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16. októbra 2026
Rokovania o rozpočte EÚ uviazli, Costa pripraví nový kompromis. V hre sú aj peniaze pre slovenské regióny
Tagy: Rozpočet EÚ samit EÚ
Lídri členských krajín počas rokovaní v Bruseli zotrvali na svojich rozdielnych požiadavkách. Rokovania lídrov Európskej únie o budúcom sedemročnom rozpočte na obdobie rokov 2028 až 2034 sa vo ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Lídri členských krajín počas rokovaní v Bruseli zotrvali na svojich rozdielnych požiadavkách.
Rokovania lídrov Európskej únie o budúcom sedemročnom rozpočte na obdobie rokov 2028 až 2034 sa vo štvrtok neskončili dohodou. Predseda Európskej rady António Costa preto prevezme prípravu nového kompromisného návrhu, ktorý by mal členským štátom predložiť v nasledujúcich týždňoch. Ako informuje portál Euronews, osobitný summit venovaný rozpočtu je naplánovaný na 26. novembra.
Lídri členských krajín počas rokovaní v Bruseli zotrvali na svojich rozdielnych požiadavkách. Spor sa týka predovšetkým celkovej výšky rozpočtu, rozdelenia peňazí medzi jednotlivé politiky a spôsobu, akým by Únia mala získavať nové príjmy.
Írske predsedníctvo Rady EÚ predložilo kompromisný návrh v objeme približne 1,62 bilióna eur. V porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie ide o zníženie o približne 141 miliárd eur. Ani tento návrh však nedokázal prekonať zásadné rozdiely medzi členskými štátmi.
Podľa Euronews chce Costa pripraviť kompromis založený na odlišnom prístupe. Jednou zo sporných otázok je výška finančnej rezervy na nepredvídané krízy. Írsky návrh výrazne obmedzil prostriedky vyčlenené na mimoriadne situácie, čo vyvolalo výhrady v Bruseli.
Zástancovia väčšej rozpočtovej flexibility argumentujú skúsenosťami z pandémie ochorenia COVID-19, ruskej vojny proti Ukrajine, energetickej krízy či dôsledkov klimatických zmien. Podľa nich musí mať EÚ dostatočné finančné rezervy, aby dokázala reagovať na udalosti, ktoré dnes nemožno konkrétne predvídať.
Ďalším problémom sú nové vlastné zdroje rozpočtu Únie. Ide o pripravované mechanizmy, ktoré by mohli priniesť spoločnému rozpočtu dodatočné príjmy a obmedziť tlak na priame príspevky členských štátov. Diskutuje sa napríklad o príjmoch súvisiacich s emisnými povolenkami, uhlíkovým vyrovnaním na hraniciach či o ďalších odvodoch. Ich konkrétna podoba však zostáva predmetom rokovaní.
Výsledok rokovaní je dôležitý aj pre Slovensko. Nový viacročný finančný rámec určí, koľko peňazí bude v nasledujúcom období dostupných na politiku súdržnosti, podporu menej rozvinutých regiónov, poľnohospodárstvo, infraštruktúru a ďalšie európske programy.
Práve financovanie regiónov a poľnohospodárstva patrí medzi citlivé body vyjednávania. Krajiny presadzujúce zachovanie silnej kohéznej politiky odmietajú, aby nové priority Únie, napríklad obrana a konkurencieschopnosť, výrazne oslabili tradičné programy.
Pre slovenské samosprávy, podnikateľov a ďalších prijímateľov európskych peňazí tak bude podstatné nielen to, aký veľký rozpočet členské štáty napokon schvália, ale aj pravidlá jeho rozdeľovania a čerpania. Konkrétne sumy pre Slovensko zatiaľ nie sú dohodnuté.
Costa by mal nový kompromis predstaviť pred osobitným summitom 26. novembra. Hoci pôvodným cieľom bolo dosiahnuť politickú dohodu ešte do konca roka 2026, po štvrtkových rokovaniach nie je isté, či sa tento termín podarí dodržať.
Včasné uzavretie rokovaní je dôležité aj preto, aby sa počas roka 2027 stihli prijať vykonávacie predpisy a nové financovanie mohlo od januára 2028 nadviazať na súčasné programové obdobie bez prerušenia.
