Zásah záchranárov na strednej škole v Modre, niektorým študentom prišlo nevoľno a zvracali
Dôvodom má byť únik neznámej látky. Na Strednej pedagogickej škole v Modre v okrese Pezinok zasahujú záchranné zložky. Podľa portálu
20.11.2026 (SITA.sk) - Dôvodom má byť únik neznámej látky.
Na Strednej pedagogickej škole v Modre v okrese Pezinok zasahujú záchranné zložky. Podľa portálu my.sme/trnava prišlo v piatok 20. novembra niektorým študentom nevoľno a zvracali. SME uvádza, že dôvodom má byť únik neznámej látky. Hovorkyňa ATE Slovakia Zuzana Hopjaková pre SME potvrdila, že ide o prípad intoxikácie neznámou látkou.
"Môžeme potvrdiť, že na mieste zasahujú tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. K počtu a rozsahu zranení sa vyjadríme, akonáhle to situácia dovolí. Zásah aktuálne ešte prebieha," uviedla hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
Hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči pre SITA potvrdil, že príslušníci HaZZ zasahujú na jednej zo stredných škôl v meste Modra, kde bolo v piatok krátko pred 09.00 ohlásené podozrenie na únik neznámej látky.
"Zasahujúci hasiči študentov z učebne, v ktorej malo dôjsť k úniku, evakuovali do telocvične a začali s vykonávaním merania ovzdušia. Hasiči zároveň v spolupráci so zdravotníckymi záchranármi zisťujú zdravotný stav žiakov, ktorí udávajú zdravotné problémy," priblížil hovorca. Ako dodal, prieskum a meranie ovzdušia v priestore udalosti vykonávajú aj odborníci z Kontrolného chemického laboratória Civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR.
Bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková dodala, že pezinskí policajti boli v piatok ráno vyslaní na vykonanie asistencie príslušníkom HaZZ do jednej zo škôl v Modre, kde podľa oznamu malo dôjsť k úniku neznámej látky.
"Žiaci ako aj zamestnanci školy boli z priestorov evakuovaní. Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky, ktorým taktiež vykonávame súčinnosť," dodala s tým, že predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania a bližšie informácie poskytnú, keď to procesná situácia umožní.
Zdroj: SITA.sk - Zásah záchranárov na strednej škole v Modre, niektorým študentom prišlo nevoľno a zvracali © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Strednej pedagogickej škole v Modre v okrese Pezinok zasahujú záchranné zložky. Podľa portálu my.sme/trnava prišlo v piatok 20. novembra niektorým študentom nevoľno a zvracali. SME uvádza, že dôvodom má byť únik neznámej látky. Hovorkyňa ATE Slovakia Zuzana Hopjaková pre SME potvrdila, že ide o prípad intoxikácie neznámou látkou.
"Môžeme potvrdiť, že na mieste zasahujú tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. K počtu a rozsahu zranení sa vyjadríme, akonáhle to situácia dovolí. Zásah aktuálne ešte prebieha," uviedla hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
Podozrenie na únik neznámej látky
Hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči pre SITA potvrdil, že príslušníci HaZZ zasahujú na jednej zo stredných škôl v meste Modra, kde bolo v piatok krátko pred 09.00 ohlásené podozrenie na únik neznámej látky.
"Zasahujúci hasiči študentov z učebne, v ktorej malo dôjsť k úniku, evakuovali do telocvične a začali s vykonávaním merania ovzdušia. Hasiči zároveň v spolupráci so zdravotníckymi záchranármi zisťujú zdravotný stav žiakov, ktorí udávajú zdravotné problémy," priblížil hovorca. Ako dodal, prieskum a meranie ovzdušia v priestore udalosti vykonávajú aj odborníci z Kontrolného chemického laboratória Civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR.
Žiaci aj zamestnanci školy boli evakuovaní
Bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková dodala, že pezinskí policajti boli v piatok ráno vyslaní na vykonanie asistencie príslušníkom HaZZ do jednej zo škôl v Modre, kde podľa oznamu malo dôjsť k úniku neznámej látky.
"Žiaci ako aj zamestnanci školy boli z priestorov evakuovaní. Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky, ktorým taktiež vykonávame súčinnosť," dodala s tým, že predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania a bližšie informácie poskytnú, keď to procesná situácia umožní.
Zdroj: SITA.sk - Zásah záchranárov na strednej škole v Modre, niektorým študentom prišlo nevoľno a zvracali © SITA Všetky práva vyhradené.
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