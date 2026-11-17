Vlhovej otec bol v Levi a všimol si dôležitú vec: Lyžovanie začala robiť s radosťou, znova má potrebnú iskru – FOTO
Hoci celý priebeh oboch jázd nebol ideálny, niektoré pasáže Petre Vlhovej vyšli a od nich by sa mala odraziť do ďalších pretekov. Slovenská lyžiarka Petra ...
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou prvý slalom v novej sezóne a takisto prvý vo Svetovom pohári od pádu v Jasnej v januári 2024.
Po 14. mieste z úvodného kola napokon skončila o čosi nižšie a obsadila 16. pozíciu. Pri jej návrate do obľúbeného fínskeho strediska Levi bol aj jej otec Igor.
Priznal, že takéto ľadové prostredie tam ešte nikdy v minulosti nezažil. "Taký naliaty a zľadovatený kopec som tu ešte nevidel. Možno aj preto, že na druhý deň boli na programe preteky mužov," povedal Vlha.
Poučí sa z chýb
"Peťka sa rozbehla dobre. Myslím si, že ideme krok za krokom. Trochu jej ušla strmina, ale bodovala. A to je veľmi-veľmi pozitívne aj pre ňu, najmä z pohľadu hlavy a myslenia. Priznám sa, že som čakal umiestnenie do pätnásteho miesta, ale aj tak vládne maximálna spokojnosť," uviedol ďalej.
Podľa neho nejde o žiadne sklamanie. "Ostatné dievčatá neustále trénujú a pretekajú. Keď vám z toho cyklu vypadnú dva roky, zmení sa všetko - telo či myslenie. Preto to beriem veľmi pozitívne," zdôraznil pre web denniksport.sk.
Hoci celý priebeh oboch jázd nebol ideálny, niektoré pasáže Vlhovej vyšli a od nich by sa mala odraziť do ďalších pretekov - napríklad aj do víkendového slalomu v rakúskom Gurgli.
Fotogaléria: Petra Vlhová
Víťazný typ človeka
"Peťa je brutálne uvoľnená, stále vysmiata. Veľmi si užíva aj rozhovory s médiami. Myslím si, že teraz začala lyžovanie robiť so šťastím a radosťou. Nie je na ňu taký tlak. Samozrejme, ona je víťazný typ a vždy chce vyhrávať, o tom niet pochýb," radoval sa jej otec.
Je presvedčený, že rozhodnutie vybrať si za nového trénera Maria Rafetzedera, bolo správne. Rakúsky odborník prevzal zodpovednosť za jej športovú prípravu.
"Myslím si, že si sadli aj ľudsky. Chémia funguje a celý tím pracuje dobre. Po prvom kole Mario pred nami hovoril, že Petra má šancu na pódium. Samozrejme, povzbudzoval ju. Je to pozitívne, všetko funguje dobre a krok za krokom pokračujeme," prezradil Vlha.
Vidí v nej potrebnú iskru
Už v sobotu 21. novembra v Gurgli by mohla obsadiť lepšie umiestnenie ako 16. priečku v Levi. "Očakávam posun trochu dopredu. Nehovorím, že teraz skočíme o desať miest. Ale verím, že sa posunie. Gurgl má tiež strmšie pasáže a myslím si, že aj tam bude trať polievaná vodou, keďže cez víkend pretekajú muži aj ženy," avizoval.
Jeho dcéra sa poučí zo svojich chýb z fínskeho podujatia a to ju môže len posunúť vo výsledkovej listine vyššie.
Vlha nečaká, že by mala jeho ratolesť hneď víťaziť, ako tomu bolo v minulosti. Je šťastný, že v nej vidí odhodlanie, ktoré ju kedysi priviedlo na vrchol. "Znova je tam tá iskra. Peťa je vysmiata, nadšená, chce pracovať a makať na sebe," dodal Vlha.
Zdroj: SITA.sk - Vlhovej otec bol v Levi a všimol si dôležitú vec: Lyžovanie začala robiť s radosťou, znova má potrebnú iskru – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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