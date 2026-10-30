Komédia Dvaja celkom nahí muži spája absurdný humor aj sériu nečakaných zvratov – FOTO
Mestské divadlo Košice uvedie premiéru komédie francúzskeho dramatika Sébastiena Thiéryho. Čo by ste urobili, keby ste sa jedného rána zobudili doma na gauči vedľa svojho kolegu, navyše, obaja nahí? ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Mestské divadlo Košice uvedie premiéru komédie francúzskeho dramatika Sébastiena Thiéryho.
Čo by ste urobili, keby ste sa jedného rána zobudili doma na gauči vedľa svojho kolegu, navyše, obaja nahí? A čo ak by si ani jeden z vás nepamätal, ako ste sa tam dostali?
Presne takúto absurdnú situáciu prináša nová komédia Dvaja celkom nahí muži, ktorú Mestské divadlo Košice uvedie v celoslovenskej premiére 31. októbra 2026 o 19.00 v Historickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach. Milovníci divadla a humoru sa môžu tešiť i na reprízy, a to nielen v Košiciach, ale aj ďalších mestách.
Autorom komédie je francúzsky dramatik Sébastien Thiéry, ktorého zápletka stavia na zdanlivo jednoduchej, no mimoriadne výbušnej situácii.
Úspešný advokát Alain Kramer má na prvý pohľad všetko, čo si človek môže priať: kariéru, manželstvo aj spoločenské postavenie. Raz ráno však jeho usporiadaný život naruší pohľad na nahého muža ležiaceho na jeho gauči. Je to jeho kolega a ani jeden z nich netuší čo sa vlastne stalo. A čo na to povie manželka?
Fotogaléria k článku: Komédia Dvaja celkom nahí muži (fotografie)
Rozbieha sa kolotoč nedorozumení, výhovoriek, podozrení, trápnych priznaní a ešte trápnejšieho mlčania. Situácie, ktoré by sa v reálnom živote mohli skončiť katastrofou, sa na javisku menia na komediálnu jazdu plnú nečakaných zvratov.
Dvaja celkom nahí muži však nie sú iba komédiou založenou na jednej šokujúcej situácii. Pod vrstvou humoru sa otvárajú témy, ktoré poznáme zo svojich vlastných životov: pravda, klamstvo, dôvera, spoločenské masky či strach z toho, čo si o nás pomyslia ostatní.
„Táto hra je zaujímavá práve tým, že diváka najskôr rozosmeje absurdnou situáciou, no postupne ho núti premýšľať, ako dobre vlastne poznáme ľudí, ktorí sú nám najbližší. A možno aj sami seba,“ približuje inscenáciu tvorivý tím.
Inscenácia stavia na vynikajúcich výkonoch Mariána Labudu ml., Romana Poláčika, Gabriely Dzuríkovej a Viktórie Vadovičovej. Režisérom je Juraj Bielik, dramaturgom Peter Himič. Autormi scény sú Andrej Sukhanov a Nina Vidovencová, kostýmy navrhol Andrej Sukhanov. Hudbu vyberal Juraj Bielik.
„Chceli sme priniesť komédiu, ktorá bude diváka predovšetkým baviť, no zároveň mu ponúkne aj niečo viac. Situácia, do ktorej sa postavy dostanú, je síce ošemetná, ale otázky, ktoré prináša, sú bytostne ľudské,“ dodávajú tvorcovia.
Mestské divadlo Košice tak pokračuje vo svojej dramaturgii, ktorá prináša súčasné komédie a kvalitné divadelné zážitky. Divadlo sídli v priestoroch Historickej radnice na Hlavnej ulici 59 a vo svojej tretej sezóne prináša košickému publiku ďalšie nové inscenácie.
Zdroj: SITA.sk - Komédia Dvaja celkom nahí muži spája absurdný humor aj sériu nečakaných zvratov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Čo by ste urobili, keby ste sa jedného rána zobudili doma na gauči vedľa svojho kolegu, navyše, obaja nahí? A čo ak by si ani jeden z vás nepamätal, ako ste sa tam dostali?
