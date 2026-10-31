Pešiu zónu vo Svidníku čaká revitalizácia, pribudne fontána na pitnú vodu aj stromová alej
Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Pešiu zónu na Ulici 8. mája na sídlisku ...
31.10.2026 (SITA.sk) - Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Pešiu zónu na Ulici 8. mája na sídlisku Utra vo Svidníku čaká revitalizácia zameraná na zadržiavanie dažďovej vody a zlepšenie mikroklímy. Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške takmer 426 500 eur. Celkové oprávnené výdavky dosahujú viac ako 463 500 eur, pričom samospráva sa tak na financovaní bude podieľať sumou približne 37-tisíc eur.
Ako informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, projekt počíta s kompletnou obnovou verejného priestoru z 80. rokov minulého storočia. Cieľom je pritom prispôsobiť verejný priestor klimatickým zmenám, znížiť prehrievanie územia a vytvoriť miesto na oddych a stretávanie obyvateľov sídliska.
Súčasné nepriepustné asfaltové povrchy preto nahradia vodopriepustné materiály, ktoré umožnia prirodzené vsakovanie zrážkovej vody, ktorá už nebude bezúžitkovo odtekať. Jej zadržiavanie okrem spádovania zabezpečia aj dažďové jamy a vsakovacie šachty. Súčasťou revitalizácie bude nová stromová alej, dažďový záhon a výsadba okrasných tráv.
„Pravú estetickú kulisu v jarných mesiacoch zabezpečí takmer 5 000 kusov cibuľovín. Obyvatelia sa môžu tešiť na pestrofarebné koberce svetlofialových krokusov, modrých scíl sibírskych, žltých narcisov či botanických tulipánov, ktoré rozkvitnú už v skorom závere zimy,“ uviedla Tchirová.
Obnova prinesie tiež nový mestský mobiliár, lavičky, fontánku s pitnou vodou a prvky na podporu biodiverzity, ako sú vtáčie búdky a kŕmidlá. Priestor doplní tematické verejné osvetlenie. Po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa stavby sa začiatok realizácie predpokladá v jarných mesiacoch.
Zdroj: SITA.sk - Pešiu zónu vo Svidníku čaká revitalizácia, pribudne fontána na pitnú vodu aj stromová alej © SITA Všetky práva vyhradené.
Pešiu zónu na Ulici 8. mája na sídlisku Utra vo Svidníku čaká revitalizácia zameraná na zadržiavanie dažďovej vody a zlepšenie mikroklímy. Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške takmer 426 500 eur. Celkové oprávnené výdavky dosahujú viac ako 463 500 eur, pričom samospráva sa tak na financovaní bude podieľať sumou približne 37-tisíc eur.
Kompletná obnova
Ako informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, projekt počíta s kompletnou obnovou verejného priestoru z 80. rokov minulého storočia. Cieľom je pritom prispôsobiť verejný priestor klimatickým zmenám, znížiť prehrievanie územia a vytvoriť miesto na oddych a stretávanie obyvateľov sídliska.
Súčasné nepriepustné asfaltové povrchy preto nahradia vodopriepustné materiály, ktoré umožnia prirodzené vsakovanie zrážkovej vody, ktorá už nebude bezúžitkovo odtekať. Jej zadržiavanie okrem spádovania zabezpečia aj dažďové jamy a vsakovacie šachty. Súčasťou revitalizácie bude nová stromová alej, dažďový záhon a výsadba okrasných tráv.
Začiatok realizácie
„Pravú estetickú kulisu v jarných mesiacoch zabezpečí takmer 5 000 kusov cibuľovín. Obyvatelia sa môžu tešiť na pestrofarebné koberce svetlofialových krokusov, modrých scíl sibírskych, žltých narcisov či botanických tulipánov, ktoré rozkvitnú už v skorom závere zimy,“ uviedla Tchirová.
Obnova prinesie tiež nový mestský mobiliár, lavičky, fontánku s pitnou vodou a prvky na podporu biodiverzity, ako sú vtáčie búdky a kŕmidlá. Priestor doplní tematické verejné osvetlenie. Po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa stavby sa začiatok realizácie predpokladá v jarných mesiacoch.
Zdroj: SITA.sk - Pešiu zónu vo Svidníku čaká revitalizácia, pribudne fontána na pitnú vodu aj stromová alej © SITA Všetky práva vyhradené.
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