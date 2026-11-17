Rusko označilo prítomnosť francúzskych vojakov na Ukrajine za priamu účasť na vojne
Ruský minister zahraničných vecí tvrdí, že Moskva vie aj o ďalších zahraničných vojakoch na Ukrajine. Paríž už dostal varovanie.
17.11.2026 (SITA.sk) - Ruský minister zahraničných vecí tvrdí, že Moskva vie aj o ďalších zahraničných vojakoch na Ukrajine. Paríž už dostal varovanie.
„A nielen francúzskych, vieme o tom. Tlmočili sme naše znepokojenie. Toto už nie je podpora Ukrajiny, ale priama účasť na vojne,“ povedal novinárom ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Lavrovovo vyjadrenie prišlo deň po tom, ako francúzska rozhlasová stanica RFI odhalila existenciu utajovanej vojenskej misie Volia, v rámci ktorej francúzski vojaci pôsobia na Ukrajine najmenej od leta 2026.
Podľa RFI malé skupiny príslušníkov francúzskych ozbrojených síl zabezpečujú výcvik ukrajinských jednotiek a údržbu dodaných zbraní vrátane samohybných húfnic Caesar a stíhačiek Mirage 2000. Na bojových operáciách sa podľa dostupných informácií priamo nezúčastňujú.
Prítomnosť francúzskeho vojenského personálu potvrdil aj denník Le Monde. Podľa jeho zdrojov Francúzsko podobné činnosti prerušovane vykonáva už od začiatku ruskej invázie v roku 2022.
Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň opätovne varoval, že akékoľvek zahraničné jednotky nasadené na Ukrajine bude Moskva považovať za legitímne vojenské ciele. Francúzske úrady existenciu misie Volia zatiaľ oficiálne nepotvrdili.
Zdroj: SITA.sk - Rusko označilo prítomnosť francúzskych vojakov na Ukrajine za priamu účasť na vojne © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko v utorok vyhlásilo, že vie o prítomnosti francúzskych aj ďalších zahraničných vojakov na Ukrajine, a upozornilo Paríž, že ich nasadenie považuje za priamu účasť na vojne.
Najmenej od leta
Lavrovovo vyjadrenie prišlo deň po tom, ako francúzska rozhlasová stanica RFI odhalila existenciu utajovanej vojenskej misie Volia, v rámci ktorej francúzski vojaci pôsobia na Ukrajine najmenej od leta 2026.
Podľa RFI malé skupiny príslušníkov francúzskych ozbrojených síl zabezpečujú výcvik ukrajinských jednotiek a údržbu dodaných zbraní vrátane samohybných húfnic Caesar a stíhačiek Mirage 2000. Na bojových operáciách sa podľa dostupných informácií priamo nezúčastňujú.
Putin sa vyhráža
Prítomnosť francúzskeho vojenského personálu potvrdil aj denník Le Monde. Podľa jeho zdrojov Francúzsko podobné činnosti prerušovane vykonáva už od začiatku ruskej invázie v roku 2022.
Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň opätovne varoval, že akékoľvek zahraničné jednotky nasadené na Ukrajine bude Moskva považovať za legitímne vojenské ciele. Francúzske úrady existenciu misie Volia zatiaľ oficiálne nepotvrdili.
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Zdroj: SITA.sk - Rusko označilo prítomnosť francúzskych vojakov na Ukrajine za priamu účasť na vojne © SITA Všetky práva vyhradené.
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