Zdroj: SITA.sk - Rokovania o rozpočte EÚ uviazli, Costa pripraví nový kompromis. V hre sú aj peniaze pre slovenské regióny © SITA Všetky práva vyhradené.
Rokovania lídrov Európskej únie o budúcom sedemročnom rozpočte na obdobie rokov 2028 až 2034 sa vo štvrtok neskončili dohodou. Predseda Európskej rady António Costa preto prevezme prípravu nového kompromisného návrhu, ktorý by mal členským štátom predložiť v nasledujúcich týždňoch. Ako informuje portál Euronews, osobitný summit venovaný rozpočtu je naplánovaný na 26. novembra.
Lídri členských krajín počas rokovaní v Bruseli zotrvali na svojich rozdielnych požiadavkách. Spor sa týka predovšetkým celkovej výšky rozpočtu, rozdelenia peňazí medzi jednotlivé politiky a spôsobu, akým by Únia mala získavať nové príjmy.
Írske predsedníctvo Rady EÚ predložilo kompromisný návrh v objeme približne 1,62 bilióna eur. V porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie ide o zníženie o približne 141 miliárd eur. Ani tento návrh však nedokázal prekonať zásadné rozdiely medzi členskými štátmi.
Podľa Euronews chce Costa pripraviť kompromis založený na odlišnom prístupe. Jednou zo sporných otázok je výška finančnej rezervy na nepredvídané krízy. Írsky návrh výrazne obmedzil prostriedky vyčlenené na mimoriadne situácie, čo vyvolalo výhrady v Bruseli.
Zástancovia väčšej rozpočtovej flexibility argumentujú skúsenosťami z pandémie ochorenia COVID-19, ruskej vojny proti Ukrajine, energetickej krízy či dôsledkov klimatických zmien. Podľa nich musí mať EÚ dostatočné finančné rezervy, aby dokázala reagovať na udalosti, ktoré dnes nemožno konkrétne predvídať.
Ďalším problémom sú nové vlastné zdroje rozpočtu Únie. Ide o pripravované mechanizmy, ktoré by mohli priniesť spoločnému rozpočtu dodatočné príjmy a obmedziť tlak na priame príspevky členských štátov. Diskutuje sa napríklad o príjmoch súvisiacich s emisnými povolenkami, uhlíkovým vyrovnaním na hraniciach či o ďalších odvodoch. Ich konkrétna podoba však zostáva predmetom rokovaní.
Výsledok rokovaní je dôležitý aj pre Slovensko. Nový viacročný finančný rámec určí, koľko peňazí bude v nasledujúcom období dostupných na politiku súdržnosti, podporu menej rozvinutých regiónov, poľnohospodárstvo, infraštruktúru a ďalšie európske programy.
Práve financovanie regiónov a poľnohospodárstva patrí medzi citlivé body vyjednávania. Krajiny presadzujúce zachovanie silnej kohéznej politiky odmietajú, aby nové priority Únie, napríklad obrana a konkurencieschopnosť, výrazne oslabili tradičné programy.
Pre slovenské samosprávy, podnikateľov a ďalších prijímateľov európskych peňazí tak bude podstatné nielen to, aký veľký rozpočet členské štáty napokon schvália, ale aj pravidlá jeho rozdeľovania a čerpania. Konkrétne sumy pre Slovensko zatiaľ nie sú dohodnuté.
Costa by mal nový kompromis predstaviť pred osobitným summitom 26. novembra. Hoci pôvodným cieľom bolo dosiahnuť politickú dohodu ešte do konca roka 2026, po štvrtkových rokovaniach nie je isté, či sa tento termín podarí dodržať.
Včasné uzavretie rokovaní je dôležité aj preto, aby sa počas roka 2027 stihli prijať vykonávacie predpisy a nové financovanie mohlo od januára 2028 nadviazať na súčasné programové obdobie bez prerušenia.
Zdroj: SITA.sk - Rokovania o rozpočte EÚ uviazli, Costa pripraví nový kompromis. V hre sú aj peniaze pre slovenské regióny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Rozpočet EÚ samit EÚ
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