Nemecko a Nórsko budú financovať vojenskú pomoc pre Ukrajinu
Hlavnou súčasťou balíka budú prostriedky protivzdušnej obrany, najmä strely pre systémy Patriot. Nemecko a Nórsko budú financovať nákup amerických rakiet Patriot pre ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Hlavnou súčasťou balíka budú prostriedky protivzdušnej obrany, najmä strely pre systémy Patriot.
Nemecko a Nórsko budú financovať nákup amerických rakiet Patriot pre Ukrajinu. Oznámil to v utorok nemecký minister obrany Boris Pistorius. Patrioty patria medzi najdôležitejšie zbrane, ktoré Ukrajina používa na zachytávanie ruských dronov a rakiet.
„Rusko zintenzívňuje svoje vzdušné útoky, pretože nedosahuje pokrok na bojisku,“ povedal na stretnutí EÚ v Bruseli Pistorius. Pistorius uviedol, že Berlín prispeje 300 miliónmi dolárov (približne 272,6 milióna eur) na nákup ďalších amerických zbraní pre Ukrajinu. Hlavnou súčasťou balíka budú prostriedky protivzdušnej obrany, najmä strely pre systémy Patriot.
Rusko zintenzívnilo bombardovanie miest a infraštruktúry po celej Ukrajine. Kyjev tvrdí, že Moskva chce takýmto spôsobom využiť zimné mrazy na to, aby Ukrajinu prinútila kapitulovať.
Ukrajina naliehavo žiada svojich spojencov o pomoc pri zabezpečení ďalších rakiet pre systémy Patriot, ktoré ako jediné dokážu zostreľovať ruské balistické rakety. Kyjev čelí ich akútnemu nedostatku, pretože americké zásoby sa vyčerpali v dôsledku vojny s Iránom.
Spojené štáty pod vedením Donalda Trumpa prestali Kyjevu poskytovať zbrane, ale umožňujú iným krajinám nakupovať americké zbrane pre Ukrajinu. NATO uvádza, že spojenci Washingtonu doteraz vynaložili na nákup amerických zbraní pre Kyjev viac ako desať miliárd dolárov.
Zdroj: SITA.sk - Nemecko a Nórsko budú financovať vojenskú pomoc pre Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecko a Nórsko budú financovať nákup amerických rakiet Patriot pre Ukrajinu. Oznámil to v utorok nemecký minister obrany Boris Pistorius. Patrioty patria medzi najdôležitejšie zbrane, ktoré Ukrajina používa na zachytávanie ruských dronov a rakiet.
„Rusko zintenzívňuje svoje vzdušné útoky, pretože nedosahuje pokrok na bojisku,“ povedal na stretnutí EÚ v Bruseli Pistorius. Pistorius uviedol, že Berlín prispeje 300 miliónmi dolárov (približne 272,6 milióna eur) na nákup ďalších amerických zbraní pre Ukrajinu. Hlavnou súčasťou balíka budú prostriedky protivzdušnej obrany, najmä strely pre systémy Patriot.
Rusko zintenzívnilo bombardovanie miest a infraštruktúry po celej Ukrajine. Kyjev tvrdí, že Moskva chce takýmto spôsobom využiť zimné mrazy na to, aby Ukrajinu prinútila kapitulovať.
Ukrajina naliehavo žiada svojich spojencov o pomoc pri zabezpečení ďalších rakiet pre systémy Patriot, ktoré ako jediné dokážu zostreľovať ruské balistické rakety. Kyjev čelí ich akútnemu nedostatku, pretože americké zásoby sa vyčerpali v dôsledku vojny s Iránom.
Spojené štáty pod vedením Donalda Trumpa prestali Kyjevu poskytovať zbrane, ale umožňujú iným krajinám nakupovať americké zbrane pre Ukrajinu. NATO uvádza, že spojenci Washingtonu doteraz vynaložili na nákup amerických zbraní pre Kyjev viac ako desať miliárd dolárov.
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Zdroj: SITA.sk - Nemecko a Nórsko budú financovať vojenskú pomoc pre Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
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