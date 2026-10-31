Protestná vlna zachvátila Francúzsko a Nemecko, polícia použila slzný plyn aj vodné delá
Vo Francúzsku vyšli do ulíc státisíce ľudí, demonštrácie sa rozšírili aj do Nemecka. Mladí protestujú proti drahote, škrtom v školstve a neistým vyhliadkam. Státisíce ...
1.11.2026 (SITA.sk) - Vo Francúzsku vyšli do ulíc státisíce ľudí, demonštrácie sa rozšírili aj do Nemecka. Mladí protestujú proti drahote, škrtom v školstve a neistým vyhliadkam.
Vo Francúzsku sa podľa úradov zišlo približne 320-tisíc demonštrantov, z toho 70-tisíc v Paríži. Organizátori odhadli celkovú účasť na takmer pol milióna ľudí.
Tretí víkend celonárodných protestov sprevádzala halloweenska atmosféra. Medzi demonštrantmi sa objavili klauni, čarodejnice či postavy z hororových filmov.
„Nie drahote, nie krajnej pravici, áno požiadavkám stredoškolákov a áno hlasu občanov,“ vyhlásila 31-ročná Camille Guérinová počas protestu v Nantes.
Pokojné pochody však v Paríži, Lyone a Toulouse prerástli do násilností. Maskovaní výtržníci hádzali na policajtov dlažobné kocky a zápalné fľaše. Bezpečnostné zložky zasiahli slzným plynom, obuškami a vodnými delami.
Vo Francúzsku nasadili do ulíc približne 70-tisíc policajtov a žandárov.
Protestná vlna zasiahla aj Nemecko, kde pod heslom „Gen Z regelt“ (Generácia Z to zariadi) demonštrovali desaťtisíce mladých ľudí.
Podľa verejnoprávnej televízie ARD požadovali vyššie investície do školstva, zdravotníctva, ochrany klímy a dostupnejšie bývanie. Odmietajú aj povinnú vojenskú službu.
V Berlíne sa zhromaždilo približne päťtisíc ľudí. V Hamburgu polícia zasiahla proti výtržníkom, ktorí hádzali pyrotechniku a podpaľovali zábrany.
Vo Frankfurte nad Mohanom po útokoch kameňmi a fľašami protestný pochod rozpustili. Niekoľko policajtov utrpelo zranenia.
Nemeckí organizátori zdôrazňujú, že mladí ľudia už nechcú iba nečinne sledovať rozhodnutia politikov o svojej budúcnosti.
Vo Francúzsku sa zatiaľ pripravuje ďalšie vyostrenie protestov. Študentské organizácie avizovali blokády stredných a vysokých škôl.
„Od utorka začneme blokovať univerzity a stredné školy. Vo štvrtok to zopakujeme a pripojíme sa k odborovým demonštráciám,“ oznámila hovorkyňa Študentskej únie Sabrine Kharbachová.
„Tancujem, pretože v televízii ukazujú iba škody a ničenie, hoci demonštrovať sa dá aj v dobrej nálade,“ povedala 47-ročná Aurélie Herrmannová v Lille.
Protesty, ktoré pôvodne rozpútali francúzski študenti, tak prerastajú do širšieho európskeho hnutia proti drahote, úsporným opatreniam a neistote mladých ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Protestná vlna zachvátila Francúzsko a Nemecko, polícia použila slzný plyn aj vodné delá © SITA Všetky práva vyhradené.
Státisíce ľudí v sobotu opäť zaplnili ulice francúzskych miest na protest proti rastúcim životným nákladom, sociálnej nerovnosti a policajnému násiliu.
Demonštrácie sa v rámci šíriacej sa protestnej vlny uskutočnili aj vo viac ako 30 nemeckých mestách. V oboch krajinách došlo k potýčkam s políciou, ktorá použila slznotvorný plyn a vodné delá.
Proti drahote a krajnej pravici
Vo Francúzsku sa podľa úradov zišlo približne 320-tisíc demonštrantov, z toho 70-tisíc v Paríži. Organizátori odhadli celkovú účasť na takmer pol milióna ľudí.
Tretí víkend celonárodných protestov sprevádzala halloweenska atmosféra. Medzi demonštrantmi sa objavili klauni, čarodejnice či postavy z hororových filmov.
„Nie drahote, nie krajnej pravici, áno požiadavkám stredoškolákov a áno hlasu občanov,“ vyhlásila 31-ročná Camille Guérinová počas protestu v Nantes.
Aj zápalné fľaše
Pokojné pochody však v Paríži, Lyone a Toulouse prerástli do násilností. Maskovaní výtržníci hádzali na policajtov dlažobné kocky a zápalné fľaše. Bezpečnostné zložky zasiahli slzným plynom, obuškami a vodnými delami.
Vo Francúzsku nasadili do ulíc približne 70-tisíc policajtov a žandárov.
Nemecká generácia Z
Protestná vlna zasiahla aj Nemecko, kde pod heslom „Gen Z regelt“ (Generácia Z to zariadi) demonštrovali desaťtisíce mladých ľudí.
Podľa verejnoprávnej televízie ARD požadovali vyššie investície do školstva, zdravotníctva, ochrany klímy a dostupnejšie bývanie. Odmietajú aj povinnú vojenskú službu.
V Berlíne sa zhromaždilo približne päťtisíc ľudí. V Hamburgu polícia zasiahla proti výtržníkom, ktorí hádzali pyrotechniku a podpaľovali zábrany.
Vo Frankfurte nad Mohanom po útokoch kameňmi a fľašami protestný pochod rozpustili. Niekoľko policajtov utrpelo zranenia.
Nemeckí organizátori zdôrazňujú, že mladí ľudia už nechcú iba nečinne sledovať rozhodnutia politikov o svojej budúcnosti.
Tancom proti skaze
Vo Francúzsku sa zatiaľ pripravuje ďalšie vyostrenie protestov. Študentské organizácie avizovali blokády stredných a vysokých škôl.
„Od utorka začneme blokovať univerzity a stredné školy. Vo štvrtok to zopakujeme a pripojíme sa k odborovým demonštráciám,“ oznámila hovorkyňa Študentskej únie Sabrine Kharbachová.
„Tancujem, pretože v televízii ukazujú iba škody a ničenie, hoci demonštrovať sa dá aj v dobrej nálade,“ povedala 47-ročná Aurélie Herrmannová v Lille.
Protesty, ktoré pôvodne rozpútali francúzski študenti, tak prerastajú do širšieho európskeho hnutia proti drahote, úsporným opatreniam a neistote mladých ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Protestná vlna zachvátila Francúzsko a Nemecko, polícia použila slzný plyn aj vodné delá © SITA Všetky práva vyhradené.