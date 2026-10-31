Michalovce odovzdali najvyššie ocenenie mesta, po piatich rokoch sa zmenil aj čestný občan
Ocenené boli osobnosti, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj mesta, jeho reprezentáciu a obohatenie spoločenského života. V Michalovciach odovzdali najvyššie ocenenia mesta, po piatich rokoch majú aj ...
1.11.2026 (SITA.sk) - Ocenené boli osobnosti, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj mesta, jeho reprezentáciu a obohatenie spoločenského života.
V Michalovciach odovzdali najvyššie ocenenia mesta, po piatich rokoch majú aj nového čestného občana. Ocenené boli osobnosti, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj mesta, jeho reprezentáciu a obohatenie spoločenského života. Ceny mesta a Ceny primátora mesta boli odovzdané na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v piatok 16. októbra 2026. Po piatich rokoch bol opäť udelený aj titul čestného občana.
„Ocenenia získali jednotlivci za dlhoročnú záslužnú činnosť, mimoriadne úspechy a významný prínos v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, prírodných vied či ďalších oblastí verejného života. Životy laureátov sú úzko späté s Michalovcami, pričom viacerí svojimi výsledkami reprezentujú mesto aj za jeho hranicami,” uvádza mesto.
Najvyššie mestské ocenenie Čestný občan mesta Michalovce si odniesol Milan Hvižďák, a to za celoživotný prínos k rozvoju folklóru, uchovávaniu tradičnej ľudovej kultúry a šíreniu dobrého mena mesta i celého regiónu.
„Milan Hvižďák patrí k najvýznamnejším osobnostiam zemplínskeho folklóru. S folklórnym súborom Zemplín je spätý od roku 1961, pričom od roku 1967 pôsobil ako jeho umelecký vedúci. Počas svojej bohatej tvorivej činnosti vytvoril viac ako 110 autorských choreografií, podieľal sa na príprave desiatok umeleckých programov a zásadným spôsobom ovplyvnil podobu scénického folklóru na Zemplíne. V roku 1972 založil Detský folklórny súbor Zemplínik. Jeho práca oslovila celé generácie tanečníkov a prispela k tomu, že ľudové tradície nášho regiónu získali uznanie doma i v zahraničí,” priblížilo mesto laureáta.
Medzi Hvižďákových odchovancov patria napríklad režisér a choreograf Ján Ďurovčík, moderátor Milan „Junior“ Zimnýkoval aj choreograf Vladislav Šoltýs. Čestným občianstvom mu mesto vyjadrilo uznanie za jeho celoživotné dielo.
Cenu mesta Michalovce získali piati jednotlivci, ktorí svojimi úspechmi a dlhoročnou činnosťou v oblasti kultúry, prírodných vied, športu, umenia a sociálnej práce významne prispeli k rozvoju Michaloviec a šíreniu dobrého mena mesta na Slovensku v zahraničí. In memoriam bola ocenená Viera Čurmová, cenu tiež získali Rudolf Gabzdil, Ladislav Lechan, Juraj Libera a Valéria Mitrová. Cena primátora mesta Michalovce má deväť laureátov, ocenení boli za mimoriadne výsledky, dlhoročnú prácu a záslužnú činnosť v rôznych oblastiach spoločenského života.
„Laureátmi sa stali Katarína Bachmannová (in memoriam), Júlia Balombiniová, Ondrej Čižmarik, Dušan Daniš, PhDr. Marta Horňáková, PaedDr. Radmila Hajduková, Rudolf Repický, Vladimír Šebesta a MUDr. Katarína Varechová, známa aj pod umeleckým menom Elena Eleková,” priblížilo mesto. Uctilo si tiež pamiatku osobností, ktorých celoživotná práca zanechala trvalú stopu v jeho histórii, a to udelením ocenení in memoriam.
Mestské ocenenia môžu byť udelené jednotlivcom a kolektívom napríklad za významné úspechy, dlhoročnú činnosť či mimoriadny prínos pre mesto Michalovce. Nominácie môžu predkladať oprávnené osoby a organizácie v súlade so štatútom mesta, o samotnom udelení Ceny mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
Výber laureátov Ceny primátora mesta má v kompetencii primátor. O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo, môže tak učiniť na základe vlastného podnetu alebo na podnet primátora mesta. Čestné občianstvo sa v jednom roku udeľuje spravidla udeľuje jednej osobnosti.
Zdroj: SITA.sk - Michalovce odovzdali najvyššie ocenenie mesta, po piatich rokoch sa zmenil aj čestný občan © SITA Všetky práva vyhradené.
V Michalovciach odovzdali najvyššie ocenenia mesta, po piatich rokoch majú aj nového čestného občana. Ocenené boli osobnosti, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj mesta, jeho reprezentáciu a obohatenie spoločenského života. Ceny mesta a Ceny primátora mesta boli odovzdané na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v piatok 16. októbra 2026. Po piatich rokoch bol opäť udelený aj titul čestného občana.
Čestný občan
„Ocenenia získali jednotlivci za dlhoročnú záslužnú činnosť, mimoriadne úspechy a významný prínos v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, prírodných vied či ďalších oblastí verejného života. Životy laureátov sú úzko späté s Michalovcami, pričom viacerí svojimi výsledkami reprezentujú mesto aj za jeho hranicami,” uvádza mesto.
Najvyššie mestské ocenenie Čestný občan mesta Michalovce si odniesol Milan Hvižďák, a to za celoživotný prínos k rozvoju folklóru, uchovávaniu tradičnej ľudovej kultúry a šíreniu dobrého mena mesta i celého regiónu.
„Milan Hvižďák patrí k najvýznamnejším osobnostiam zemplínskeho folklóru. S folklórnym súborom Zemplín je spätý od roku 1961, pričom od roku 1967 pôsobil ako jeho umelecký vedúci. Počas svojej bohatej tvorivej činnosti vytvoril viac ako 110 autorských choreografií, podieľal sa na príprave desiatok umeleckých programov a zásadným spôsobom ovplyvnil podobu scénického folklóru na Zemplíne. V roku 1972 založil Detský folklórny súbor Zemplínik. Jeho práca oslovila celé generácie tanečníkov a prispela k tomu, že ľudové tradície nášho regiónu získali uznanie doma i v zahraničí,” priblížilo mesto laureáta.
Cena primátora
Medzi Hvižďákových odchovancov patria napríklad režisér a choreograf Ján Ďurovčík, moderátor Milan „Junior“ Zimnýkoval aj choreograf Vladislav Šoltýs. Čestným občianstvom mu mesto vyjadrilo uznanie za jeho celoživotné dielo.
Cenu mesta Michalovce získali piati jednotlivci, ktorí svojimi úspechmi a dlhoročnou činnosťou v oblasti kultúry, prírodných vied, športu, umenia a sociálnej práce významne prispeli k rozvoju Michaloviec a šíreniu dobrého mena mesta na Slovensku v zahraničí. In memoriam bola ocenená Viera Čurmová, cenu tiež získali Rudolf Gabzdil, Ladislav Lechan, Juraj Libera a Valéria Mitrová. Cena primátora mesta Michalovce má deväť laureátov, ocenení boli za mimoriadne výsledky, dlhoročnú prácu a záslužnú činnosť v rôznych oblastiach spoločenského života.
„Laureátmi sa stali Katarína Bachmannová (in memoriam), Júlia Balombiniová, Ondrej Čižmarik, Dušan Daniš, PhDr. Marta Horňáková, PaedDr. Radmila Hajduková, Rudolf Repický, Vladimír Šebesta a MUDr. Katarína Varechová, známa aj pod umeleckým menom Elena Eleková,” priblížilo mesto. Uctilo si tiež pamiatku osobností, ktorých celoživotná práca zanechala trvalú stopu v jeho histórii, a to udelením ocenení in memoriam.
Mestské ocenenie
Mestské ocenenia môžu byť udelené jednotlivcom a kolektívom napríklad za významné úspechy, dlhoročnú činnosť či mimoriadny prínos pre mesto Michalovce. Nominácie môžu predkladať oprávnené osoby a organizácie v súlade so štatútom mesta, o samotnom udelení Ceny mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
Výber laureátov Ceny primátora mesta má v kompetencii primátor. O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo, môže tak učiniť na základe vlastného podnetu alebo na podnet primátora mesta. Čestné občianstvo sa v jednom roku udeľuje spravidla udeľuje jednej osobnosti.
Zdroj: SITA.sk - Michalovce odovzdali najvyššie ocenenie mesta, po piatich rokoch sa zmenil aj čestný občan © SITA Všetky práva vyhradené.