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16. októbra 2026
Mikrobus narazil pri Eurotuneli na severe Francúzska do stojaceho vlaku, zranilo sa 19 ľudí
Päť ľudí utrpelo vážne zranenia, prevádzka osobných kyvadlových vlakov bola približne hodinu prerušená. Mikrobus narazil vo štvrtok večer v ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Päť ľudí utrpelo vážne zranenia, prevádzka osobných kyvadlových vlakov bola približne hodinu prerušená.
Mikrobus prevážal vodičov nákladných áut rôznych národností, ktorí sa chystali cestovať vlakom LeShuttle cez tunel pod Lamanšským prielivom.
Okolie vjazdu do tunela polícia dočasne uzavrela a na mieste zasahoval vrtuľník aj viacero vozidiel záchrannej služby. Prokuratúra v Boulogne-sur-Mer začala vyšetrovanie pre podozrenie z neúmyselného ublíženia na zdraví.
Nákladná doprava nebola prerušená, osobné vlaky LeShuttle však približne hodinu nepremávali. Večer bola prevádzka obnovená.
Eurostar uviedol, že jeho spoje incident neovplyvnil. „Všetky vlaky Eurostar budú premávať podľa cestovného poriadku,“ oznámila spoločnosť.
Eurotunel je dlhý približne 50 kilometrov a od roku 1994 spája francúzske Coquelles s anglickým Folkestone. Ide o najdlhší tunel svojho druhu na svete.
Zdroj: SITA.sk - Mikrobus narazil pri Eurotuneli na severe Francúzska do stojaceho vlaku, zranilo sa 19 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Mikrobus narazil vo štvrtok večer v nástupnom priestore pri Eurotuneli na severe Francúzska do stojaceho vlaku. Zranil sa vodič a 18 cestujúcich, z toho päť vážne, ich život však podľa úradov nebol ohrozený.
Mikrobus prevážal vodičov nákladných áut rôznych národností, ktorí sa chystali cestovať vlakom LeShuttle cez tunel pod Lamanšským prielivom.
Zasahoval aj vrtuľník
Okolie vjazdu do tunela polícia dočasne uzavrela a na mieste zasahoval vrtuľník aj viacero vozidiel záchrannej služby. Prokuratúra v Boulogne-sur-Mer začala vyšetrovanie pre podozrenie z neúmyselného ublíženia na zdraví.
Nákladná doprava nebola prerušená, osobné vlaky LeShuttle však približne hodinu nepremávali. Večer bola prevádzka obnovená.
Najdlhší na svete
Eurostar uviedol, že jeho spoje incident neovplyvnil. „Všetky vlaky Eurostar budú premávať podľa cestovného poriadku,“ oznámila spoločnosť.
Eurotunel je dlhý približne 50 kilometrov a od roku 1994 spája francúzske Coquelles s anglickým Folkestone. Ide o najdlhší tunel svojho druhu na svete.
Zdroj: SITA.sk - Mikrobus narazil pri Eurotuneli na severe Francúzska do stojaceho vlaku, zranilo sa 19 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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