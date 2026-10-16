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16. októbra 2026

Mikrobus narazil pri Eurotuneli na severe Francúzska do stojaceho vlaku, zranilo sa 19 ľudí


Tagy: Francúzska polícia Mikrobus Zranení Zrážka autobusu s vlakom

Päť ľudí utrpelo vážne zranenia, prevádzka osobných kyvadlových vlakov bola približne hodinu prerušená. Mikrobus narazil vo štvrtok večer v ...



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france_bus_collision_54246 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - Päť ľudí utrpelo vážne zranenia, prevádzka osobných kyvadlových vlakov bola približne hodinu prerušená.


Mikrobus narazil vo štvrtok večer v nástupnom priestore pri Eurotuneli na severe Francúzska do stojaceho vlaku. Zranil sa vodič a 18 cestujúcich, z toho päť vážne, ich život však podľa úradov nebol ohrozený.


Mikrobus prevážal vodičov nákladných áut rôznych národností, ktorí sa chystali cestovať vlakom LeShuttle cez tunel pod Lamanšským prielivom.

Zasahoval aj vrtuľník


Okolie vjazdu do tunela polícia dočasne uzavrela a na mieste zasahoval vrtuľník aj viacero vozidiel záchrannej služby. Prokuratúra v Boulogne-sur-Mer začala vyšetrovanie pre podozrenie z neúmyselného ublíženia na zdraví.

Nákladná doprava nebola prerušená, osobné vlaky LeShuttle však približne hodinu nepremávali. Večer bola prevádzka obnovená.

Najdlhší na svete


Eurostar uviedol, že jeho spoje incident neovplyvnil. „Všetky vlaky Eurostar budú premávať podľa cestovného poriadku,“ oznámila spoločnosť.

Eurotunel je dlhý približne 50 kilometrov a od roku 1994 spája francúzske Coquelles s anglickým Folkestone. Ide o najdlhší tunel svojho druhu na svete.


Zdroj: SITA.sk - Mikrobus narazil pri Eurotuneli na severe Francúzska do stojaceho vlaku, zranilo sa 19 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzska polícia Mikrobus Zranení Zrážka autobusu s vlakom
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