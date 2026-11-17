Úhlavní rivali dali šport bokom a spojili sily. Slovan Bratislava a Spartak Trnava urobili krásne gesto
V Niké lige je na tom po 14. kole lepšie tím z hlavného mesta Slovenska, ktorému patrí 2. miesto s desaťbodovou stratou na vedúcu Dunajskú Stredu. Slovenské futbalové kluby
17.11.2026 (SITA.sk) - V Niké lige je na tom po 14. kole lepšie tím z hlavného mesta Slovenska, ktorému patrí 2. miesto s desaťbodovou stratou na vedúcu Dunajskú Stredu.
Slovenské futbalové kluby ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava spojili sily k príležitosti 17. novembra. Ide o Deň boja za slobodu a demokraciu.
Na svojich profiloch na sociálnych sieťach pridali totožný príspevok: "Sloboda má nevyčísliteľnú hodnotu, a preto si dnes zaslúži tú najvýraznejšiu reklamu."
Následne poďakovali tomu druhému tímu za spoluprácu. Ide o neobvyklý jav, keď sa úhlavní rivali spoja pre dobrú vec. Šport v takýchto chvíľach ide bokom, čo oba celky aj potvrdili.
V Niké lige je na tom po 14. kole lepšie tím z hlavného mesta Slovenska, ktorému patrí 2. miesto s desaťbodovou stratou na vedúcu Dunajskú Stredu.
Trnava je štvrtá s mankom troch bodov na "belasých" a až 13 bodov na klub zo Žitného ostrova. Ich doterajšia jediná vzájomná konfrontácia v tejto sezóne sa skončila lepšie pre Slovan, ktorý zvíťazil na ihrisku rivala jednoznačne 3:0.
Najbližšie si sily zmerajú až 27. februára 2027 v poslednom 22. kole základnej časti, po ktorom sa tímy rozdelia do skupín o titul a udržanie.
Zdroj: SITA.sk - Úhlavní rivali dali šport bokom a spojili sily. Slovan Bratislava a Spartak Trnava urobili krásne gesto © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské futbalové kluby ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava spojili sily k príležitosti 17. novembra. Ide o Deň boja za slobodu a demokraciu.
Na svojich profiloch na sociálnych sieťach pridali totožný príspevok: "Sloboda má nevyčísliteľnú hodnotu, a preto si dnes zaslúži tú najvýraznejšiu reklamu."
Následne poďakovali tomu druhému tímu za spoluprácu. Ide o neobvyklý jav, keď sa úhlavní rivali spoja pre dobrú vec. Šport v takýchto chvíľach ide bokom, čo oba celky aj potvrdili.
V Niké lige je na tom po 14. kole lepšie tím z hlavného mesta Slovenska, ktorému patrí 2. miesto s desaťbodovou stratou na vedúcu Dunajskú Stredu.
Trnava je štvrtá s mankom troch bodov na "belasých" a až 13 bodov na klub zo Žitného ostrova. Ich doterajšia jediná vzájomná konfrontácia v tejto sezóne sa skončila lepšie pre Slovan, ktorý zvíťazil na ihrisku rivala jednoznačne 3:0.
Najbližšie si sily zmerajú až 27. februára 2027 v poslednom 22. kole základnej časti, po ktorom sa tímy rozdelia do skupín o titul a udržanie.
Zdroj: SITA.sk - Úhlavní rivali dali šport bokom a spojili sily. Slovan Bratislava a Spartak Trnava urobili krásne gesto © SITA Všetky práva vyhradené.
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