Presne takúto absurdnú situáciu prináša nová komédia Dvaja celkom nahí muži, ktorú Mestské divadlo Košice uvedie v celoslovenskej premiére 31. októbra 2026 o 19.00 v Historickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach. Milovníci divadla a humoru sa môžu tešiť i na reprízy, a to nielen v Košiciach, ale aj ďalších mestách.
Autorom komédie je francúzsky dramatik Sébastien Thiéry, ktorého zápletka stavia na zdanlivo jednoduchej, no mimoriadne výbušnej situácii.
Nielen jedna šokujúca situácia
Úspešný advokát Alain Kramer má na prvý pohľad všetko, čo si človek môže priať: kariéru, manželstvo aj spoločenské postavenie. Raz ráno však jeho usporiadaný život naruší pohľad na nahého muža ležiaceho na jeho gauči. Je to jeho kolega a ani jeden z nich netuší čo sa vlastne stalo. A čo na to povie manželka?
Fotogaléria k článku: Komédia Dvaja celkom nahí muži (fotografie)
Rozbieha sa kolotoč nedorozumení, výhovoriek, podozrení, trápnych priznaní a ešte trápnejšieho mlčania. Situácie, ktoré by sa v reálnom živote mohli skončiť katastrofou, sa na javisku menia na komediálnu jazdu plnú nečakaných zvratov.
Dvaja celkom nahí muži však nie sú iba komédiou založenou na jednej šokujúcej situácii. Pod vrstvou humoru sa otvárajú témy, ktoré poznáme zo svojich vlastných životov: pravda, klamstvo, dôvera, spoločenské masky či strach z toho, čo si o nás pomyslia ostatní.
„Táto hra je zaujímavá práve tým, že diváka najskôr rozosmeje absurdnou situáciou, no postupne ho núti premýšľať, ako dobre vlastne poznáme ľudí, ktorí sú nám najbližší. A možno aj sami seba,“ približuje inscenáciu tvorivý tím.
Vynikajúce výkony hercov
Inscenácia stavia na vynikajúcich výkonoch Mariána Labudu ml., Romana Poláčika, Gabriely Dzuríkovej a Viktórie Vadovičovej. Režisérom je Juraj Bielik, dramaturgom Peter Himič. Autormi scény sú Andrej Sukhanov a Nina Vidovencová, kostýmy navrhol Andrej Sukhanov. Hudbu vyberal Juraj Bielik.
„Chceli sme priniesť komédiu, ktorá bude diváka predovšetkým baviť, no zároveň mu ponúkne aj niečo viac. Situácia, do ktorej sa postavy dostanú, je síce ošemetná, ale otázky, ktoré prináša, sú bytostne ľudské,“ dodávajú tvorcovia.
Mestské divadlo Košice tak pokračuje vo svojej dramaturgii, ktorá prináša súčasné komédie a kvalitné divadelné zážitky. Divadlo sídli v priestoroch Historickej radnice na Hlavnej ulici 59 a vo svojej tretej sezóne prináša košickému publiku ďalšie nové inscenácie.
Zdroj: SITA.sk - Komédia Dvaja celkom nahí muži spája absurdný humor aj sériu nečakaných zvratov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Netanjahuov blok zostal po voľbách bez väčšiny, jeho strana spochybňuje ich výsledky
- Lane Hutson je historický rekordér medzi mladíkmi v Montreale, Slafkovskému chýba 18 asistencií – VIDEO
- Hakeri udreli na Binance, najväčšia kryptoburza prišla o miliardy dolárov
- Martin Chromiak bol povolaný do NHL, ale v zápase Los Angeles – Ottawa ešte nehral – VIDEO
- Deväť miliónov ľudí bude počas zimy potrebovať mimoriadnu pomoc, vyhlásila OSN