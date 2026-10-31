Nedeľa 1. novembra 2026, meniny má Denis, Denisa

Bratislava 6 °C

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Protestná vlna zachvátila Francúzsko a Nemecko, polícia použila slzný plyn aj vodné delá

Vo Francúzsku vyšli do ulíc státisíce ľudí, demonštrácie sa rozšírili aj do Nemecka. Mladí protestujú proti drahote, škrtom v školstve a neistým vyhliadkam. Státisíce ...

Zdieľať

france_protests_68_49 676x451
1.11.2026 (SITA.sk) - Vo Francúzsku vyšli do ulíc státisíce ľudí, demonštrácie sa rozšírili aj do Nemecka. Mladí protestujú proti drahote, škrtom v školstve a neistým vyhliadkam.

Státisíce ľudí v sobotu opäť zaplnili ulice francúzskych miest na protest proti rastúcim životným nákladom, sociálnej nerovnosti a policajnému násiliu.


Demonštrácie sa v rámci šíriacej sa protestnej vlny uskutočnili aj vo viac ako 30 nemeckých mestách. V oboch krajinách došlo k potýčkam s políciou, ktorá použila slznotvorný plyn a vodné delá.



Proti drahote a krajnej pravici


Vo Francúzsku sa podľa úradov zišlo približne 320-tisíc demonštrantov, z toho 70-tisíc v Paríži. Organizátori odhadli celkovú účasť na takmer pol milióna ľudí.

Tretí víkend celonárodných protestov sprevádzala halloweenska atmosféra. Medzi demonštrantmi sa objavili klauni, čarodejnice či postavy z hororových filmov.

„Nie drahote, nie krajnej pravici, áno požiadavkám stredoškolákov a áno hlasu občanov,“ vyhlásila 31-ročná Camille Guérinová počas protestu v Nantes.

Aj zápalné fľaše


Pokojné pochody však v Paríži, Lyone a Toulouse prerástli do násilností. Maskovaní výtržníci hádzali na policajtov dlažobné kocky a zápalné fľaše. Bezpečnostné zložky zasiahli slzným plynom, obuškami a vodnými delami.

Vo Francúzsku nasadili do ulíc približne 70-tisíc policajtov a žandárov.

Nemecká generácia Z


Protestná vlna zasiahla aj Nemecko, kde pod heslom „Gen Z regelt“ (Generácia Z to zariadi) demonštrovali desaťtisíce mladých ľudí.

Podľa verejnoprávnej televízie ARD požadovali vyššie investície do školstva, zdravotníctva, ochrany klímy a dostupnejšie bývanie. Odmietajú aj povinnú vojenskú službu.

V Berlíne sa zhromaždilo približne päťtisíc ľudí. V Hamburgu polícia zasiahla proti výtržníkom, ktorí hádzali pyrotechniku a podpaľovali zábrany.

Vo Frankfurte nad Mohanom po útokoch kameňmi a fľašami protestný pochod rozpustili. Niekoľko policajtov utrpelo zranenia.

Nemeckí organizátori zdôrazňujú, že mladí ľudia už nechcú iba nečinne sledovať rozhodnutia politikov o svojej budúcnosti.

Tancom proti skaze


Vo Francúzsku sa zatiaľ pripravuje ďalšie vyostrenie protestov. Študentské organizácie avizovali blokády stredných a vysokých škôl.

„Od utorka začneme blokovať univerzity a stredné školy. Vo štvrtok to zopakujeme a pripojíme sa k odborovým demonštráciám,“ oznámila hovorkyňa Študentskej únie Sabrine Kharbachová.

„Tancujem, pretože v televízii ukazujú iba škody a ničenie, hoci demonštrovať sa dá aj v dobrej nálade,“ povedala 47-ročná Aurélie Herrmannová v Lille.

Protesty, ktoré pôvodne rozpútali francúzski študenti, tak prerastajú do širšieho európskeho hnutia proti drahote, úsporným opatreniam a neistote mladých ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Protestná vlna zachvátila Francúzsko a Nemecko, polícia použila slzný plyn aj vodné delá © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež