slovensko Mariána Kotlebu. Ide teda zväčša o voličov dnešného hnutia Republika. Výsledky merania Ipsosu však nenaznačujú, že by mal Taraba väčšiu šancu čerpať voličov zo strany Milana Uhríka.
Z voličov Republiky by voľbu Tarabovej strany zvažovalo 14,6 percenta, pričom 54,4 percenta ju odmieta. Podľa agentúry Ipsos to môže byť následok dlhodobo zlých vzťahov Tarabu s politikmi Republiky.
Tarabov štart tak podľa Hankovského nie je ničím mimoriadny. Pripomenul, že jednu stranu už zakladal. Strana Život - národná strana však mala tak nízke preferencie, že sa ani nevyskytovala v prieskumoch. So svojou novou stranou má Taraba podľa riaditeľa Ipsosu oveľa menšie šance než posledné nové strany.
Pripomenul v tomto zmysle napríklad stranu Demokrati či stranu Andreja Kisku Za ľudí. Tie sa v rôznych časoch a prieskumoch pohybovali okolo piatich percent alebo tesne nad nimi. "Demokrati aj Kiska mali zjavne v rukách silnejšie čísla, a už keď sa predstavili, mali okrem loga silné tímy ľudí," vysvetlil Hankovský.
Zároveň pripomenul, že okrem bývalého premiéra Eduarda Hegera a prezidenta Andrejka Kisku išlo o bývalých členov vlády či ďalších známych politikov a aktivistov. Taraba však okrem seba takých ľudí v tíme zatiaľ nemá.
Zdroj: SITA.sk - Prieskum meral prvé čísla pre Tarabovu stranu. Ešte ani nevznikla a už si našla jasných odporcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Polovica Slovákov odmieta novú stranu Tomáša Tarabu ešte skôr, ako vznikla. Ukázal to prieskum agentúry Ipsos pre Denník N. Novú stranu exministra životného prostredia by určite volilo 2,9 percenta voličov.
Ak by sa brali do úvahy len tí, ktorí sa chystajú k voľbám, strana Taraba - Rozvoj Slovenska by získala 3,7 percenta hlasov. Agentúra vykonávala prieskum od 15. do 19. októbra 2026 na vzorke 1 032 respondentov.
Na úvod však upozornila, že čísla z prieskumu nie sú preferenciami strany. Ide o meranie ochoty o Tarabovej strane uvažovať. Je tak možné, že by jej preferencie v prieskume so všetkými stranami boli odlišné.
Podľa riaditeľa Ipsosu Jakuba Hankovského by pravdepodobne skončila nižšie. O tejto strane totiž voliči ešte veľa nevedia a výsledky prieskumu sú tak podľa neho skôr interpretáciou osoby zakladateľa strany.
Súčasný potenciál strany
Ak by sa voľby konali v čase prieskumu, tak by stranu Taraba - Rozvoj Slovenska s istotou volilo 2,9 percenta respondentov. Ako jednu z hlavných možností ju vidí 4,6 percenta a ďalších 12,6 percenta by ju síce zvažovalo, ale skôr by uprednostnili iné strany.
Hankovský doplnil, že súčasný potenciál strany je súčtom prvých dvoch údajov, a teda približne sedem percent. Tarabova strana zatiaľ ešte ani nevznikla, no už si našla aj jasných odporcov.
Až 49,6 percenta respondentov uviedlo, že by túto stranu nikdy nevolili. Medzi tými, ktorí sa chystajú voliť je to 57,6 percenta opýtaných. Prieskum súčasne ukázal, že o novej Tarabovej strane ešte nepočulo 16,9 percenta Slovákov.
Potenciálni voliči
Výsledok prvých meraní však aspoň na prvý pohľad vyzerá nádejne. Nejakú mieru zvažovania jej voľby totiž pripustilo 20,2 % opýtaných a medzi tými, čo deklarujú, že ju pôjdu voliť, je to až 21,8 %.
Výsledky prieskumu ďalej hovoria o tom, že najväčšiu skupinu potenciálnych voličov novej strany tvoria občania, ktorí nevolili v posledných parlamentných voľbách. Tí tvoria 42 percent celého potenciálu strany a viac ako polovicu "pevného jadra" strany.
Druhým najväčším zdrojom je strana Smer-SD, ktorej voliči z roku 2023 tvoria 22 percenta potenciálu. Tarabovu stranu zvažuje voliť 30,2 percenta z nich. Po Smere nasleduje Hlas-SD s 11 percentami potenciálu a tiež Slovenská národná strana. Tí, ktorí nevolili vo voľbách v roku 2023, sú však podľa Hankovského rizikovou skupinou. Veľa z nich totiž pravdepodobne nepôjde voliť ani v roku 2027, čo potvrdzujú aj rôzne merania.
Optimista však Hankovský nie je ani pri možných väčších prestupov od koaličných strán. "Pokiaľ je niekto volič Smeru a vy mu ponúknete tak málo – len meno a stranu – tak si to niektorí voliči nedokážu obhájiť ani pred sebou, že by si ich kúpili len menom a stranou. Potrebujú obsah," myslí si Hankovský.
Nevoliči, Smer, Hlas a Slovenská národná strana tak spolu tvoria 85 percent potenciálu, pričom podpora od opozičných strán je v súčasnosti takmer nulová. Tarabova strana tak nateraz nemá šancu rásť naprieč politickým spektrom. Výsledky prieskumu zároveň ukázali, že pre Republiku nie je Taraba konkurenciou.
Čerpanie voličov z Republiky?
Denník N pripomína, že Taraba sa dostal do politiky na kandidátke Ľudovej strany Naše Slovensko Mariána Kotlebu. Ide teda zväčša o voličov dnešného hnutia Republika. Výsledky merania Ipsosu však nenaznačujú, že by mal Taraba väčšiu šancu čerpať voličov zo strany Milana Uhríka.
Z voličov Republiky by voľbu Tarabovej strany zvažovalo 14,6 percenta, pričom 54,4 percenta ju odmieta. Podľa agentúry Ipsos to môže byť následok dlhodobo zlých vzťahov Tarabu s politikmi Republiky.
Tarabov štart nie je ničím mimoriadny
Tarabov štart tak podľa Hankovského nie je ničím mimoriadny. Pripomenul, že jednu stranu už zakladal. Strana Život - národná strana však mala tak nízke preferencie, že sa ani nevyskytovala v prieskumoch. So svojou novou stranou má Taraba podľa riaditeľa Ipsosu oveľa menšie šance než posledné nové strany.
Pripomenul v tomto zmysle napríklad stranu Demokrati či stranu Andreja Kisku Za ľudí. Tie sa v rôznych časoch a prieskumoch pohybovali okolo piatich percent alebo tesne nad nimi. "Demokrati aj Kiska mali zjavne v rukách silnejšie čísla, a už keď sa predstavili, mali okrem loga silné tímy ľudí," vysvetlil Hankovský.
Zároveň pripomenul, že okrem bývalého premiéra Eduarda Hegera a prezidenta Andrejka Kisku išlo o bývalých členov vlády či ďalších známych politikov a aktivistov. Taraba však okrem seba takých ľudí v tíme zatiaľ nemá.
Zdroj: SITA.sk - Prieskum meral prvé čísla pre Tarabovu stranu. Ešte ani nevznikla a už si našla jasných odporcov © SITA Všetky práva vyhradené.
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