Mongolský prezident pod tlakom korupčného škandálu rezignoval, hrozilo mu odvolanie
Hlavu štátu obvinili z prijímania úplatkov pri železničnom projekte. Prezident obvinenia odmieta a chce očistiť svoje meno. Mongolský prezident Uchnaagijn Chürelsüch v utorok ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Hlavu štátu obvinili z prijímania úplatkov pri železničnom projekte. Prezident obvinenia odmieta a chce očistiť svoje meno.
Odstúpenie podľa vlastných slov považuje za nevyhnutné na objasnenie pravdy a očistenie svojho mena. „Nikdy som neklamal ani nekradol. Nikdy som nikoho nepodviedol,“ zdôraznil.
Chürelsüch, ktorý je prezidentom od roku 2021, čelí podozreniam z prijímania úplatkov v súvislosti s pridelením železničnej zákazky veľkej spoločnosti Bodi International bez verejnej súťaže. Firma obvinenia odmietla ako nepodložené a nepravdivé.
Po prezidentovom oznámení rezignovali aj námestník ministra spravodlivosti a šéf úradu vlády, ktorí takisto čelili korupčným podozreniam.
Mongolsko už niekoľko mesiacov zápasí s politickou nestabilitou a rozsiahlymi protikorupčnými protestmi. V marci poslanci vymenovali tretieho premiéra za necelý rok.
Prezidentské právomoci má dočasne prevziať predseda parlamentu Sandagijn Bjambacogt. Nové prezidentské voľby sa podľa zákona musia uskutočniť do štyroch mesiacov.
Zdroj: SITA.sk - Mongolský prezident pod tlakom korupčného škandálu rezignoval, hrozilo mu odvolanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Mongolský prezident Uchnaagijn Chürelsüch v utorok oznámil rezignáciu po obvineniach z korupcie a hrozbe odvolania z funkcie.
Odchod požadovala opozičná Demokratická strana, ktorá ho obvinila z prijímania úplatkov pri zadávaní štátnej zákazky na výstavbu železničnej infraštruktúry. „Som nepravdivo obviňovaný a očierňovaný tvrdeniami o mimoriadne závažných trestných činoch,“ vyhlásil prezident.
Neklamal a nekradol
Odstúpenie podľa vlastných slov považuje za nevyhnutné na objasnenie pravdy a očistenie svojho mena. „Nikdy som neklamal ani nekradol. Nikdy som nikoho nepodviedol,“ zdôraznil.
Chürelsüch, ktorý je prezidentom od roku 2021, čelí podozreniam z prijímania úplatkov v súvislosti s pridelením železničnej zákazky veľkej spoločnosti Bodi International bez verejnej súťaže. Firma obvinenia odmietla ako nepodložené a nepravdivé.
Spustil lavínu
Po prezidentovom oznámení rezignovali aj námestník ministra spravodlivosti a šéf úradu vlády, ktorí takisto čelili korupčným podozreniam.
Mongolsko už niekoľko mesiacov zápasí s politickou nestabilitou a rozsiahlymi protikorupčnými protestmi. V marci poslanci vymenovali tretieho premiéra za necelý rok.
Prezidentské právomoci má dočasne prevziať predseda parlamentu Sandagijn Bjambacogt. Nové prezidentské voľby sa podľa zákona musia uskutočniť do štyroch mesiacov.
Zdroj: SITA.sk - Mongolský prezident pod tlakom korupčného škandálu rezignoval, hrozilo mu odvolanie © SITA Všetky práva vyhradené.
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