Novinka Šampionát príbehov odhaľuje zákulisie MS vo futbale 2026
Čo všetko sa skrýva za najväčším futbalovým turnajom v histórii? Kto prekvapil, kto sklamal a ktoré zápasy sa zapísali do pamäti fanúšikov? Šampionát príbehov prináša obrazovú a čitateľsky pútavú kroniku MS 2026, v ktorej majú svoje miesto nielen slávne mená, ale aj menej známi hrdinovia.
Majstrovstvá sveta vo futbale sú vždy udalosťou, ktorá na niekoľko týždňov spojí milióny ľudí. V roku 2026 však mali ešte jednu zvláštnosť. Po prvý raz sa na šampionáte predstavilo až 48 reprezentácií a futbalové dianie sa rozložilo do troch krajín – USA, Kanady a Mexika. Takýto veľký turnaj priniesol množstvo zápasov, prekvapení, kontroverzií aj príbehov, ktoré by bola škoda nechať zapadnúť prachom.
Autori nás prevedú celým šampionátom chronologicky. Začínajú ešte pred prvým výkopom, keď predstavujú nový formát majstrovstiev, rekordný počet účastníkov, konfederácie a kvalifikačnú cestu jednotlivých reprezentácií. Postupne sa dostávajú k samotným zápasom, od skupinovej fázy cez vyraďovacie súboje až po boje o medaily.
Neobmedzili sa len na najznámejšie futbalové krajiny a ich hviezdy. Nájdeme tu napríklad kapitolu Kanárici a Ancelotti, venovanú Brazílii a jej účinkovaniu v skupine C, ale aj príbehy o nečakaných výsledkoch a dramatických koncovkách.
Zaujímavá je napríklad kapitola Dve veľké drámy, ktorá približuje prekvapivé dianie v šestnásťfinále. Švajčiarsko vyradilo Alžírsko, Kolumbia si poradila s Ghanou a veľkú pozornosť si získali aj ďalšie súboje outsiderov s favoritmi. Práve takéto zápasy často ukazujú, že na majstrovstvách sveta nerozhoduje iba meno na drese.
Veľký priestor dostávajú aj príbehy jednotlivcov. Niektorí hráči sa dostali do centra pozornosti vďaka výnimočným výkonom, iní pre kontroverzie či nešťastné momenty. Kniha pripomína napríklad príbeh amerického reprezentanta Folarina Baloguna, ktorého cesta do národného tímu súvisela aj s jeho rodinným pôvodom a možnosťou reprezentovať viacero krajín. Zaujímavé sú aj drobnosti, ktoré by v bežnom prehľade výsledkov ľahko zanikli. Dozviete sa napríklad o výraznom náraste počtu sledovateľov na sociálnych sieťach, o zaujímavých výrokoch, taktických rozhodnutiach či kurióznych situáciách počas turnaja.
Veľkým plusom publikácie je jej spracovanie. Nejde o súvislý blok textu, ktorý by čitateľa zahltil množstvom mien a výsledkov. Jednotlivé kapitoly dopĺňajú veľké športové fotografie, prehľadné tabuľky, výsledky zápasov, štatistiky a zvýraznené zaujímavosti.
Osobitne praktické sú prehľady jednotlivých skupín, výsledky stretnutí a štatistiky, vďaka ktorým sa možno rýchlo zorientovať v priebehu turnaja. Kniha tak funguje nielen ako čítanie pre futbalových nadšencov, ale aj ako kronika, ku ktorej sa možno opakovane vracať.
Kniha Šampionát príbehov vychádza aj v darčekovom balení spolu s publikáciou Príbehy šampionátov pod spoločným názvom Príbehy Majstrovstiev sveta vo futbale. Pre futbalového fanúšika tak môže byť zaujímavým darčekom aj spomienkou na výnimočný šampionát.
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