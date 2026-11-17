Turecká polícia vykonala raziu v pro-opozičnej Sözcü TV, majiteľa obviňuje z väzieb na teroristickú organizáciu
Zásah vyvolal ostré reakcie ochrancov slobody médií aj opozície. Turecká polícia v utorok nadránom vykonala raziu v istanbulskom sídle pro-opozičnej televízie ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Zásah vyvolal ostré reakcie ochrancov slobody médií aj opozície.
Turecká polícia v utorok nadránom vykonala raziu v istanbulskom sídle pro-opozičnej televízie Sözcü TV a mediálnej skupiny, do ktorej patrí. Zadržala viacerých jej predstaviteľov a do spoločnosti dosadila správcu určeného štátom. Ide o najnovší zásah vlády proti opozičným médiám v krajine.
„Do spoločnosti Sözcü bol dosadený správca. Polícia prehľadáva budovu a došlo k zadržaniam,“ uviedla mediálna skupina na sociálnej sieti X.
Podľa tureckých médií polícia zadržala dvoch vedúcich predstaviteľov spoločnosti a pátrala po ďalších dvoch. Správca bol dosadený pre televíznu a internetovú divíziu skupiny, nie však pre jej noviny.
Prokuratúra zásah odôvodnila obžalobou z roku 2017 voči vlastníkovi spoločnosti Burakovi Akbayovi, ktorý žije v zahraničí. Tvrdí, že finančné dokumenty naznačujú jeho vedúcu úlohu v „teroristickej organizácii FETÖ“, ktorú vláda viní z pokusu o prevrat v roku 2016.
Právny zástupca skupiny Sözcü však uviedol, že najvyšší súd tento prípad zrušil pre nedostatok dôkazov. „Rozsudky vynesené v tejto veci boli kasačným súdom zrušené, pretože neexistovali dôkazy o spojení s FETÖ,“ povedal agentúre AFP. Dodal, že všetci obžalovaní boli spod obžaloby oslobodení.
Zásah vyvolal ostré reakcie ochrancov slobody médií aj opozície. Dlhoročný aktivista za slobodu tlače Erol Önderoğlu vyhlásil, že za posledné dva roky boli „jedny po druhých prevzaté a umlčané“ viaceré významné opozičné médiá vrátane Tele1, Halk TV a Sözcü. Podľa neho „zneužívanie súdnictva ako zbrane v tejto podobe pripravuje o prácu stovky mediálnych pracovníkov a vedie k dominantnému postaveniu jediného hlasu v tureckom mediálnom priestore“.
Spolupredsedníčka prokurdskej opozičnej strany DEM Tülay Hatimoğullarıová označila zásah za neprijateľný. „Čo je veľa, to je veľa! Nemôžete z nútenej správy urobiť normálnu formu vládnutia,“ uviedla.
Líder opozičnej strany Yeni Parti Özgür Özel obvinil úrady z potláčania akejkoľvek kritiky. Podľa neho už „netolerujú ani najmenšiu kritiku... snažia sa udusiť všetko a každého, kto k nim nepatrí “.
Zdroj: SITA.sk - Turecká polícia vykonala raziu v pro-opozičnej Sözcü TV, majiteľa obviňuje z väzieb na teroristickú organizáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Turecká polícia v utorok nadránom vykonala raziu v istanbulskom sídle pro-opozičnej televízie Sözcü TV a mediálnej skupiny, do ktorej patrí. Zadržala viacerých jej predstaviteľov a do spoločnosti dosadila správcu určeného štátom. Ide o najnovší zásah vlády proti opozičným médiám v krajine.
„Do spoločnosti Sözcü bol dosadený správca. Polícia prehľadáva budovu a došlo k zadržaniam,“ uviedla mediálna skupina na sociálnej sieti X.
Spojenie s teroristami
Podľa tureckých médií polícia zadržala dvoch vedúcich predstaviteľov spoločnosti a pátrala po ďalších dvoch. Správca bol dosadený pre televíznu a internetovú divíziu skupiny, nie však pre jej noviny.
Prokuratúra zásah odôvodnila obžalobou z roku 2017 voči vlastníkovi spoločnosti Burakovi Akbayovi, ktorý žije v zahraničí. Tvrdí, že finančné dokumenty naznačujú jeho vedúcu úlohu v „teroristickej organizácii FETÖ“, ktorú vláda viní z pokusu o prevrat v roku 2016.
Právny zástupca skupiny Sözcü však uviedol, že najvyšší súd tento prípad zrušil pre nedostatok dôkazov. „Rozsudky vynesené v tejto veci boli kasačným súdom zrušené, pretože neexistovali dôkazy o spojení s FETÖ,“ povedal agentúre AFP. Dodal, že všetci obžalovaní boli spod obžaloby oslobodení.
Médiá v ohrození
Zásah vyvolal ostré reakcie ochrancov slobody médií aj opozície. Dlhoročný aktivista za slobodu tlače Erol Önderoğlu vyhlásil, že za posledné dva roky boli „jedny po druhých prevzaté a umlčané“ viaceré významné opozičné médiá vrátane Tele1, Halk TV a Sözcü. Podľa neho „zneužívanie súdnictva ako zbrane v tejto podobe pripravuje o prácu stovky mediálnych pracovníkov a vedie k dominantnému postaveniu jediného hlasu v tureckom mediálnom priestore“.
Spolupredsedníčka prokurdskej opozičnej strany DEM Tülay Hatimoğullarıová označila zásah za neprijateľný. „Čo je veľa, to je veľa! Nemôžete z nútenej správy urobiť normálnu formu vládnutia,“ uviedla.
Líder opozičnej strany Yeni Parti Özgür Özel obvinil úrady z potláčania akejkoľvek kritiky. Podľa neho už „netolerujú ani najmenšiu kritiku... snažia sa udusiť všetko a každého, kto k nim nepatrí “.
Zdroj: SITA.sk - Turecká polícia vykonala raziu v pro-opozičnej Sözcü TV, majiteľa obviňuje z väzieb na teroristickú organizáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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