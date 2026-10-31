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Slovák a Nemec zomreli v luxusnom hoteli v Indii, polícia vyšetruje zásah elektrickým prúdom

Tragédia sa odohrala v bazéne päťhviezdičkového hotela v Bangalúre. Dvaja ľudia sa zranili pri pokuse o záchranu obetí. V päťhviezdičkovom hoteli Conrad v juhoindickom meste ...

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31.10.2026 (SITA.sk) - Tragédia sa odohrala v bazéne päťhviezdičkového hotela v Bangalúre. Dvaja ľudia sa zranili pri pokuse o záchranu obetí.

V päťhviezdičkovom hoteli Conrad v juhoindickom meste Bangalúr zahynuli v piatok večer 45-ročný Slovák a 57-ročný Nemec, pravdepodobne po zásahu elektrickým prúdom v hotelovom bazéne.


Ďalší dvaja ľudia sa zranili pri pokuse o ich záchranu, informoval indický denník The Indian Express.



Pravdepodobne zásah prúdom


Obeťami sú 45-ročný slovenský občan, ktorý pracoval ako projektový manažér technologickej spoločnosti IBM, a 57-ročný Nemec, člen posádky lietadiel spoločnosti Lufthansa.

Nešťastie sa odohralo približne o 18.30 hod. miestneho času (14.30 hod. SEČ) v bazéne na treťom poschodí hotela.

Podľa policajných informácií obaja muži utrpeli zásah elektrickým prúdom krátko po vstupe do vody.

Na pomoc im priskočili 41-ročný Američan Mathew Desantis a 28-ročný hotelový plavčík Ráhul Tivárí. Obaja utrpeli zranenia, po ošetrení v nemocnici ich však prepustili.

Čaká sa na výsledky


Polícia predpokladá, že do vody mohol prenikať elektrický prúd v dôsledku poruchy zariadenia. Presnú príčinu úmrtí majú určiť znalecké posudky a pitvy.

„Priestor sme uzavreli a vykonali obhliadku za účasti technických expertov. Čakáme na výsledky forenzných skúmaní a pitiev,“ uviedol bangalúrsky policajný komisár.

Hotelová spoločnosť vyjadrila sústrasť rodinám obetí a zdôraznila, že príčina tragédie zatiaľ nie je definitívne potvrdená. Polícia začala trestné stíhanie. Hotelový bazén medzičasom uzavreli.

 


Zdroj: SITA.sk - Slovák a Nemec zomreli v luxusnom hoteli v Indii, polícia vyšetruje zásah elektrickým prúdom © SITA Všetky práva vyhradené.

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