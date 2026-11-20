Konflikt na Ukrajine nemá podľa Uhríka vojenské riešenie, treba to ukončiť diplomaticky – VIDEO
Doplnil, že zámerom je vojnu nejakým spôsobom ukončiť aj pre Rusov, keďže pre nich konflikt tiež nie je výhodný. Vojna na Ukrajine nemá vojenské ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Doplnil, že zámerom je vojnu nejakým spôsobom ukončiť aj pre Rusov, keďže pre nich konflikt tiež nie je výhodný.
Vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a treba tu ukončiť diplomaticky. V rozhovore v štúdiu SITA to skonštatoval europoslanec a predseda hnutia Republika Milan Uhrík.
V tejto súvislosti sa podľa neho naskytá otázka, či chceme vybudovať Európu, kde si budeme navzájom pozerať s Rusmi alebo Američanmi na účty, že kto dal viac na zbrane, alebo sa radšej dohodneme na nejakej bezpečnostnej architektúre.
„A to je to, čo sa podľa mňa momentálne snažia dojednať vyjednávači medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou. Lebo aj pre Spojené štáty tento konflikt na Ukrajine už nie je výhodný, hoci zarábajú na predaji zbraní, ale je to kameň v ich topánke a potrebujú sa sústrediť na iné, na Čínu, na Irán a na tieto oblasti,“ uviedol Uhrík.
Doplnil, že zámerom je vojnu nejakým spôsobom ukončiť aj pre Rusov, keďže pre nich konflikt tiež nie je výhodný. Europoslanec sa vyjadril aj k hlasovaniu o rezolúcii Európskeho parlamentu o návrate ukrajinských deti z Ruska, pri ktorom sa spolu so straníckym kolegom Milanom Mazurekom zdržali. V tejto súvislosti zdôraznil, že deti by sa mali vrátiť k rodičom, situácia je však extrémne zložitá.
„Možno, že mama zostala na jednom z území. Možno otec zomrel vo vojne a dieťa je alebo ostalo zaseknuté niekde v medzipriestore. Také dieťa samozrejme treba vrátiť tej matke, či už aj na Ukrajine, alebo v Rusku. To už je jedno,“ uviedol s tým, že rodiny treba určite zlučovať.
„Ja chápem tie rodinné problémy, tie rodinné tragédie a určite som za to, aby sa to vyriešilo. Myslím si, že na toto je dobrý politický tlak vyvíjaný všeobecne. Aj teraz pri tých mierových rokovaniach sa to tam spomínalo, že toto sa musí vyriešiť. Tie deti sa musia vrátiť rodičom, ak teda majú rodičov a je jasné, že ku komu by sa mali vrátiť, lebo napríklad niektorí možno tých rodičov už nemajú. Možno majú časť rodiny v Rusku, časť rodiny v Ukrajine a teraz ku komu patria tie deti?“ opýtal sa Uhrík. Doplnil, že ide v tejto súvislosti o situáciu, ktorá nie úplne jednoznačná.
Europoslanci Republiky si podľa Uhríka netrúfali hlasovať proti rezolúcii, lebo ľudsky cítia, že je správne, aby sa deti vracali blízkym príbuzným, rodičom alebo kohokoľvek už majú.
„Ale teda, sme neboli ani za, lebo tá rezolúcia bola vyslovene, že prvoplánovo naladená, zase len eskalovala to napätie, zbytočné politické deklarácie, frázy, nebola konštruktívna,“ dodal Uhrík.
Vyzdvihol, že medzi opozičnými stranami existuje široká zhoda v zahraničnopolitických otázkach, v oblasti spravodlivosti a právneho štátu a do veľkej miery aj v ekonomických témach. Práve tieto oblasti by podľa neho mali tvoriť základ prípadnej budúcej vládnej spolupráce.
Zdroj: SITA.sk - Konflikt na Ukrajine nemá podľa Uhríka vojenské riešenie, treba to ukončiť diplomaticky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a treba tu ukončiť diplomaticky. V rozhovore v štúdiu SITA to skonštatoval europoslanec a predseda hnutia Republika Milan Uhrík.
V tejto súvislosti sa podľa neho naskytá otázka, či chceme vybudovať Európu, kde si budeme navzájom pozerať s Rusmi alebo Američanmi na účty, že kto dal viac na zbrane, alebo sa radšej dohodneme na nejakej bezpečnostnej architektúre.
Ukončenie vojny aj pre Rusov
„A to je to, čo sa podľa mňa momentálne snažia dojednať vyjednávači medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou. Lebo aj pre Spojené štáty tento konflikt na Ukrajine už nie je výhodný, hoci zarábajú na predaji zbraní, ale je to kameň v ich topánke a potrebujú sa sústrediť na iné, na Čínu, na Irán a na tieto oblasti,“ uviedol Uhrík.
Doplnil, že zámerom je vojnu nejakým spôsobom ukončiť aj pre Rusov, keďže pre nich konflikt tiež nie je výhodný. Europoslanec sa vyjadril aj k hlasovaniu o rezolúcii Európskeho parlamentu o návrate ukrajinských deti z Ruska, pri ktorom sa spolu so straníckym kolegom Milanom Mazurekom zdržali. V tejto súvislosti zdôraznil, že deti by sa mali vrátiť k rodičom, situácia je však extrémne zložitá.
„Možno, že mama zostala na jednom z území. Možno otec zomrel vo vojne a dieťa je alebo ostalo zaseknuté niekde v medzipriestore. Také dieťa samozrejme treba vrátiť tej matke, či už aj na Ukrajine, alebo v Rusku. To už je jedno,“ uviedol s tým, že rodiny treba určite zlučovať.
Hlasovanie proti rezolúcii
„Ja chápem tie rodinné problémy, tie rodinné tragédie a určite som za to, aby sa to vyriešilo. Myslím si, že na toto je dobrý politický tlak vyvíjaný všeobecne. Aj teraz pri tých mierových rokovaniach sa to tam spomínalo, že toto sa musí vyriešiť. Tie deti sa musia vrátiť rodičom, ak teda majú rodičov a je jasné, že ku komu by sa mali vrátiť, lebo napríklad niektorí možno tých rodičov už nemajú. Možno majú časť rodiny v Rusku, časť rodiny v Ukrajine a teraz ku komu patria tie deti?“ opýtal sa Uhrík. Doplnil, že ide v tejto súvislosti o situáciu, ktorá nie úplne jednoznačná.
Europoslanci Republiky si podľa Uhríka netrúfali hlasovať proti rezolúcii, lebo ľudsky cítia, že je správne, aby sa deti vracali blízkym príbuzným, rodičom alebo kohokoľvek už majú.
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Zhoda v zahraničnopolitických otázkach
„Ale teda, sme neboli ani za, lebo tá rezolúcia bola vyslovene, že prvoplánovo naladená, zase len eskalovala to napätie, zbytočné politické deklarácie, frázy, nebola konštruktívna,“ dodal Uhrík.
Vyzdvihol, že medzi opozičnými stranami existuje široká zhoda v zahraničnopolitických otázkach, v oblasti spravodlivosti a právneho štátu a do veľkej miery aj v ekonomických témach. Práve tieto oblasti by podľa neho mali tvoriť základ prípadnej budúcej vládnej spolupráce.
>>> Celý rozhovor s Milanom Uhríkom
Zdroj: SITA.sk - Konflikt na Ukrajine nemá podľa Uhríka vojenské riešenie, treba to ukončiť diplomaticky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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